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Гражданската война в САЩ и новите санкции: Дали ЦРУ е успяло да сломи Доналд Тръмп?


/Поглед.инфо/ Представители на политическия елит на САЩ, провалили се с поддръжката на Хилъри Клинтън за Белия дом, сега разгръщат истинска гражданска война. Но въпреки мащабната информационна атака, американците продължават да подкрепят избрания за промяна към по-добро за страната.

Ето защо, войната продължава главно в Сената и в паралелна реалност на американското разузнаване. И тази битка може да окаже огромно влияние върху бъдещето на Съединените щати. Както е добре известно, глупостите на Обама за "хакерска намеса на Русия" се подкрепят активно от ЦРУ. Това не е изненада. Службата, създадена през 1947 г. за противопоставяне срещу СССР, просто не може да съществува без „студена война” и активно се бори за своето оцеляване. Помощникът на Тръмп и вероятен ръководител на администрацията на Белия дом Райнс Прибус заяви, че шефът му може да разшири обхвата на антируски санкции след встъпването си в длъжност, следвайки съвета на разузнаването. Според Прибус, представителите на ЦРУ са успели да убедят Доналд Тръмп и той почти се е съгласил да одобри окончателния пакет от санкции, за които настоява Сенатът. (рус.ез.)

Гражданская война и новые санкции. ЦРУ сломило Трампа?

Представители политической элиты США, проталкивавшие не так давно Хиллари Клинтон в Овальный кабинет, развязали настоящую гражданскую войну. И лидером новых конфедератов, как бы абсурдно это ни выглядело, стал Барак Обама.

Спонсоры Клинтон (миллиардеры консерваторы, давненько превратившие Штаты в свои плантации) без особого успеха пытались выплеснуть на улицы военные действия. Но к удивлению большинства зачинщиков, проверенная временем цветная революция не прижилась на собственной родине, и политическую борьбу пришлось перевести в партер. Американцы, вопреки массовой информационной атаке, продолжают поддерживать своего избранника и перемены к лучшему для своей страны. Поэтому война продолжилась в основном в Сенате и в параллельной реальности американских спецслужб. И именно последняя схватка может оказать огромное влияние на будущее США.

Как известно, «хакерский бред» Обамы активно поддержало только Центральное разведывательное управление. Что не удивительно. Служба, некогда и созданная для вечного противостояния Советскому Союзу, просто не выживет без Холодной войны и ведёт активную борьбу за своё существование. И, конечно же, отрабатывает деньги своих неформальных спонсоров из воинственных демократов.

В связке Трампа, по идее, монстры помощнее. Прародитель всех спецслужб США ФБР и самое молодое из троицы «львов», и возможно не столь влиятельное АНБ. Хотя авторитет последнего очень опасно недооценивать. Агентство внутренней разведки частично подмяло под себя Пентагон и имеет практически неограниченные полномочия внутри страны. По сути, американские «шпионы» находятся в перманентном состоянии войны с момента создания ЦРУ в 1947 году. Больше полувека главные разведчики демократии (ФБР только номинально не имеет такого статуса) грызут друг другу глотки и проливают кровь. Соперники Трампа только подлили масла в огонь и возможно перевели вечный конфликт на более серьёзный уровень.

Федералы и агенты АНБ негласно, но довольно-таки упорно поддерживают избранника-миллиардера, директор же ЦРУ Джон Бреннан бросил все силы управления на возрождение Холодной войны, исполняя волю своих истинных хозяев. Своеобразные качели «бередят» мировое сообщество вот уже второй месяц и амплитуда борьбы увеличивается с каждым днём. Разрекламированный демократами доклад ЦРУ, посвящённый мнимым кибератакам российских хакеров, только раздразнил противников, ибо разведчики, как и предполагалось, подали всё ту же неподтверждённую ни одним весомым аргументом сказку в блестящей обёртке. Трамп и его приближённые вполне закономерно высмеяли «труд» горе разведчиков, ибо этот фантастический роман годится только для комедийного шоу или летнего блокбастера. Документ построен на глупых домыслах и попахивает откровенным бредом.

ФБР среагировали оперативно и нанесли сокрушительный (с виду) удар по авторитету своих противников. Как оказалось, следователей бюро так и не подпустили к якобы взломанным серверам Демократической партии. Команду Клинтон теперь можно смело обвинить ещё и в сокрытии улик государственной важности, а впоследствии и в разжигании войны. Трамп может уже сейчас поставить жирную точку в вопросе сказочной агрессии России, а заодно и крест на своих оппонентах. Но почему-то медлит. Мало того, миллиардер серьёзно задумался над мертворождённой версией ЦРУ. Во всяком случае, так утверждают приближённые будущего президента.

Помощник Трампа и потенциальный глава администрации Белого дома Райнс Прибус заявил, что его босс может продлить антироссийские санкции после своей инаугурации, прислушавшись к советам разведчиков. По словам политика, представителям ЦРУ удалось переубедить Дональда Трампа, и последний почти согласился утвердить последний пакет санкций, на котором так настаивает Сенат. Такие новости как минимум удивляют. После того как демократы потерпели очередное сокрушительное поражение и сдают позиции на всех фронтах, Трампу никак не выгодно идти на поводу у своих врагов и резко менять вектор. Даже в вопросе личной выгоды. Смена приоритетов может больно ударить по авторитету лидера государства в первые же дни на заветном посту.

Многие эксперты не могут поверить, что Дональд так легко откажется от своих убеждений и так быстро даст слабину. Заявления Прибуса могут быть частью тонкой игры бизнесмена, который пока не в состоянии достаточно сильно давить на стервятников ЦРУ. К тому же существует и ещё один немаловажный нюанс. Буквально на днях Сенат США будет утверждать предложенный Трампом Кабинет министров. И демократы заранее пообещали устроить кровавую бойню на законодательном поле, и смести лояльных президенту кандидатов. В этой ситуации избранник никак не может повлиять на ход событий, поэтому и смягчил до поры до времени свой тон в политических переговорах. Ведь если сейчас ФБР раскроет все карты, подключит к делу АНБ и предъявит Демократической партии обвинения, Сенат взорвется, и эскалация новой гражданской войны станет необратима. В то же время, можно легко успокоить оппонентов, маневрируя меж подводных камней и выставляя уступки на аукцион и расшаркиваясь перед ЦРУ. Трампу нужна вся полнота власти в стране, чтобы даже при поддержке ФБР сломить яростное сопротивление демократов, а враждебный Кабинет никогда не позволит этого сделать.

Как бы то ни было, гражданская война в США разгорается по экспоненте, но приближается к логическому завершению. Совсем скоро многочисленные догадки будут опровергаться или подтверждаться свершёнными делами.

Източник: Политикос.ру

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Публикувано на
10.01.2017 @ 06:20

Автор: Игорь И

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