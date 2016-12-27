Обама се опитва, колкото е възможно, повече да навреди на Тръмп

/Поглед.инфо/ През последните седмици Обама и неговата администрация са взели много решения, чиято единствена цел е създаване на затруднения на Доналд Тръмп. И тук става въпрос не за малките неща, а за най-важното за Съединените американски щати - от икономиката до Близкия изток. Инфантилност и пакостничество се оказаха нови характеристика на напускащия президент на САЩ и неговия екип./рус.ез./

Один из ближайших соратников Дональда Трампа, бывший спикер палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич заявил, что 70% указов Барака Обамы могут быть аннулированы после прихода в Белый дом нового президента.

Для данного комментария есть весьма серьезные основания, поскольку последние недели пребывания на посту Обамы его деятельность трудно охарактеризовать иначе нежели «бешеный принтер». Едва ли не каждый день приносит новости об очередных принятых пока еще действующим президентом решениях, которые носят откровенно конфронтационный характер.

Существенная часть данных решений касается России. Это дало ряду экспертов возможность утверждать, что Барак Обама намеренно максимально ухудшает ситуацию, чтобы Трампу достался «завал» в российско-американских отношениях, который придется долго разбирать.

На первый взгляд подобное утверждение выглядит не лишенным оснований. Вот только часть недавно принятых решений Обамы.

- Сотрудничество Пентагона с РФ запрещено до тех пор, пока Россия не перестанет предпринимать действия, которые якобы «угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

- Действие «закона Магнитского» расширено на весь мир.

- Расширены санкции США против России из-за Сирии и Украины.

А были еще действия Обамы, которые формально не имеют отношения к России, но очевидным образом носят антироссийский характер:

- Одобрено выделение Украине 350 млн долларов на военные цели. Средства, разумеется, не значительные, но выглядят демонстративной «шпилькой» в адрес России.

- Одобрен порядок поставок ПЗРК сирийской оппозиции.

- Поддержано создание при Госдепе центра по «борьбе с пропагандой» России и Китая.

Кроме того, последовало сразу несколько выпадов из-за кибератак, которые Россия якобы предпринимает в адрес США. Лично Обама заявил о вмешательстве Москвы в американские выборы, а в американские СМИ ушла утечка о разговоре президентов на данную тему по «красному телефону».

Однако не стоит заблуждаться. Текущие шаги Обамы выходят далеко за рамки российско-американских отношений. Наиболее громкими шагами Обамы, которые очевидно затруднят жизнь Трампу на посту президента, стали следующие:

- Запрет на разработку месторождений нефти и газа в Арктике. Решение было обосновано защитой экологии. Однако учитывая, что ключевым пунктом предвыборной кампании Трампа являлось обещание возрождения реального сектора экономики США, в том числе добывающей индустрии, это выглядит откровенной подножкой ему со стороны покидающего Белый дом президента.

- Антиизраильская резолюция в ООН, когда США впервые в истории не заветировали решение Совбеза, направленное против их ключевого союзника на Ближнем Востоке. Практически нет сомнений, что Трамп скорректирует столь резкое изменение политической линии и вернет позицию США в привычное русло, поскольку он никогда не скрывал свою произраильскую позицию. Однако с немалой вероятностью американцам придется пойти на те или иные уступки Израилю, чтобы «загладить вину», и решать эту проблему придется именно Трампу.

- Выделение Пентагону на следующий год средств для военного сотрудничества с Тайванем. Данный пункт выглядит не менее впечатляющим, нежели предыдущий. Не прошло и месяца, как Трамп был подвергнут масштабной обструкции американских СМИ и истеблишмента за свой телефонный разговор с руководителем Тайваня после победы на выборах. Обама лично предостерег его от «необдуманных шагов» в отношении политики «единого Китая». Спустя две недели он сам поддержал откровенно недружественный в отношении Пекина шаг, что уже вызвало раздражение руководства Поднебесной.

По совокупности последние действия Барака Обамы на посту президента выглядят попыткой организовать максимальное количество гадостей и «мин замедленного действия» своему преемнику. Цель – создать тому за оставшееся время множество «завалов», причем по важнейшим для США направлениям – как внутренним (экономика), так и внешнеполитическим (Ближний Восток, Китай, Россия).

Обама действует, безусловно, не в одиночку. Он является представителем существенной части американской элиты, потерпевшей поражение на прошедших выборах. Учитывая, что речь идет о лидере мировой сверхдержавы, который стоял у ее руля восемь лет, и правящей элите этой же сверхдержавы, происходящее выглядит непостижимым, просто абсурдным инфантилизмом и мелочностью.

Однако в то же время это в значительной степени объясняет тупик, в котором оказались российско-американские отношения за прошедшие годы.

А что касается обещанной трампистами отмены указов, то они знают, о чем говорят. Обама существенное число своих решений проводил не законами через Конгресс, которые было бы крайне затруднительно отменить, а собственными указами, процедура отмены которых куда проще.

Източник: Взгляд

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