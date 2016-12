Доналд Тръмп: кулите на Световния търговски център са взривени отвътре

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп каза, че терористичният акт от 11.09.2001 г. не е бил разследван адекватно и обеща да се изясни какво наистина се е случило, когато встъпи в длъжност през януари.

В социалните мрежи отново се появи "забравеното" интервю, което Тръмп даде още през 2001 г., в което изрази мнение, че кулите близнаци на Световния търговски център са взривени отвътре. Преводът е направен от Денис Владимирский. Оригинално заглавие е: Donald Trump «It would take bombs to take down the WTC» The Alex Jones Channel... (рус.ез.)

Дональд Трамп о 9/11: Башни ВТЦ были взорваны изнутри

Дональд Трамп считает, что события 9/11 не были должным образом расследованы и пообещал выяснить, что на самом деле произошло, когда он вступит в должность в январе. Сообщают, что в сети снова появилось «забытое» интервью Трампа, которое он дал еще в далеком 2001 году, и в котором он выразил мнение, что башни-близнецы Всемирного Торгового Центра были взорваны изнутри. Денис Владимирский сделал его перевод. Оригинальное название: Donald Trump «It would take bombs to take down the WTC » The Alex Jones Channel

За полтора месяца до 11 сентября башни-близнецы были застраховали от теракта на $3,6 миллиарда! Трамп считает что это всё ложь от начала и до конца.

Дональд Трамп считает, что события 9/11 не были должным образом расследованы и пообещал выяснить, что на самом деле произошло, когда он вступит в должность в январе, пишет yournewswire.com.

Планы Дональда Трампа на его первые 100 дней в офисе заставляют нахмуриться истеблишмент по всему миру. Но из всех пунктов его повестки дня именно повторное открытие расследование 9/11 способно вызвать настоящее землетрясение под ногами истеблишмента.

Трамп считает, что 9/11 не было надлежащим образом расследовано, и он планирует добраться до сути. «Прежде всего, в расследовании 9/11 много беспорядка, и поэтому оно должно быть открыто вновь», — сказал Трамп.

Существует причина почему Джордж Буш не голосовал за Трампа на выборах — Трамп пообещал расследовать 9/11 таким образом, как это не было сделано ранее.

«Как могут два самолета уничтожить три здания в тот же день? Я не нашел ничего в 585 страничном документе о том, как было уничтожено здание № 7», — сказал он своим сторонникам.

Дональд Трамп также нанес удар и по бывшему президенту Джорджу Бушу — не будет никакого сокрытия ради бывших президентов во время Трампа.

На всяка цена вижте Видео-1 и Видео-2, за да получите информация за взривяването на Световния търговски център в САЩ.

ВИДЕО-1

ВИДЕО-2

Източник: Журналистическая правда

