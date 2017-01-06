Чикаго: Тръмп или алтернативно надарената лесбийка…

/Поглед.инфо/ Всеки „майдан” има своя таран, своите камикадзета – агресивни и „обидени редници”, които трябва да обвиняват този, който им е посочен.

Този път за редници се използва афроамериканското малцинство. Мястото е Чикаго – едва ли може да се намери по-добър терен за провеждането на „майдан”. Чикаго е море на бедността, на черната престъпност, на расовата ненавист. Прийомите са стиковани, указанията са дадени какви точно насилствени действия са необходими, за да се сатанизира Тръмп. А вината на Тръмп се състои в това, че болшинството от американските гласоподаватели му дадоха мястото, което след афроамериканеца се полагаше политкоректно на алтернативно надарена лесбийка…

(рус.ез.)

Чикаго: Рядовые американского Майдана

У каждого майдана должен быть свой таран – свои «камикадзе». На эту роль лучше всего подходят жадные, агрессивные и обиженные люди – как, скажем, рагульё с Западной Украины...

Трамп виновен в том, что занял место, которое после афроамериканца должна была политкорректно занять альтернативно одарённая лесбиянка…

Итак, тамошняя полиция задержала четырех негров. За что задержала?

За то, что эти четверо поймали белого умственно отсталого мужчину. Связали его, избивали. Пытались снять скальп. Всё происходящее транслировали онлайн в фейсбук. И попутно кричали «Fuck Trump! Fuck white people!». Короче, можете сами ознакомиться с первоисточником.

Я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, что может быть гаже и отвратительнее, чем такие чудовищные издевательства над беззащитным инвалидом по расовому признаку. Это какая-то бездна циничного садизма, причем – давайте не будем закрывать на это из политкорректности глаза! – мотивированного идеологией.

А знаете, что мне это живо напомнило? Вот это, трехлетней давности: «Захватили нас очень быстро, спустили в подвал, разрезали одежду и раздели до трусов, потом облили холодной водой и жестоко избивали. Руки, ноги и глаза при этом были связаны скотчем. Было жутко, и мы почти не понимали, что происходит, — вспоминает один из избитых бойцов. — Мне кричали: «Попался, мусорок, ты не жилец, ты труп и живым отсюда не выберешься». Пытки бойцов внутренних войск, попавших в «плен» к майдановским террористам.

Сейчас в США произошла уникальная ситуация – воспетая либеральной пропагандой за неизменно мирную передачу власти каждые 8 лет от одной партии другой, политическая система Белого дома дала серьезный сбой. Победа Трампа разрушила уютный междусобойчик, когда политические противники играют в инь-янь, и пошла серьезная борьба (напомним, Трамп с удивлением заметил, что Обама вовсе не стремится мирно передать ему власть). А в серьезной борьбе все средства хороши – и даже больше того, чем жестче, тем лучше, как мы помним на примере Украины. А ведь у Майдана в Украине в 2014 году и гипотетического Майдана в США в 2017 – скорее всего, одни и те же кукловоды. И стиль похож.

Тут нам надо задаться простым, но вовсе не очевидным вопросом. Вопрос такой: вот это вот негритянское «Fuck Trump! Fuck white people!» на фоне пыток – на чью реакцию оно рассчитано?

На первый взгляд, это настолько провокационно, что выглядит чистой воды «подставой» – какие-то, понимаешь, нанятые Трампом негры устраивает наихудшее, наиотталкивающее преступление, тем самым шокирующе демонстрируя обществу: вот они какие, трампофобы — садисты, расисты и нелюдь! Весь профит — Трампу! Но это только на первый взгляд…

На взгляд же второй, и более пристальный, всё далеко не так однозначно и более того – как бы не наоборот. И вот почему. Как известно, афро-американцы официально считаются в США меньшинством. Им полагается куча всяких «плюшек» — от квот на бесплатное обучение до социального жилья и преференций при приёме на работу. Но, несмотря на это, у меньшинства как-то не особо получается использовать все эти интеграционные возможности по встраиванию себя в обычный мидл-класс, и в итоге в том же Чикаго ситуация по криминалу в расовом плане выглядит (в прямом смысле – на фото) так – смотрим ежемесячную фотогалерею задержанных преступников в «Чикаго Трибьюн». Комментировать ничего не нужно. В итоге, короче, меньшинство так меньшинством и остаётся – то ли потому, что выгодно, то ли потому, что влиться в большинство не получается.

Внимание, главный вопрос всего текста: как будет реагировать черное меньшинство, как социокультурная общность, на инцидент с четырьмя негодяями?

Нормальный человек наивно скажет: осудит. И будет неправ! Если меньшинство будет по каждому поводу осуждать собственных представителей, то вся его общность, спайка и сплотка разрушатся. Начнется групповщина, взаимная грызня, междуусобица и так далее. И поэтому инстинктивно выбирается тактика групповой поруки: «наши правы всегда». Даже если какому-то негру вовсе не нравится совершенное его озверелыми собратьями, ему не стоит об этом громко говорить вслух – а то и ему перепадёт.

В зависимости от имеющихся в наличии способностей красноречия и хитроумия, выбирается линия защиты, которая, как правила, кружит вокруг нескольких нехитрых тезисов: «а давайте еще разберемся — несчастных довели – на себя посмотрите – это подстава – сделали мы, а виноваты вы», и так далее. Одним словом, реакцией будет не осуждение, а солидарность. И чем больше будет доводов в защиту преступников, тем более горячей и категоричной будет эта солидарность, отрицающая даже тень вины. Вспомните, хоть кто-то из майдановцев признал себя виновным в пытках?

И поэтому мы приходим к вовсе не такому уж парадоксальному выводу: это отвратительное преступление вызовет упреждающее агрессивное самооправдание черного меньшинства – причем, обязательно, всю вину свалят на Трампа, а в «Нью-Йорк Тайм» (рупор либерализма) потом напишут: до чего Трамп негров довел!

У каждого майдана должен быть свой таран – свои «камикадзе». На эту роль лучше всего подходят жадные, агрессивные и обиженные люди – как, скажем, рагульё с Западной Украины и еще прочие-разные. Если против Трампа будут поднимать бунт, то, рискну предположить, лучше места, чем Чикаго – не найти. На западном и восточном побережьях черные относительно инкорпорированы в мультирасовое общество, а в Калифорнии, плюс, существует еще мощный противовес в виде азиатской диаспоры, которая, по сути – в одиночку, и подавила негритянский бунт в Лос-Анджелесе в 1992 году.

В Чикаго – ситуация иная: море черного криминала, бедность, расовая неприязнь. А теперь еще и паттерны поведения заложены: какими действиями надо подкреплять проклятия в адрес Трампа – пытками и насилием.

Итак, таран будущего майдана в США – только цветные меньшинства. Идеальное место – Чикаго. Время — уже всё началось…

Източник: Журналистическая правда

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