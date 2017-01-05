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Авгиевите обори, които очакват Тръмп


/Поглед.инфо/ Изпълнявайки заповедите на спонсорите си, отиващата си администрация на президента Обама се опитва максимално да набута приемника си Тръмп във всевъзможни клопки.

Най-коварното е, че тя се опитва да се договори с онази част от руския елит, която присъства в руската политика и е готова на компромис със САЩ, и с нейна помощ, като един вид таран, да се опита да торпилира и задуши Китай. Ако наистина иска да се промени ситуацията, на Тръмп  ще му е необходимо да извърши мащабни чистки в държавната администрация, в службите за сигурност, в генералитета на армията и в законодателните органи. Чистките, които извърши Ердоган в Турция са детски игри в сравнение с авгиевите обори, които трябва да разчисти Тръмп. Това не е невъзможно, но е много трудно. И сигурно скоро ще станем свидетели на сблъсък между представителите на стария Истеблишмънт, където преобладават военнолюбци и новите изолационистки консерватори.

(рус.ез.)

Авгиевы конюшни, которые ждут Трампа

 С развитием транспорта, информационных технологий и всемирной торговли оказалось, что наша планета значительно меньше, чем можно было бы подумать. И события, происходящие на одном её конце, весьма существенно влияют на другие, достаточно удалённые от этих событий, места.

 Именно поэтому мы следим за происходящим в США, Китае, Евросоюзе, Сирии и, конечно, на Донбассе.

 Но сегодня мы поговорим о Соединённых Штатах и их ближайших перспективах.

Как уходящий Обама, выполняя заказ своих спонсоров, пытается напоследок максимально нагадить Трампу (и республиканцам в целом) и России, так и стремительно теряющие гегемонию Соединённые Штаты стремятся максимально нагадить возможным конкурентам – Евросоюзу, Китаю и России.

 Причём стремление нагадить России глубоко иррационально и берёт корни не только из истории идеологического противостояния с коммунистическим СССР, но и из личной русофобии главных стратегов США типа польского эмигранта Бжезинского.

 В результате получается, что действия последних президентских администраций США больше напоминают выстрел себе в ногу назло соседу. Самое коварное, что они могли сделать – это договориться с частью российских элит (и такие, готовые к компромиссу с США, элиты присутствовали в российском политикуме), и, используя Россию в качестве своеобразного тарана, попытаться торпедировать и удушить Китай.

 Вместо этого Вашингтон попытался нагнуть Москву, а у нас этого не любят и не понимают. И фактически именно администрации сначала Буша-младшего, а затем и Обамы подтолкнули Россию и Китай к стратегическому союзничеству. Вместо того чтобы дружить с США против Китая, мы дружим с Китаем против США. И это, с моей точки зрения, наилучший из возможных вариантов, потому что верить англосаксам нельзя – они столетиями последовательно предавали всех своих союзников (не зря у них есть глубоко чуждая нам поговорка «Нет вечных союзников, есть вечные интересы»).

 В результате этой недальновидной политики США вместо большой, богатой и сильной России получили себе в управление маленькую, нищую и слабую Украину. И уже не Вашингтон использует российские ресурсы для борьбы с Китаем, а Соединённые Штаты вынуждены постоянно тратиться на содержание нежизнеспособного режима Порошенко.

 Внутри самих Штатов ситуация не лучше. Безработица существенно превышает официально заявленные показатели (особенно в штатах «Ржавого кольца»). Каждый день совершают суицид порядка 25 ветеранов различных американских войн – частично из-за мук совести, но в основном, будем реалистами, из-за безысходности (пенсий нет, работы нет, социальных программ нет).

 Полицейские ежедневно убивают по несколько безоружных граждан. С недавних пор граждане тоже начали убивать полицейских в ответ. Фактически идёт необъявленная гражданская война.

 Доверие к официальным медиа упало до исторического минимума. На сегодняшний день две трети американцев не верят официальным новостям из телевизора, предпочитая альтернативные источники в интернете. Американцы оказались не настолько тупыми, как хотелось бы их правящему истеблишменту (поэтому Трамп и победил).

 Государственный бюджет США также глубоко дефицитен. И если в России проблемы дефицита бюджета решают «доставанием заначек» (точную численность которых никто не знает), то в США просто всё больше наращивают внешний долг.

 Значительную часть дефицита госбюджета США составляют чрезмерные расходы на «оборону» (оборону в кавычках, потому что Вашингтон уже 70 лет ведёт исключительно завоевательные войны).

 Ну и уходящий Обама расстарался, чтобы его спонсоры из ВПК получили по максимуму денег из госбюджета и в первый год президентствования Трампа. В частности, на продолжение финансирования провального проекта F-35. Вот что об этом пишут американские СМИ:

Военно-воздушные силы США рассчитывают к середине 2020-х годов подготовить многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны.

«У них есть цифровые системы ракет класса «земля-воздух», которые очень маневренны и способны менять частоты. Сделать реплики этих ракет не так уж и просто», – заявил директор департамента интеграции F-35 ВВС США генерал-майор Джеффри Харригиан.

Американские военные расценивают С-300 как одну из главных угроз с запуска программы Joint Strike Fighter, нацеленной на модернизацию флота бомбардировочной и ударной авиации всех родов войск, отмечает издание. Основную опасность они видят в способности системы опознавать и уничтожать цели (в частности, так называемые самолеты-невидимки) с большой дальности…

 О существовании С-400 и С-500 американские бюджетопилильщики предпочитают не вспоминать вовсе. Нужно ведь будет обосновывать распил следующих триллионов на создание какого-нибудь «F-36». И так у них во всём. Как называли это классики, преобладание частных интересов над общими.

 Так что ситуацию в США нужно рассматривать не как некий абстрактный монолит, а как реальный клубок противоречий множества властных группировок с зачастую прямо антагонистичными интересами.

 Трампу, если он реально хочет попытаться переломить ситуацию, нужно устроить масштабные чистки в госадминистрации, в спецслужбах, в генералитете армии, да и в депутатском корпусе. Фактически чистки, которые устроил Эрдоган в Турции – это детские игры по сравнению с теми авгиевыми конюшнями, которые нужно расчистить Трампу. Это не невозможно, но очень тяжело.

 Пока я не вижу у Трампа ни достаточного понимания стоящих перед ним проблем, ни способной справиться с ними команды. Все эти Джулиани и Маски – порождения существующей системы, плоть от плоти. Хотя там есть ребята и типа Трэя Говди, у которых нет никакого почтения к авторитетам, зато есть избыток желания исполнять команду «Фас».

 И, судя по последнему заявлению Трампа, что он надеялся на нормальную передачу дел, а ему ставят палки в колёса, в ближайшее время мы увидим жёсткую конфронтацию старого истеблишмента, жирующего с вармонгерства, и новых консерваторов-изоляционистов. Результаты этого конфликта предсказать пока сложно, но что скучно не будет – это точно.

Източник: Русская весна

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Публикувано на
05.01.2017 @ 06:50

Автор: Александър Роджерс

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