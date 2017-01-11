Тръмп: „Уотъргейт” или „Кенедигейт”?

/Поглед.инфо/ Екатерина Глушик интервюира известния италиански политик от левицата и бивш евродепутат Джулието Киеза

Известният италиански политик от левицата и бивш евродепутат Джулието Киеза изтъква три важни фактора, които касаят всеки жител на планетата. Положителният е, че войната в Сирия е на път да приключи и има надежда за временно стабилизиране на обстановката. Отрицателният е, че хората продължават да обедняват, нараства разликата в доходите между богатите и бедните по света, включително и на Запад. Третият, също отрицателен момент, е нарастващото влошаване на климатичните условия. Няма дори планове, как да се спре тази тенденция. Конференцията в Париж в 2015 г. завърши с реален провал, никакви решения не бяха приети. А световната екосистема продължава да се разрушава, равновесието между човек и природа стремително се влошава.

В момента тече сериозна политическа революция. Сегашната политическа система не работи. Затова на Запад кризата нараства като цяло. Ако Тръмп остане на мястото си, което е под съмнение, САЩ ще продължават да работят най-вече за себе си. Той не се е отказал от идеята за превъзходство на Америка. Но смята, че е разумно да се споразумее с гигантите на света, на първо място с Русия. В Америка тече ожесточена вътрешна борба между различни идеи и стратегически тенденции. Елитът е разделен. Единият на г-жа Клинтън – бе победен. Другият е на новия президент Тръмп. Разликите между тях до голяма степен са тактически. И понеже Америка е разделена, не са изключени определени изненади в стила на Уотъргейт или случая Кенеди. ЦРУ, тайните служби, Пентагонът, например, действат в известен смисъл самостоятелно, може и да не следват непременно указанията на президента.

(рус.ез.)

Трамп: Уотергейт или "Кеннедигейт"?

Политические итоги прошлого года и ожидания от 2017-го

"ЗАВТРА". Господин Кьеза, как вы считаете, в прошедшем году в мире было больше позитивного или негативного, угрозы нарастали или ослабели?

Джульетто КЬЕЗА. Безусловно, угрозы нарастали, и нарастали серьёзно. Это тенденция, которая продолжается вот уже в течение трёх лет: с 24 февраля 2014 года, с момента известных событий на Украине. Я считаю, что именно тогда начался очень серьёзный поворот ситуации в мире к худшему, скажем так. С тех пор и до сегодняшнего дня угроза развязывания большой войны нарастает стремительным образом.

"ЗАВТРА". Стало для вас что-то неожиданным в этом году? Или всё, что случилось, можно было спрогнозировать?

Джульетто КЬЕЗА. Нет, не думаю, что можно было какие-то конкретные события спрогнозировать. Но у меня, как вы знаете, были определённые прогнозы, и они сбылись. И это естественно, потому что международный кризис нарастал, нарастал объективно. Кризис роста мирового валового продукта, кризис финансовый, кризис климатический и так далее. Все эти кризисы нарастали и усиливались одновременно, и к тому же ускорялись. И это само по себе влечёт определённые последствия. Поэтому я в какой-то мере предвидел ухудшение ситуации. И при этих своих ожиданиях остаюсь и сейчас.

"ЗАВТРА". Что из произошедшего, на ваш взгляд, наиболее повлияло на события во всём мире? Что каждый человек ощутил, в какой бы точке планеты ни жил?

Джульетто КЬЕЗА. Каждый ощутил, почувствовал более-менее три фактора. Положительным фактом было то, что на данный момент война в Сирии прекратилась, по меньшей мере, сильно ослабла, и есть надежда на временное оздоровление обстановки. Другой момент, отрицательный, — это продолжение обнищания людей и увеличение разницы доходов между богатыми и бедными слоями населения практически во всём мире, включая, в первую очередь, Запад.

Третий момент, который я считаю очень негативным, — нарастающее ухудшение климатических условий и отсутствие средств, чтобы эту тенденцию остановить. Нет даже планов, как это сделать. Конференция по изменению климата, проходившая в Париже в 2015 году, по-моему, закончилась реальным провалом, никаких решений принято не было. Мировая экосистема продолжает подрываться и ломаться, равновесие между человеком и природой стремительно ухудшается. Думаю, что именно эти факторы в прошедшем году были наиболее значительными и фундаментально влияли на мир.

"ЗАВТРА". Брекзит — одиночное явление, или Евросоюз посыплется в дальнейшем? И причины этого явления чисто экономические или ментальные, политические?

Джульетто КЬЕЗА. Я считаю, что причины этого в большей степени — политические. То, что происходит, — серьёзная политическая революция. Но никто не может предвидеть дальнейшее развитие этой ситуации. Более того, происходит всё больший разрыв между руководящими элитами и народом, потому что нынешняя политическая система уже не срабатывает. Она держалась в течение века, но сейчас она просто не сможет оставаться по-прежнему в том же виде. Поэтому на Западе нарастает кризис в управлении обществом в целом. Управляемость Запада очень сильно подорвана. Потому-то и трудно предвидеть, какой будет новая политическая система. Видно лишь, что есть факторы, которые действуют в одном направлении. Брекзит был первым сигналом. Второй сигнал — выборы в Соединённых Штатах Америки. И практически все политические структуры Европы подорваны. Средства массовой информации и коммуникации, которые были в руках руководящих элит, сейчас выходят из-под их контроля. Это, конечно, намного усложняет возможности руководящих элит управлять народом в Европе и на Западе в целом.

"ЗАВТРА". Новый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп будет действовать только в интересах своей страны, попирая интересы других, или он понимает, что надо договариваться, учитывать интересы и остальных, что не всегда можно отсидеться за океаном, когда весь мир бурлит?

Джульетто КЬЕЗА. Если господин президент Трамп останется на своём месте, что ещё под сомнением, Америка по-прежнему будет думать в основном о себе. Трамп не отказался от мысли о превосходстве Америки. Но, вероятно, он разумно считает, что пришло время договариваться с определёнными гигантами мира, и в первую очередь с Россией. Видимо, он понимает, что надо сейчас отвести опасность столкновения мирового масштаба, обратить внимание на себя и заняться проблемами Америки. Эта его идея, которую мы все слышали, — конечно, очень положительный результат его размышлений. Но я не уверен, что эта пауза — когда он больше будет заниматься внутренними проблемами Америки — продлится более трёх-четырёх лет.

"ЗАВТРА". Что вы имеете в виду, когда говорите "если выбранный президентом Трамп будет оставаться на своём месте"?

Джульетто КЬЕЗА. В Америке сейчас развивается очень жёсткая внутренняя борьба между разными стратегическими идеями и направлениями. Американская элита разделена на две части. Одна — та, которая потерпела поражение, во главе с госпожой Клинтон. А другая — та, во главе которой новый президент Трамп. Конечно, между двумя этими частями есть схожие элементы. А разногласия носят в основном тактический характер. Но внутренняя борьба за власть между этими двумя направлениями тем не менее идёт. Эта борьба не закончена, несмотря на то, что президент уже избран. И поскольку Америка разделена, нельзя исключить определённый сюрприз. Потому что внутри Америки действуют разные силы, разные институты, которые сейчас не находятся под контролем одной из частей этой элиты. Например, ЦРУ, секретные службы, Пентагон действуют в определённом смысле самостоятельно и находятся под влиянием разных сил. Поэтому не обязательно они будут следовать указаниям президента.

"ЗАВТРА". Это может быть сюрприз в стиле Уотергейта или того, что случилось с Кеннеди?

Джульетто КЬЕЗА. Это трудно предвидеть, но все варианты возможны. Власти в Америке сейчас находятся совершенно в другой ситуации, чем двадцать лет назад.

"ЗАВТРА". Убийство посла России Андрея Карлова в Турции — это действия одиночки-фанатика или государственный террор? И если да, то со стороны какого государства?

Джульетто КЬЕЗА. Нет, это не действия одинокого фанатика. Я считаю, что это эффект действий Соединённых Штатов Америки против России, который продлевается до сегодняшнего момента. Чтобы пересмотреть возможность выбора господина Трампа. Это план. Это не случайно, не спонтанные действия одиночки. Ничего случайного в этом мире в данный момент не происходит. Ничего случайного нет, включая падение самолёта ТУ-154. Я думаю, что все эти элементы взаимосвязаны.

"ЗАВТРА". Владимира Путина признают самым влиятельным политиком мира. Согласны ли вы с этим? А то, что он не выслал американских дипломатов в ответ на высылку из США российских дипломатических работников, — это показатель силы или слабости позиции Путина и России в целом?

Джульетто КЬЕЗА. Это точно не показатель слабости, совершенно точно нет. Это признак ответственности. Господин Путин действует как человек ответственный за судьбу не только России, но и всего мира. Он ведёт себя умно. И на этот раз, конечно, то, как он ведёт себя — это большая психологическая и моральная победа.

Но это не значит, что он — самый влиятельный человек. Да, он ведёт себя как ответственный деятель на мировой арене, это очевидно, но не означает, что он — самый влиятельный человек. Такие заявления — обычное преувеличение со стороны средств массовой информации, журналистов, которые не понимают того, что происходит. Но они видят изменения, им это кажется экстраординарным, и они так интерпретируют то, что не могут понять.

"ЗАВТРА". Довлеет ли страх над европейцами в связи с терактами? Они говорят, мол, нас не запугать. Но что испытывает рядовой европеец? И почему все теракты совершаются в местах, где нет сильных мира сего, все акты — в отношении людей небогатых и не могущественных, от которых мало что зависит?

Джульетто КЬЕЗА. Терроризм действует как и всегда действовал, но сейчас более коварно, чем раньше. В результате миллионы и миллионы европейцев ныне живут в ощущении террора, под его гнётом. И это уже успех организаторов террора, они достигли своей цели. Я считаю, что этот террор, безусловно, исходит от внутренних сил Запада. Это не исламский террор. Исламистов только используют, чтобы терроризировать Европу. Но не исламисты организуют такие нападения. Серия нападений, начиная с "Шарли Эбдо" и до недавнего теракта на рождественской ярмарке в Берлина, — это действия секретных служб Запада. У меня нет сомнений по этому поводу.

"ЗАВТРА". Такие вещи трудно сознавать, насколько это ужасно. Есть ли у вас оптимизм относительно развития событий? Может быть, что-то заставит мир измениться к лучшему?

Джульетто КЬЕЗА. У меня нет никакого оптимизма. Посмотрите: миллионы людей живут в атмосфере террора и не могут разобраться, потому что им предлагают абсолютно ложные версии происходящих событий. Цель этой операции — сломать все институты либерально-демократического западного общества, сочетать эти институции с новыми авторитарными институтами, как это происходит в Европе — в Германии, Италии, Франции и так далее. Те, от кого это зависит, хотят уменьшать долю демократии и увеличивать долю авторитаризма. Всё, что делается, делается с этими целями. И это происходит не из-за действий исламистов, повторяю, которые не имеют для того, чтобы такое осуществить, никаких знаний и возможностей. Это стратегия Запада против Запада, конкретнее — стратегия руководящих элит Запада против Запада. Часть этой стратегии — подготовка к войне, ассиметрично к войне против остального мира. Всё, что происходит сейчас, — это не действия и инициатива населения мира, простых его граждан. Это инициатива западных руководящих элит.

"ЗАВТРА". Наверное, поэтому теракты и не проводятся в местах, где обитают руководящие элиты. А чего они вообще хотят?

Джульетто КЬЕЗА. Стратегического рецепта, как выйти из сложившейся в мире ситуации, у них нет. Руководящие элиты сами не знают, что делать и куда идти, они импровизируют. У них нет плана выхода. Они сами не знают! Потому что роста экономики не будет, как создать устойчивую надёжную систему управления финансовым миром, они не знают. Когда сам Рокфеллер, который, наверное, наиболее осведомлён, говорит, что надо заканчивать этот гигантский финансовый эксперимент в истории человечества, а после этого мы входим в воду, которую не знаем, — то что говорить? Вот самая оптимистическая нота! "У нас нет стратегии выхода из этой ситуации". Они мечутся, и взбудоражен весь мир.

"ЗАВТРА". Что вы пожелаете нашим читателям?

Джульетто КЬЕЗА. Желаю воспитывать ваших детей в духе сохранения ценностей духовных, исторических и подготовится к временам, когда средств существования будет меньше, чем сейчас. Все семьи, которые будут осознавать, что происходит, адекватно оценивать ситуацию, смогут лучше защититься, чем остальные. Те, кто не понимает ничего, да и не желает задуматься и разобраться, могут оказаться жертвами этой ситуации.

Беседу вела Екатерина ГЛУШИК

Източник: Завтра.ру

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