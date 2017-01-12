Новата власт в САЩ иска да се хареса и на Путин, и на Конгреса

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп и неговият кандидат за държавен секретар Рекс Тилърсън започнаха пресконференциите си във Вашингтон по едно и също време, но в разнобой. Ако Тръмп говори за Русия сравнително уважително, Тилърсън се представи в ролята на истински "ястреб", което породи изненада. Как да се оценява такова рязко разноглаголстване?

Разногласие между изявленията на двамата има и по повод доклада на спецслужбите за руска намеса в президентските избори. И двамата се изказаха за сътрудничество с Москва там, където е возможно, независимо от съперничеството в други области. Според Тилърсън администрацията на САЩ няма намерение да признае присъединяването на Крим към Русия, ако с това не е съгласен народът на Украйна. Той заяви, че трябва да се отговори на географския план на Русия, който, според него, представлява стратегия на Москва за възстановяване на значимото си място на международната арена. Но Тилърсън отказа да се съгласи, че Русия е извършила военни престъпления в Сирия.

(рус.ез.)

Новые власти США хотят понравиться и Путину, и Конгрессу

Без пяти минут президент Дональд Трамп и его кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон выступили в Вашингтоне одновременно, но вразнобой. Если Трамп отзывался о России относительно комплиментарно, то Тиллерсон предстал в амплуа настоящего «ястреба», что стало некоторой неожиданностью. Как расценивать столь резкую разноголосицу?

Выступая на своей первой большой пресс-конференции в статусе избранного президента США, Дональд Трамп согласился с тем, что недавний взлом серверов Демократической партии могли осуществить российские хакеры. Однако подчеркнул, что США подвергались хакерским атакам и со стороны других государств. Так, по его словам, после акции китайских хакеров были потеряны данные 20 млн человек, так что российский взлом «ничего выдающегося собой не представляет». Для защиты от взлома, говорит Трамп, его команда собрала лучшие умы в сфере компьютерной техники, которые защитят США от подобных угроз.

«А национальный комитет Демократической партии сам подставился под взлом. Они очень плохо защищались. У них могла бы стоять защита от взлома, как у нас... Конечно, хакерство – это плохо, взламывать серверы нельзя. Однако посмотрите на то, что мы узнали благодаря этим взломам. Что Клинтон заранее знала вопросы к дебатам и не сообщила об этом. Это недопустимо. Представьте, что Трамп бы получил вопросы к теледебатам заранее и это стало бы известно общественности каким-то образом. Был бы величайший скандал в прессе! От меня бы потребовали немедленно снять свою кандидатуру», – подчеркнул он.

Доверие к докладу спецслужб

В тоже самое время кандидат Трампа на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон выступал на слушаниях в Сенате США. И заявил, что доверяет докладу американских спецслужб, которые обвинили Москву в причастности к кибератакам на компьютерные системы Америки. Политик отметил, что читал межведомственный доклад, опубликованный 6 января, и у него тот вызвал чувство беспокойства.

Отвечая же на вопрос, причастен ли к кибератакам лично президент Владимир Путин, Тиллерсон ответил, что не может это подтвердить, хотя это отмечено в отчете разведслужб. По его словам, он может лишь это допустить.

Как известно, в своем совместном докладе ЦРУ, ФБР и АНБ в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, но отказались предоставить этому какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

Как Соединенные Штаты контролируют всю планету

Также Тиллерсон обратил внимание на то, что санкции против России приносят вред американскому бизнесу, добавив, что в отношениях с Москвой США следует развивать подход не только в части давления, но и стимулирования. В то же время он заявил, что Россия представляет опасность для США, но не является «непредсказуемой в отстаивании своих интересов». Поэтому кандидат в госсекретари призвал стремиться к сотрудничеству с Москвой там, где возможно, несмотря на соперничество в других областях.

В свою очередь, Трамп вновь, как и в канун выборов, заявил, что Россия может помочь Соединенным Штатам в борьбе с ИГИЛ*, выразив надежду на то, что он сможет поладить с российским лидером Владимиром Путиным. «Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом», – приводит его слова РИА «Новости». Трансляцию пресс-конференции вел канал RT.

При этом Трамп заявил, что тоже может быть жестким с Россией, и выразил сомнение в том, что политика кандидата от демократов Хиллари Клинтон в этом была бы сильнее. «Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», – заключил Трамп. Он считает, что слово «перезагрузка» применительно к развитию отношений между США и Россией неуместно. «Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет», - сказал избранный президент.

Условия признания Крыма российским

Речь Тиллерсона, которого называли самым пророссийским из возможных кандидатов в госсекретари, звучала в гораздо более жестком ключе. Он заявил сенаторам, что Вашингтону следовало дать силовой ответ на действия России в Крыму. Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины, заявил Тиллерсон. «Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это, если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ, - подтвердил он. - Без этого мы никогда признаем этого».

Тиллерсон даже поддержал призывы ряда сенаторов поставлять Украине летальные вооружения, чего не позволяла себе даже администрация Барака Обамы. Впрочем, он оговорился, что это следует сделать, если перемирие в Донбассе сорвется.

Он также пообещал сохранить санкции против России, но, опять же, с оговоркой – сохранить до тех пор, пока он не выработает свой собственный подход на российском направлении. Кроме того, кандидат призвал использовать медиа и интернет для «коммуникации с российским народом», чтобы распространять «альтернативную» информацию.

Особо стоит отметить также то, что авиаудары России в Сирии Тиллерсон назвал неприемлемыми. И заявил о необходимости отвечать на географический план России. Географическим планом потенциальный госсекретарь назвал стратегию Москвы по возвращении себе значимого места на международной арене.

«Возможно, он больший ястреб, чем думали»

Американский политолог, бывший сотрудник Пентагона и Госдепа Пол Гренье нисколько не удивился ответам Тиллерсона касательно России, хотя линия Тиллерсона в отношении Москвы «была более жесткой, чем многие ожидали».

«Сенатор Марко Рубио очень настойчиво пытался добиться от него признаний о том, что Россия совершала военные преступления в Сирии. Но он отказался согласиться с этим тезисом, от чего Рубио очень расстроился. Тиллерсон многократно повторял, что не хочет делать такие серьезные заявления, пока не познакомится с фактами, а эти факты он узнает только когда займет должность госсекретаря», - сказал Гренье газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что когда Тиллерсона спрашивали о России и Путине, то он уходил от этих вопросов, пытаясь сохранить себе свободу рук.

Например, отметил эксперт, Рубио пытался добиться от него обещаний дополнительных санкций против любой страны, которая предпринимает компьютерные атаки против Америки. «Рубио хотел, чтобы эти ответные меры были приняты автоматически, без дискуссии. Тиллерсон сказал, что не согласен, что хочет сохранить свободу действий в зависимости от конкретной ситуации, от всех факторов, от всей картины наших отношений с другим государством. Это тоже расстроило Рубио», - считает эксперт.

Гренье призвал не нервничать по поводу суровых заявлений Тиллерсона. «Не исключено, что он больший ястреб, чем думали. Но я бы не делал такой вывод на основании только этих слушаний. Очевидно, новую администрацию пытаются загнать в угол, чтобы сохранить холодную войну, чего хотят некоторые консерваторы как Марко Рубио, Джон Маккейн и другие. Идет очень жесткая борьба. Принимая во внимание конъюнктуру в Америке, трудно представить, что Тиллерсон мог ответить иначе. Он реалист», - пояснил политолог.

Что касается пресс-конференции Трампа, то Гренье посетовал: самое большое внимание было уделено последним «дурацким утечкам информации». «Совершенно очевидно, что это полный бред. Это явная операция по компрометации Трампа. И откуда это идет – тоже понятно. Вчера среди некоторых демократов было ликование, мол, сейчас мы этого Трампа окончательно уберем. А сейчас видно, что этот компромат совершенно неубедительный», - подытожил политолог.

«Сейчас он находится под давлением»

Депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ) не уловил двойственности в ответах Трампа и Тиллерсона по поводу доклада о причастности России к кибератакам. Он обратил внимание на то, что оба политика не говорят, будто бы Россия повлияла на выборы президента США. А если бы Тиллерсон и сказал такое, то «низвел бы победу Трампа до того, что Россия привела его в это кресло».

«Трамп не дурак и понимает, что компьютерные средства существуют не только у Америки. Они существует у России, Китая. И Тиллерсон не говорил, будто Россия повлияла на выборы с помощью этих хакерских атак. Вот в этом совпали взгляды Тиллерсона и Трампа. Трамп сказал, что нет данных о том, что Россия с помощью хакерских атак повлияла на выборы. А что там хакеры вскрыли и причастны ли эти хакеры к России – это уже дело десятое», - сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

Как и Гренье, депутат надеется, что Тиллерсон позднее в определенной степени изменит риторику. «Сейчас он находится под давлением перед утверждением. Его патрон говорит несколько иные речи, а ему нечего бояться какого-то там неутверждения, то что вся команда будет работать в одной упряжке. Другое дело, что уходящая администрация делает все для того, чтобы запрячь эту упряжку в свои сани и потом не давать из них выскочить», - посетовал депутат.

Зато явный контраст ощутил Калашников между пресс-конференцией Трампа и прощальной речью президента Барака Обамы. «Трамп говорил, что снова сделает Америку великой и сильной, а его предшественник говорил: я сделал ее сильной и нельзя дать разрушить ее величие неуклюжему Трампу. Обама понимает, что всю эту силу Трамп завтра может разрушить. Трамп обещает во внешней политике не вести себя, как слон в посудной лавке, а во внутренней – отменить реформу здравоохранения. Он вернет производство в Америку, а в финансовом спектре разберется по своим лекалам. То есть все, что Обама назвал своими завоеваниями, Трамп назвал слабостью Америки», - подытожил Калашников.

Източник: Взгляд

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