Държавен преврат във Вашингтон

Истината в САЩ може да научите само от алтернативните средства за масова информация

Джон Рапопорт* чудесно иронизира американските преститутки: „Владимир Путин, е тайният президент на САЩ. А-ха! Всичко е ясно. Сега САЩ е СССР. Тръмп е червен. Той винаги си е бил такъв. Той е комунистически милиардер." Иронията е съвсем резонна. И нищо не заслужава по-голям присмех от The Washington Post, The New York Times, CNN и останалите преститутки, преструващи се на истински журналисти. Но както отбелязах и аз, и други истински журналисти като Глен Гринуолд, потокът от фалшиви материали, който необмислено и разпалено се бълва от преститутките създава заплаха от ядрена война.

Вече в продължение на няколко години Русия и нейният президент са подложени на непрекъсната демонизация. Руснаците знаят, че навлизането на Грузия в Южна Осетия (извършено когато Путин беше на Олимпиадата в Пекин) беше провокация на Вашингтон. Руснаците знаят, че държавният преврат, извършен от Вашингтон в Украйна (когато Путин беше на Олимпиадата в Сочи) беше провокация, целяща завземането на руската военноморска база в Крим и отрязване достъпа на Русия до Средиземно море. Руснаците знаят, че Вашингтон е наясно, че обвиненията срещу Русия за проникване в електронната поща на Хилъри и нейния предизборен щаб е лъжа. Както и че са лъжи всички подобни вариации, като например неминуемата инвазия на руснаците в Полша и Прибалтика. Москва разбира, че базирането на американската ПРО на руските граници по същество е провокация от същия тип каквито са военните маневри на НАТО по руските граници в Черно море. Списъкът може и сами да продължите.

Това е една тотална лъжа. Тя се разраства и става все по-абсурдна. Сега тя се институционализира в държавната власт, в ЦРУ, във ведомствата на изпълнителната власт, а така също и между членовете на Сената и Камарата на представителите. Безкрайното повтаряне на тези лъжи в средствата за масова информация карат руснаците да гледат на тях като признак за подготовка на населението от западните държави за военно нападение от страна на Русия. Путин нееднократно публично предупреждава, че западната пропаганда води към опасна дестабилизация на обстановката. И въпреки всичко, никой не чува предупрежденията му. В своята антируска пропаганда Вашингтон е толкова решителен, че Конгресът прие, а Обама подписа Закон за разузнаването, съдържащ раздел Title V, който утвърждава активни мероприятия за противодействие на „разпространителите на фалшиви новини”. Такива „разпространители” са наречени алтернативните новинарски сайтове, които представляват предизвикателство за официалните лъжи. Медии, които излъчват обективни новини са обвинявани, че се намират под руско влияние. Миналото лято беше създаден обвит в секретност уеб сайт, който съвсем наскоро публикува списък на 200 уеб сайта, които пряко или опосредствано се намират под руско влияние. Вестник The Washington Post безотговорно публикува пространна статия, придаваща фон на достоверност на този фалшификат.

С други думи, смачкването на истината стана последната линия на отбрана за разлагащия се управляващ истаблишмънт. През последните 24 години три вашингтонски режима унищожиха милиони хора в девет страни и ликвидираха гражданската свобода в САЩ. А за да прикрият тези огромни престъпления, нямащи аналог в историята, преститутките постоянно сплетничат, лъжат и клеветят. През това време престъпният режим във Вашингтон се представя пред света като незаменим защитник на демокрацията, правата на човека, истината и справедливостта. Както неотдавна каза представител на руското министерство на външните работи, Америка е изключителна, защото използва сила в служба на злото.**

Във Вашингтон наричат „руски агенти” не само опонентите, но и всички, които си позволяват да говорят истината. Американските власти се надяват, че демонизацията на Русия вече толкова е наплашила населението, че американците ще се обърнат против тези, които казват истината. Даже за най-богатите е очевидно, че този истаблишмънт, който отиде толкова далеч – че директора на ЦРУ приписа публично избирането на Тръмп на руското разузнаване, при това без да има каквито и да било убедителни доказателства – има намерение на всяка цена да запази властта си. Откритата, нагла и безпрецедентна пропагандна атака на ЦРУ срещу новоизбрания президент, накара Тръмп да хвърли ръкавица на директора на ЦРУ Джон Бренън. Появиха се съобщения, че Тръмп има намерение да реформира и реорганизира разузнавателното ведомство. Последният президент, който имаше подобно намерение, беше Джон Кенеди. ЦРУ го ликвидира, преди той да има възможност да му нанесе удар. Кенеди мислеше, че не може да открие огън по ЦРУ преди да бъде преизбран за втори път като президент. Тази отсрочка даде на ЦРУ времето, което беше необходимо за организация на убийството му.

Изглежда Тръмп осъзнава опасността, която го грози. Той заяви намерението си да допълни тайната служба за охрана с частна охранителна агенция. Не е ли учудващо всичко това? Президентът на Русия публично констатира, че Вашингтон води света към ядрена война, а предупрежденията му се игнорират. ЦРУ провежда мащабна атака срещу новоизбрания президент на САЩ, а самият президент знае, че не може да има доверие на своята официална служба за охрана. Всеки би си помислил, че именно тези извънредни обстоятелства ще станат предмет на дискусия. Но такава дискусия може да откриете само в няколко алтернативни уеб сайта, включително и моя, който е определен от сайта PropOrNot и вестник The Washington Post като „намиращ се под руско влияние”.

* Джон Рапопорт е известен в САЩ разследващ журналист. През 1982 г. е номиниран за наградата „Пулицър”.

** Очевидно авторът има предвид изказванията на Мария Захарова за това, че „от морална гледна точка командата на Обама извърши престъпление, показвайки, че силният има безграничното право да извършва зло”.

Автор: Пол Робъртс

Източник: svpressa.ru

Източник: a-specto

