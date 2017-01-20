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В САЩ се обсъжда възможно убийство на Доналд Тръмп



Завтра

/Поглед.инфо/ Телевизионият канал CNN моделира сценарии за убийство на Тръмп при инагурацията му. /рус.ез./

Телеканал CNN показал репортаж о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации.

Как передает РИА Новости, репортер Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и высших лиц конгресса.

По Конституции США, напоминает CNN, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей, а за ним следует временный президент сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.

В случае с инаугурацией 20 января ситуация еще более сложная.

К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия — в том числе госсекретарь Джон Керри. А выдвинутый Трампом кандидат на этот пост — Рекс Тиллерсон — пока не утвержден в должности сенатом.

Поэтому в полдень 20 января обязанности госсекретаря начнет временно исполнять его заместитель по политическим вопросам — Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник — как правило, это один из министров.

Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще не утвердил предложенные им кандидатуры на министерские посты. Им будет кто-то из администрации Обамы, сообщает CNN.

«На инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначения», — заявил в комментарии телеканалу политолог Джон Фортье.

Репортаж CNN вызвал в социальных сетях волну негодования. Пользователи оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

​Некоторые пользователи отмечали, что тема покушения на президента интересовала не только CNN. «Прошлым вечером PBS показал документальный фильм об убийстве Линкольна. Сегодня по CNN: что будет, если в пятницу Трамп и его назначенцы внезапно умрут?» —отметил Trent Collicutt.

Източник: Завтра.ру

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Публикувано на
20.01.2017 @ 14:05

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