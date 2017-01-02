Обама: епитафия за един неудачник

/Поглед.инфо/ Най-неудачният президент! Като такъв ще запомни историята Барак Обама, започнал няколко безмислени войни и отстъпил световната хегемония на Русия и Китай.

Вместо да се справи с основния си конкурент - Китай, който международните експерти наричат ​​"предизвикателство" и чиято икономика по обем на производство отдавна надмина американската, Обама се посвети на борба с Русия, която не претендира да е икономически лидер в света. Впрочем, всичко се изясява, когато се отчете, че главният концептуален стратег на администрацията на Обама е престарелият полски маразматик Збигнев Бжежински, чиято пожизнена русофобия не е свързана толкова с антикомунизма, колкото с фантомната болка на полски емигрант по загубената още през 18 век Реч Посполита.

(рус.ез.)

Обама — эпитафия неудачнику

Обама войдёт в историю как один из самых неудачных президентов США, при котором Соединённые Штаты развязали несколько бессмысленных войн и уступили мировую гегемонию России и Китаю.

Обама нарушает неписанное правило Вашингтона: уходящий президент после избрания нового до его вступления в должность не должен делать никаких резких действий, последствия которых придётся расхлёбывать уже следующему президенту.

Вместо этого Обама, отрабатывая последний заказ своих спонсоров из числа «ястребов», из последних сил пытается как можно больше нагадить Трампу, республиканцам, ну и как следствие – Путину и русским.

Вообще, одержимость Обамы и его окружения русофобией давно потеряла (если вообще имела) какие-либо рациональные объяснения.

Начать с того, что вместо того, чтобы заниматься своим основным конкурентом – Китаем, который все ведущие международные эксперты называют «челленджером» (то есть бросающим вызов гегемону) из-за китайской экономики, давно обогнавшей американскую по объёмам производства и вытесняющую её со всех возможных рынков (в том числе захватившую существенную часть американского рынка внутри США), администрация Обамы потратила все выделенные ей годы на борьбу с Россией, которая на мировое экономическое лидерство не претендовала. Абсолютно бессмысленное действие, особенно на контрасте с постоянной риторикой Госдепа о том, что Россия – «страна-бензоколонка», чья экономика «разорвана в клочья».

И заканчивая последней речью Обамы в качестве президента, в которой слова «Россия» и «Путин» звучали значительно чаще, чем «США», «Вашингтон» и «Госдепартамент». Согласитесь, для президента «единственной сверхдержавы» это, мягко говоря, очень странное поведение. Впрочем, всё становится понятно, если учесть, что главным концептуальным стратегом администрации Обамы был престарелый польский маразматик Збигнев Бжезинский, чья пожизненная русофобия никак не связана с антикоммунизмом, а является фантомной болью польского эмигранта по утерянной Жечи Посполитой. Ну болит у них, что когда-то они были крутой имперской страной (правда, всегда исключительно за счёт ВКЛ, которое было и крупнее, и обладало более сильной армией), а потом скатились до роли прокладки между Германией и Россией.

Иначе объяснить, к примеру, зачем США полезли на Украину, с рациональной точки зрения невозможно – только для «нагадить русским» и создать предпосылки для аннексии Польшей «сходних Кресов». Нефти, как в Ираке и Сирии, там нет, наркотиков, как в Афганистане, тоже. Остаётся только одна причина – «нагадить русским».

И вот теперь престарелый вурдалак видит, что мечта всей его никчёмной жизни о падении России превратилась в прах.

Ну и поскольку ничего существенного за оставшиеся пару недель Обаме сделать не позволят, всё что он может – это по мелкому нагадить напоследок. Например, выслать из США три десятка российских дипломатов без малейших для этого оснований (с соответствующим синхронным ответом МИД РФ).

Впрочем, это не помешает Обаме войти в историю как одному из самых неудачных президентов США, при котором Соединённые Штаты развязали несколько бессмысленных войн и уступили мировую гегемонию России и Китаю. И последние пакости только делают все его предыдущие понты ещё более жалкими.

Източник: Журналистическая правда

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