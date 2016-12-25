 » 
 » 

Доналд Тръмп: кулите на Световния търговски център са взривени отвътре


/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп каза, че терористичният акт от 11.09.2001 г. не е бил разследван адекватно и обеща да се изясни какво наистина се е случило, когато встъпи в длъжност през януари.

В социалните мрежи отново се появи "забравеното" интервю, което Тръмп даде още през 2001 г., в което изрази мнение, че кулите близнаци на Световния търговски център са взривени отвътре. Преводът е направен от Денис Владимирский. Оригинално заглавие е: Donald Trump «It would take bombs to take down the WTC» The Alex Jones Channel... (рус.ез.)

Дональд Трамп о 9/11: Башни ВТЦ были взорваны изнутри

Дональд Трамп считает, что события 9/11 не были должным образом расследованы и пообещал выяснить, что на самом деле произошло, когда он вступит в должность в январе. Сообщают, что в сети снова  появилось  «забытое» интервью Трампа, которое он дал еще в далеком 2001 году, и в котором он выразил мнение, что башни-близнецы Всемирного Торгового Центра были взорваны изнутри. Денис Владимирский сделал его перевод. Оригинальное название: Donald Trump «It would take bombs to take down the WTC » The Alex Jones Channel

За полтора месяца до 11 сентября башни-близнецы были застраховали от теракта на $3,6 миллиарда! Трамп считает что  это всё ложь от начала и до конца.

Дональд Трамп считает, что события 9/11 не были должным образом расследованы и пообещал выяснить, что на самом деле произошло, когда он вступит в должность в январе, пишет yournewswire.com.

 Планы Дональда Трампа на его первые 100 дней в офисе заставляют нахмуриться истеблишмент по всему миру. Но из всех пунктов его повестки дня именно повторное открытие расследование 9/11 способно вызвать настоящее землетрясение под ногами истеблишмента.

Трамп считает, что 9/11 не было надлежащим образом расследовано, и он планирует добраться до сути. «Прежде всего, в расследовании 9/11 много беспорядка, и поэтому оно должно быть открыто вновь», — сказал Трамп.

Существует причина почему Джордж Буш не голосовал за Трампа на выборах — Трамп пообещал расследовать 9/11 таким образом, как это не было сделано ранее.

«Как могут два самолета уничтожить три здания в тот же день? Я не нашел ничего в 585 страничном документе о том, как было уничтожено здание № 7», — сказал он своим сторонникам.

Дональд Трамп также нанес удар и по бывшему президенту Джорджу Бушу — не будет никакого сокрытия ради бывших президентов во время Трампа.

На всяка цена вижте  Видео-1 и Видео-2, за да получите информация за взривяването на Световния търговски център в САЩ.

ВИДЕО-1

ВИДЕО-2

Източник: Журналистическая правда

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
25.12.2016 @ 14:49

Тагове: , , , , ,

Коментари

Видяна: 5278



 

Поглед Инфо

Авторски

Да, България, десни клонинги, Георги Първанов Александър Симов
Прочетена 942 пъти
„Да, България” - десните клонинги на Георги Първанов
Дракони, Коледа Юрий Борисов
Прочетена 650 пъти
Дракони по Коледа
Главна роля, Марешки Калин Първанов
Прочетена 4354 пъти
В главната роля Марешки
Напълно изтрещяла десница, ДА България, Христо Иванов Петър Волгин
Прочетена 3280 пъти
Напълно изтрещяла десница
Социоложка-протестърка, Румяна Коларова, изнасилване, конституция Александър Симов
Прочетена 6424 пъти
Социоложката-протестърка и изнасилването на конституцията
Движение ДА БЪЛГАРИЯ, дясно мислене, либерално общество Юрий Борисов
Прочетена 1795 пъти
За "ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ"
Либерални лиготии, Европа Петър Волгин
Прочетена 2591 пъти
Либералните лиготии няма да спасят Европа

Най-четени

10 години, смърт, Саддам Хюсеин, страшни истини 19.12.2016 | Видяна 17173 пъти
10 години след смъртта на Саддам Хюсеин: Агентът, разпитвал иракския лидер, разкри страшни истини
Кеворк Кеворкян, властници, Плевнелиев, смях 23.12.2016 | Видяна 15165 пъти
И кога ставаме за смях?
Боян Чуков, Андрей Ковачев, Димитровград, преименуване 19.12.2016 | Видяна 14130 пъти
Поредният мерзавец от яслата на Джордж Сорос!
Кеворк Кеворкян, властници, жп катастрофа, виновни 21.12.2016 | Видяна 10099 пъти
Тъпи въпроси и късно състрадание
Каролин Галактерос, Сирия, умерени бутовници 18.12.2016 | Видяна 8067 пъти
Каролин Галактерос: От четири години в Сирия няма умерени бутовници. Това е нагла лъжа