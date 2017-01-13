Клинтън предприема крайни мерки: възможен е преврат срещу Тръмп

/Поглед.инфо/ Буквално дни преди официалното встъпване в длъжност на новия президент на САЩ, действията на многочислените му опоненти стават все по-мръсни и все по-дръзки.

С подкрепата на политическия „елит”, те не губят надежда «да унищожат» избранника на мнозинството от американския народ, още преди встъпването му в длъжност и са готови на всичко, дори до организиране на „цветна революция”, разбирай преврат. Очевидно екипът на Клинтън е в състояние на такова озлобено отчаяние, че открито пуска в ход тежката си артилерия от „активисти”, с цел силово завземане на властта.

(рус.ез.)

Клинтон пошла на крайние меры. Инаугурация Трампа под угрозой

Противники Дональда Трампа из Демократической партии США при поддержке политической элит не оставляют надежды «уничтожить» избранника до его вступления в должность и готовы на всё, вплоть до цветной революции.



И чем ближе день официальной инаугурации нового президента, тем грязнее становятся методы его многочисленных оппонентов. Сейчас, по всей видимости, команда Клинтон вплотную приблизилась к отчаянию, поэтому откровенно пускается во все тяжкие и атакует нового лидера государства со всех сторон. А лёгкость, с которой Трамп отбивает все агрессивные выпады, ещё больше распаляет противников, готовых устроить социальный взрыв для достижения своих целей.



Буквально накануне «отгремел» очередной скандал, раскачиваемый сотрудниками ЦРУ, который направлен всё на ту же персону. Обществу надоели российские хакеры, поэтому ребята Клинтон спустились ещё ниже по эволюционной лестнице и попытались «протянуть» историю с сексуальными извращениями будущего президента, для вящей убедительности, привязанную всё к тем же атакам.

Как уже известно, Трамп снова с завидной непринуждённостью отбил атаку и умудрился серьёзно подпортить авторитет ведущих американских изданий. Выдуманный компромат якобы собранный ФСБ и переданный ЦРУ новым Джеймсом Бондом отправился в помойное ведро вслед за докладом директора разведывательного управления о кибератаках на Демократическую партию. Голословные домыслы и откровенные выдумки Трамп «разделал под орех» и саркастично потребовал добавки, которую получил по прошествии нескольких часов. На этот раз Клинтон сменила тактику и открыто объявила войну избранному президенту США и всем его союзникам. Новой атаке подверглось Федеральное Бюро Расследований.



Минюст Соединённых Штатов инициировал проверку фактов относительно расследования ФБР и генеральной прокуратуры, касающегося так называемых писем Клинтон. Теперь уже федералов обвиняют во вмешательстве в предвыборную гонку в пользу одного из кандидатов. Об этом вчера сообщил генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц. Одновременно с этим ведётся внутреннее расследование, проверяющее соблюдение так называемых «процедуры и политики» следователями Минюста и федеральными агентами в июле 2016, когда директор ФБР посоветовал не заводить уголовного дела против опростоволосившейся Клинтон. Госпожа демократ, не без поддержки спонсоров, пытается столкнуть Трампа под жернова американского законодательства. Новое хитросплетение интриг обещает быть посложнее, чем предыдущие нападки.



Но и на этом возмутители спокойствия не остановились. Существует и запасной вариант. Дональд Трамп нивелировал уже столько инсинуаций, что оппоненты уже не могут полностью полагаться на законодательные хитросплетения, а уж тем более на подрыв авторитета избранника. Поэтому параллельно Клинтон готовит и нечто наподобие силового захвата власти. По сути, она готовит родину цветных революций к местному Майдану, и час Х может наступить в день официальной инаугурации.



Активисты нескольких десятков общественных организаций собираются провести многотысячную демонстрацию в Вашингтоне в «день коронации» президента. Некоторые группировки, такие как DisruptJ20 и Black Lives Matter намереваются заблокировать место основной церемонии и по возможности сорвать саму присягу президента или, в крайнем случае, так называемый инаугурационный бал. Лидеры многих движений настроены крайне радикально и обещают преподнести Трампу «море неприятных сюрпризов». В общем, разрешения на проведение разнообразных акций получили 27 инициативных групп, что в среднем в четыре раза больше, чем выдавалось в прошлом в аналогичных случаях. Присяга Дональда уже за неделю до «представления» обещает стать беспрецедентным историческим событием.



Так масштабно американцы не встречали своего избранника ещё ни разу за всю историю независимости. И в этом своеобразном рекорде больше негатива, благодаря Клинтон и компании. Саму церемонию по приблизительным подсчётам должны посетить 800 тысяч человек. То есть у боевиков демократов будет масса инструментов для целенаправленного взрыва. Хиллари плетёт юридические интриги, но параллельно готовиться к настоящей войне. Мадам явно намерена бороться до последней капли крови своих соотечественников.



Тем временем Дональд тоже не сидит сложа руки и готовит контратаку. Следователи ФБР продолжают копаться в грязном белье демократической партии, и не забыли даже верных украинских рабов Клинтон. На днях журналисты влиятельного издания Politico обвинили Киев во вмешательстве в предвыборный процесс США, припомнив грязную историю с «чёрной кассой» Партии регионов, выдуманную командой Порошенко.



Также Трамп постепенно зачищает ЦРУ. Директор Бреннан уже пакует чемоданы, весь руководящий состав следует за ним. По идее, избранник готов встретить своих противников во всеоружии и предотвратить социальный взрыв. А заодно и «уничтожить» большую часть своих непримиримых оппонентов одним ударом. Клинтон серьёзно подставляется, затевая смуту, и тянет за собой многих покровителей и спонсоров.



Одно можно сказать наверняка: инаугурация президента США обещает быть как минимум занятным зрелищем.

Източник: Политикос.ру

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