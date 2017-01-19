The National Interest: Империализмът на САЩ е вреден за самите тях

/Поглед.инфо/ Политика на световен жандарм на САЩ, макар да има силна подкрепа сред някои среди от общността на анализаторите, се води във вреда на самите Съединени щати. Ако не излезе от този опасен път, един ден страната ще трябва да плати скъпо, се сочи в статия на американското списание The National Interest.

Като възглавяват установения световен ред и разходват огромни пари за отбрана, военноморските сили на САЩ нямат за цел да осиуряват сигурността на нацията, а да предоставят финансова сигурност на "американските корпорации", което не е нищо друго освен определението на империалистическа държава. Според автора на статията, най-добрият начин за запазване мощта на САЩ е да се повиши икономическото и дипломатическото взаимодействие с останалия свят, както и отказ от използване на въоръжените сили зад граница.

(рус. ез.)

The National Interest: Империализм США вреден для них самих

Логика неоконсерваторов, выступающих за глобальное доминирование США, не просто вопиюща по своему характеру, она еще и идет во вред интересам самой страны

Политика мирового жандарма США, получившая значительную поддержку среди части аналитического сообщества страны, идет во вред интересам самих США, и если не сойти с этого опасного пути, в один прекрасный день стране придется дорого заплатить за такой подход, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest. Статья автора является ответом на заметку Танассиса Камбаниса в журнале Politico «Почему быть мировым жандармом — в буквальном смысле — выгодно», которая является прекрасным примером ущербности логики неоконсерваторов. Так, первым приемом Камбаниса в защите активного применения военной силы за рубежом является попытка представить все в черно-белом цвете. По Камбанису, все, кто не разделяет его экспансионистские взгляды, получают ярлык «изоляционистов». Хотя в попытках избежать опасных авантюр нет ничего изоляционистского.

В свою очередь, взгляды некоторых неоконсерваторов создают впечатление «империалистического» мышления, которое подразумевает управление или власть суверенной державы над своими зависимыми колониями. И Камбанис, не стесняясь, перечисляет плюсы от следования курсом агрессивной внешней политики, основанной на вооруженной силе.

По его мнению, миропорядок, во главе которого находятся США, приносит определенные плоды и для других стран, но построен он, прежде всего, вокруг интересов США, а именно для обогащения США и американского бизнеса, обеспечения безопасности граждан страны, создания рабочих мест и прибыли для ВПК США, а также сохранение США в течение как можно более долгого времени позиций богатейшей супердержавы, обладающей общемировым доминированием.

Камбанис также отмечает, что благодаря присутствию США в НАТО, Латинской Америке и на Аравийском полуострове, у Вашингтона есть возможность руководить принятием решений для обеспечения собственной безопасности и благополучия. Роль же «мирового полицейского» означает контроль над маршрутами поставок товаров, соглашениями о свободной торговле, договорах о добыче нефти и заключением военных союзов.

Одних лишь утверждений о том, что США «возглавляют» сложившийся миропорядок, что огромные вложения в оборону — хорошая программа создания рабочих мест, а также, что ключевой целью ВМФ страны является не защита нации, а предоставление «корпорациям США» финансовой безопасности, есть не что иное, как определение империалистической державы. И такие утверждения не просто вопиющи по своему характеру. Они еще и страдают рядом опасных недостатков и не учитывают критически важные факторы.

Во-первых, те, кто придерживаются экспансионистских взглядов, не могут понять, что империалистическое поведение вызывает чувство ненависти у жителей многих стран мира. И это не мелочь, поскольку антиамериканизм подогревает амбиции тех, кто стремится нанести ущерб США, а также увеличивает возможность того, что эти силы будут действовать против интересов Вашингтона. В ключевых регионах мира уровень благоприятного отношения к США находится на опасно низкой отметке.

Во-вторых, убежденность, что применение вооруженных сил в дюжине стран по всему миру положительно сказывается на США, категорически и решительно ошибочна. США за последнее десятилетие приняли участие в боевых действиях в таких странах, как Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия, но ни в одной из них в результате действий США не улучшилась ситуация с безопасностью. Напротив, в каждой из этих стран угроза интересам США стала более острой, чем до размещения там военных. Очевидно, что так национальную безопасность и экономическое процветание не поддерживают.

В-третьих, сторонники империалистического мировоззрения неверно постулируют то, что единственным способом «обогатить» США является доминирование над всем миром с помощью вооруженных сил. Но ничем, кроме как оскорблением граждан США — предприимчивых, умных, творчески мыслящих и нацеленных на успех, — такое утверждение не является. Поэтому вместо того, чтобы завязывать финансовую безопасность страны на отправке вооруженных сил для доминирования и получения контроля над принятием решений за рубежом», США выиграют больше от расширения рынков, взаимовыгодных отношений и более активного использования дипломатии.

При этом, подчеркивает автор, несомненным является то, что вооруженные силы страны нужно поддерживать в состоянии высокой готовности, а не рассеивать их по всему миру.

Таким образом, наилучшим способом сохранить мощь США является повышение экономического и дипломатического взаимодействия страны с остальным миром, а также отказ от рефлекторного желания применять за рубежом вооруженные силы, которые должны обеспечивать национальную безопасность США.

Източник: Регнум

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