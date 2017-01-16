Бизнесменът на нацията Доналд Тръмп встъпва в правата на президент

/Поглед.инфо/ Издателство "Центрполиграф" публикува наскоро книгата на Леонид Млечин "Доналд Тръмп в Белия дом". Очаква се изданието да стане бестселър в московските книжарници. В книгата се разказва биографията на фамилията Тръмп, чиито корени могат да се проследят назад до 17 век в селските райони на Рейнланд-Пфалц. По произход са германци, фамилното им име изначално е звучало Друмпф.

Дядото на днешният президент – Фридрих – през 1885 г. емигрира в Новия свят, когато е 20-годишен. Пристига в Ню-Йорк като трудов емигрант, от тези, които днешният президент особено недолюбва. Преминава през горнилото на черноработник, търговец-златотърсач в Клондайк, предприемач. Оставя в наследство строителна фирма, която синът му разширява, особено по време на войната. Идея на Тръмпови са магазините за самообслужване, където продуктите се предлагат по-евтино, поради съкратените разходи за издръжка.

Доналд Тръмп израства в заможно семейство през 50-те години, когато Америка е във възход; със съзнанието, че за да бъдеш силен, не трябва да вярваш на външния свят.

Трите съпруги на Тръмп – чехкинята Ивана, американката Марла Ан и словачката Мелания, както и четирите му деца, не му пречат да се концентрира изцяло в големия бизнес, да се превърне в голям и амбициозен играч. Винаги иска да бъде номер едно: първият, най-добрият, единственият. Той е уверен и труден, хладнокръвен и спокоен. Остър като бръснач, той може да отговори преди да се зададе въпроса. В него се крият и ярост, и гняв, и страст за отмъщение. И винаги е с нож в ръка, готов да издълбае своите инициали върху тялото на победения си противник...

(рус.ез.)

Делец нации

Дональд Трамп вступает в президентские права

В конце нынешней недели принимает присягу 45-й президент США — Дональд Трамп. Он всегда хотел быть номером один. Первым, лучшим и единственным. Напоминает президента Теодора Рузвельта, о котором иронически говорили, что он желал быть младенцем на крестинах, женихом на свадьбе и покойником на похоронах...

* Книга Леонида Млечина "Дональд Трамп в Белом доме" выходит в издательстве "Центрполиграф"

Сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джон Трамп родился через год после войны, 14 июня 1946 года, в пригороде Нью-Йорка. Его отец — Фред Крист Трамп, немец по происхождению. Дональд Трамп неизменно повторяет, что гордится своими корнями, и участвует в праздниках выходцев из Германии. Изначально фамилия звучала так — Друмпф. В 1648 году ее упростили.

Дедушкино золото

Семейную историю нынешнего президента нужно начинать с его деда Фридриха. Он родился в 1865 году в деревне Кальштадт на юге земли Рейнланд-Пфальц. Остался без отца, когда ему было всего 8 лет. Намеревался стать парикмахером, но столь блеклая перспектива не вдохновляла. В 1885-м сел на пароход, отправлявшийся в Соединенные Штаты. Сошел на землю в Нью-Йорке. Трудовой мигрант, говоря современным языком, тот самый, которых так не любит его внук-президент.

На первых порах обосновался у старшей сестры, которая уже давно пересекла океан. Осмотревшись, открыл дешевый ресторан, а в задних комнатах устроил дом свиданий. Через 7 лет, в 1892-м, получил гражданство, поклявшись, что приехал в США на два года раньше, чем на самом деле. Ложные показания, не моргнув глазом, подтвердили два свидетеля — его служащие.

Когда в самом конце ХIХ века у реки Клондайк на северо-западе Канады, в Юконе, нашли золото и вспыхнула золотая лихорадка, он тоже двинулся в те места. Сам не пытался добывать золото — это тяжело и рискованно. Он "добывал золото у золотодобытчиков". Открыл для золотоискателей отель и ресторан "Арктика" с подачей горячительных напитков и щедрым предложением "спортивных девушек", как тогда именовали проституток.

В 1901 году Фридрих поехал на родину — жениться. Гордая разбогатевшим сыном мать знакомила его с разными девушками. Но он сам выбрал Элизабет Крист. Ему нравились пышные блондинки. Еще одна семейная традиция. Фред Трамп появился на свет в октябре 1905 года. Ему было всего 12 лет, когда умер отец. А уже через два года он уже возглавил отцовскую строительную компанию. Чеки и все остальные документы подписывала его мать Элизабет, он по возрасту не имел на это права.

Отцовские уроки

9 октября 1929 года разразился кризис в главном финансовом центре Соединенных Штатов, а может быть, и всего мира,— на Уолл-стрит. Это было началом экономической катастрофы, которая, возможно, привела ко Второй мировой войне. Во время кризиса Фред Трамп не пострадал — один из немногих. Сообразил, на чем можно заработать. Открыл первые магазины самообслуживания. Идея состояла в том, чтобы сократить расходы на продавцов и благодаря этому продавать продукты дешевле, чем в других магазинах.

Во время Второй мировой он взялся строить казармы по казенному подряду, иначе говоря, получал государственный заказ. Использовал самые дешевые строительные материалы и неплохо зарабатывал. Выяснилось, что растрачены миллионы долларов, выделенные на жилье для ветеранов войны. Фреду Трампу пришлось давать показания комиссии Конгресса, но он ускользнул от ответственности. И оценил, какая это замечательная кормушка — государственная казна! Надо только ладить с нужными чиновниками.

Фред Трамп обладал еще одним важным качеством, которое передастся его сыну,— умел заводить нужные связи. Фред нашел себе ценного партнера по имени Томас Томазелло. В департаменте полиции того знали как приспешника мафии — преступных семей Дженовезе и Гамбино (они входили в число знаменитых "пяти семей" нью-йоркской мафии и вкладывали свои деньги в растущий строительный бизнес Трампа).

Дональд Трамп рос в богатой семье в славные 50-е годы, когда Америка была на подъеме. Все пятеро детей любимы. Но первые воспоминания будущего президента полны тревоги и ощущения опасности. Он растет, сознавая, что необходимо быть сильным: окружающему миру нельзя доверять.

Фред Трамп владел жилыми домами в нью-йоркских районах Куинс и Бруклин. В выходные, прихватив с собой сына, отправлялся собирать квартирную плату. Дональд спросил отца, почему тот, позвонив в дверь очередного жильца, становится сбоку.

— Иногда они стреляют прямо через дверь,— объяснил отец.

Возможно, Трамп-старший несколько преувеличивал. Но он хотел воспитать в сыновьях жесткость и умение выбивать свое, потому что собственный опыт учил: в бизнесе побеждает тот, кто ведет себя жестко и неуступчиво. Отцовские уроки ложились на подготовленную почву — природный агрессивный темперамент Дональда.

— В Куинсе я рос жестким парнем,— не без удовольствия вспоминает нынешний президент.— А хотел быть самым жестким во всей округе.

Отцу это нравилось. Пока он не испугался, что у подростка возникнут проблемы с законом. В 13 лет Дональда забрали из обычной школы и отдали в частный интернат с особым режимом, который пышно именовался "Военной академией Нью-Йорка". Подростки там носили военную форму и жили по распорядку дня, не оставлявшего времени для шалостей. В расписании занятий — интенсивная физическая подготовка и строевые занятия под командой строгих наставников. Ими были отставные армейские сержанты, обученные гонять новобранцев до седьмого пота и умевшие наводить порядок.

— Они вышибали из тебя все дерьмо,— с очевидным уважением вспоминал Трамп,— крутые были ребята.

Самой большой трагедией для будущего президента стала смерть старшего брата, которому было всего 43 года. Фредди Трамп, названный в честь отца, не смог выжить в том мире жестокой конкуренции, который сотворил его отец.

Фред-младший не годился для семейного дела. Не хотел жульничать. Поняв, что ему не место в семейном бизнесе, стал пилотом гражданской авиации. Женился на стюардессе, чем дополнительно огорчил родителей. Они с Линдой родили двоих детей. И разошлись. Он сильно пил. Алкоголизм быстро свел его в могилу. Дональд Трамп признавался, что именно судьба старшего брата навсегда отвратила его от алкоголя и курения. Дональд, который очень любил старшего брата, констатировал: "Фредди просто не был убийцей". А для себя сделал такой вывод:

— Жизнь состоит из бесконечных сражений, которые заканчиваются либо победой, либо поражением.

Главное сражение его жизни — отчаянная борьба за деньги, в котором ничто — ни личные отношения, ни семейные связи — не имеют значения. Трамп любит своих детей. Он щедрый босс. Но в остальном он жесткий и бесчувственный. Любовь, способность заботиться о других, чувствительность — это не о нем.

«В Куинсе я рос жестким парнем,— не без удовольствия вспоминает нынешний президент.— А хотел быть самым жестким во всей округе»

«Не связывайтесь со мной»

Трамп получил диплом бакалавра по экономике в 1968-м и приступил к работе в отцовской фирме, занимавшейся недвижимостью. Шла война во Вьетнаме, куда отправляли американских солдат. Назад везли трупы. Дональд избежал службы в армии. Его освободили по медицинским причинам. Сам Трамп позднее назвал диагноз — пяточная шпора, болезненное заболевание, которое, впрочем, лечится. Он не смог ответить на вопрос, на какой ноге — левой или правой — у него была эта шпора.

Дональд Трамп отдался строительному бизнесу. Начинал с перестройки обветшавших жилых домов, что приносило неплохую прибыль. Но их с отцом обвинили, что они не продают и не сдают квартиры афроамериканцам. Министерство юстиции даже начало расследование, и Трампам пришлось изменить порядок заключения контрактов на покупку и аренду жилья.

Он покупал отели, модернизировал и перепродавал их с большой прибылью. Успех масштабных проектов требовал налаживания отношений с властями Нью-Йорка, дабы получить и разрешение на строительство, и налоговые льготы. В умении ладить с чиновниками, договариваться, убеждать в своей правоте он невероятно преуспел. Это один из его главных талантов.

В 1978-м будущий президент добился права воздвигнуть небоскреб, которым невероятно гордится и которому дал свое имя. В 1983 году строительство 58-этажного небоскреба высотой в 202 метра в центре Манхэттена было закончено. Это одна из достопримечательностей города. Здесь разместилась деловая штаб-квартира Трампа, и он сам поселился в трехэтажном пентхаусе, роскошью напоминающем Версальский дворец.

Трамп постоянно оказывался в поле зрения правоохранительных органов. То и дело начиналось расследование тех или иных его операций или деловых и взаимовыгодных отношений с мафиози. Когда один журналист собрался описать эти истории, разгневанный Трамп позвонил ему домой. Пригрозил: если опубликованная журналистом статья ему не понравится, подаст против него иск.

Журналист удивился: Трамп — публичная фигура. Если он подаст в суд за клевету, ему придется не только опровергнуть описанные в статье факты, но и убедить суд в том, что автором руководил злой умысел, что ложь написана сознательно. А доказать это крайне трудно. Американское законодательство на стороне журналистов.

— Я знаю,— злобно ответил Трамп,— и все равно подам в суд!

Он хотел, чтобы все усвоили: с ним лучше не связываться.

Его карьера в бизнесе вовсе не была легкой. Удачи чередовались с провалами. Он рисковал, легко переходя грань возможного. Иногда везло, и выходил из опасной сделки с прибылью. Иногда счастье изменяло, и оказывался на грани банкротства. Обыкновенно находил убедительные аргументы, и кредиторы шли навстречу, соглашаясь на реструктуризацию долга. Сам он избежал банкротства. Но принадлежавшие ему гостиничные компании и казино шесть раз объявляли о банкротстве.

Однажды, выступая по телевидению, Дональд Трамп произнес монолог в дарвинистском духе — насчет того, что выживает сильнейший:

— Нью-Йорк — мой город. Здесь колеса мировой экономики никогда не останавливаются. Этот город не дает бизнесу замереть. Манхэттен — крутое место. Настоящие джунгли. Если вы неосторожны, вас разжуют и выплюнут. Но если вы вкалываете по-настоящему, можете выбить свое!

Это монолог не о деньгах. Деньги — инструмент. Главное пробиться, прорваться на самый верх. Дональд Трамп воспринимает себя как воина. За все, что имеет значение в жизни, надо сражаться. Самая большая опасность — показать свой страх, неспособность. Все это и понравилось американцам: наконец-то у нас в президентах настоящий мужик, у которого хватает характера делать то, что надо!

Дональд Трамп — крупный и амбициозный игрок. Он уверен в себе, жесток, холоден и хладнокровен. Острый, как бритва, он дает ответ раньше, чем прозвучал вопрос. Но в нем кипят злоба и гнев, страсть к мщению. И под рукой всегда нож, которым он готов вырезать свои инициалы на теле поверженного врага.

Три жены

Семейные дела президента — тоже предмет его гордости. В первый раз он женился на 28-летней спортсменке, актрисе и фотомодели Иване Мари Зельничковой из Чехословакии. Это произошло 7 апреля 1977 года. Церемония была пышной. Она родила ему троих детей — сыновей Дональда-младшего (1977) и Эрика (1984), дочь Иванку (1981). Став президентом, поручил управление своей бизнес-империей сыновьям.

Дональд Трамп и Ивана расстались в 1992-м. На следующий год Дональд вновь женился — на 29-летней Марле Энн Мейплз. Она профессионально играла в баскетбол, снималась в кино и стала продюсером. Марла родила дочь Тиффани Ариану Трамп (1993). Брак оказался недолгим. 22 января 2005 года Дональд Трамп женился в третий раз — на Мелании Кнавс. На свадьбу были приглашены многие знаменитости, в том числе и Хиллари Клинтон. Они с Трампом еще не знали, что через 10 лет сойдутся на политическом ристалище.

Мелания родом из словенского городка Севница. Поступила на архитектурный факультет университета в Любляне. Но диплом не получила, поскольку соблазнилась карьерой, которая так манит красивых девушек с завидной фигурой,— фотографы обратили внимание на ее красивые ноги и роскошные длинные волосы. Она, как и предыдущие жены президента, стала фотомоделью — вкусы Трампа не меняются. Работала в столицах мировой моды — Милане, Париже. Добиваясь успеха, прибегла к услугам пластического хирурга — изменила форму носа, объем губ и размер груди.

В 1999-м Мелания познакомилась с Трампом, и эта встреча изменила судьбу обоих. Он называет ее "любовью всей моей жизни". Ее фотографии неглиже печатались в мужских журналах. Трамп не возражал: пусть завидуют! Через год после свадьбы получила американское гражданство и родила мальчика — Бэррона Уильяма Трампа.

Мелания Трамп объяснила, что не сможет пока переехать в Вашингтон, в Белый дом, вслед за мужем, поскольку не хочет посреди учебного года переводить 10-летнего сына из одной школы в другую. Она была почти незаметна в избирательную кампанию, ей явно это не интересно, нет политического темперамента. Зато старшие сын и дочь были ближайшими сотрудниками отца в борьбе за Белый дом. Особенно важным было участие Иванки, матери двоих детей. Она неустанно выступала на предвыборных митингах и собраниях, стараясь привлечь на сторону отца женщин-избирателей.

Ей принадлежит идея принять закон о праве женщин на оплачиваемый декретный отпуск на шесть недель. И отец пообещал это сделать. На митинге в Айове с гордостью признался:

— Дочка настояла. Говорит: "Папа, папа, давай сделаем так". Она очень умная, и она права.

Иванка — отцовская любимица, папина дочка. Отец советуется с ней и доверяет ее мнению. Однажды он признался:

— Не будь Иванка моей дочерью, я бы сам пригласил ее на свидание.

Иванка в юности работала моделью, а теперь управляет обширной бизнес-империей, и ее состояние оценивается в 150 млн долларов. Пошли разговоры о том, что в отсутствие Мелании Трамп обязанности первой леди станет исполнять дочь президента. Журналисты прямо поинтересовались у Иванки, какую роль она намеревается играть при отце.

— Роль дочери,— ответила она.

Похоже, лукавила. Иванка намерена играть роль одновременно и советника президента, и хозяйки Белого дома. В таком случае она станет самой влиятельной первой дочкой. Уже сейчас ее аппаратный вес выше, чем у любого министра. И, кажется, это никого особенно не смущает.

Източник: Коммерсант.ру

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