Тръмп: кулминация на един стремителен възход

/Поглед.инфо/ ﻿Полагайки в петък клетва като 45-и президент на Съединените щати, Доналд Тръмп положи и началото на непредсказуема епоха: той обеща да унищожи съществуващия ред и да възстанови величието на Америка. "Твърде дълго една малка група в столицата се облагодетелстваше от властта, а разходите за това се прехвърляха върху хората. Вашингтон и политиците благоденстваха, но хората не получаваха нищо от това богатство; съкращаваха се работни места, затваряха се фабрики. Истеблишмънтът защитаваше себе си, а не гражданите на страната. Техните победи не бяха ваши победи. Техният триумф не беше вашият триумф. Днес ние връщаме в ръцете на хората, във ваши ръце, властта на Вашингтон."

Тръмп поема управлението в един от най-трудните етапи на съвременната история, когато страната е в състояние на несигурност и безпрецедентна фрагментация. Противниците му дават да се разбере, че не признават новия лидер. Либерални групи организират в събота марш в центъра на Вашингтон, на който се очаква да се включат 200 хиляди души.

Америка никога не е имала президент като Тръмп - син и внук на имигранти, израснали до магнати на недвижими имоти, собственици на казина, на права за провеждане на конкурси за красота и телевизионни риалита, бурен любовен живот, който винаги се е отразявал на първите страници на таблоидите. Никога не е имала президент, който не е заемал държавна служба и не е служил в армията.

(рус.ез.)

Кульминация стремительного восхождения Трампа

Дональд Джон Трамп в пятницу прошел процедуру инаугурации, став 45-м президентом США и положив начало новой и более непредсказуемой эпохе, в которой он поклялся разрушить существующий порядок и вернуть Америке величие. С его приходом к власти, пообещал он, все, наконец, изменится. «Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем ее вам, людям», — заявил он.

Дональд Джон Трамп в пятницу прошел процедуру инаугурации, став 45-м президентом Соединенных Штатов и положив начало новой и более непредсказуемой эпохе, в которой он поклялся разрушить существующий порядок и вернуть Америке величие.

Под первыми каплями дождя, стоя у западного фасада Капитолия, с которого открывался вид на толпу из нескольких сотен тысяч человек, Дональд Трамп нарисовал мрачную картину страны, разобщенной и переживающей не лучшие времена, эксплуатируемой и забытой горсткой представителей вашингтонских элит, сдающей позиции на мировой арене. С его приходом к власти, пообещал он, все, наконец, изменится.

«Эту американскую бойню надо прекратить здесь и сейчас», — заявил он, обратившись к народу со своей пламенной 16-минутной инаугурационной речью.

«Время пустых разговоров прошло, — сказал он далее. — Наступает время действий. Не позволяйте никому говорить вам, что сделать это невозможно».

Он сказал, что церемония инаугурации означает не только мирную передачу власти от одной партии к другой. «Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем ее вам, людям», — заявил он.

«Слишком долго, — продолжил он, — небольшая группа людей в столице нашей страны пожинала плоды своей власти, а расходы ложились на плечи людей. Вашингтон процветал, но люди от его благ и богатств ничего не получали. Политики процветали, но рабочие места исчезали, и заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами».

Он пообещал обратить эту тенденцию вспять и сделать Америку первой. «Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты».

После принятия присяги, текст которой состоял из 35 слов и процедурой которой руководил председатель Верховного суда Джон Робертс-младший (John Roberts Jr.) Дональд Трамп — в темном костюме и в красном галстуке — в сопровождении своей жены Меланьи, одетой в голубой костюм, не намерен терять времени и вскоре начнет распутывать политику своего уходящего предшественника президента Обамы. В течение нескольких часов после вступления в должность новый президент может начать подписывать указы, приостанавливающие действие распоряжений, введенных в действие президентом Обамой в последние недели пребывания в должности, и отменить законы в сфере здравоохранения, иммиграционной политики и в других сферах.

Его сын Дональд Трамп-младший заявил, что новый президент пытается свыкнуться с тяжестью своего нового положения — даже если это не всегда выглядит так на публике. «На протяжении всего этого процесса его унижали, — сказал он в интервью телеканалу MSNBC. — И, сами понимаете, показывает ли он это внешне, или нет — не важно».

На протяжении всего этого долгого дня с его торжествами, пышностью, помпезностью и великолепием, который закончится тремя балами по случаю инаугурации, у Дональда Трампа будет возможность в полной мере насладиться своим триумфом. В окружении родственников, депутатов, экс-президентов и других высокопоставленных лиц (среди которых — Барак Обама и Хиллари Клинтон, кандидат от демократов, которую он победил на выборах в ноябре прошлого года), Трамп принял управление страной. Страной, которая после одного из самых сложных этапов в современной истории оказалась в состоянии неопределенности и небывалой разобщенности.

Его критики дали ясно понять, что ни дня не хотят признавать нового лидера, которого они обвиняют в том, что он играет на таких низменных чувствах, как расизм и ненависть. Рано утром в пятницу в знак протеста против нового президента собрались демонстранты. Либеральные группы организовали марш, на который, как они рассчитывают, в центре Вашингтона в субботу соберется до 200 тысяч человек.

За час до инаугурации Дональда Трампа демонстрации переросли в насилие, когда протестующие разбивали витрины магазинов в районе площади Франклина в центре Вашингтона. В здании отделения Банка Америки выбиты все окна, а в кафе Starbucks в стеклянной двери теперь зияет дыра. Полицейские в защитных касках использовали баллончики с перечным газом для разгона демонстрантов, которые разбежались и продолжали бить стекла.

Для Дональда Трампа торжества стали кульминацией его поразительного восхождения к власти (вопреки всем прогнозам), и его приход к власти равносилен рейдерскому захвату столицы, испытывающей самые серьезные испытания за многие десятилетия. Хотя Трамп официально и является республиканцем, он порой подвергал нападкам лидеров обеих партий и позиционировал себя абсолютным аутсайдером, давая понять, что в определении курса страны он будет руководствоваться своей интуицией.

В Америке никогда не было президента, подобного Трампу — сыну и внуку иммигрантов, который вырос и стал магнатом недвижимости, владельцем казино, владельцем прав на проведение конкурсов красоты и звездой реалити-телевидения, бурная любовная жизнь которого разворачивалась на первых страницах таблоидов.

Никогда еще к президентской присяге не приводили человека, который никогда не служил ни на государственной службе, ни вообще в армии. В свои 70 лет Трамп станет самым старым президентом, когда-либо вступавшим в эту должность впервые, и первым после Франклина Рузвельта президентом, родившимся в Нью-Йорке.

Он является одним из самых богатых президентов, когда-либо становившихся хозяевами Белого дома, и имеет огромные деловые связи, из-за чего уже возникают вопросы относительно того, где заканчиваются его интересы и начинаются интересы страны. Он въезжает в Овальный кабинет, имея за собой целый шлейф скандальных сообщений о вмешательстве России в выборы в его интересах, а за несколько часов до своей инаугурации — еще и новых результатов расследования ФБР в отношении российских связей некоторых из его советников.

Но Трамп обошел скептиков, которые не воспринимали его всерьез, когда он затеял то, что казалось бесперспективной борьбой за президентство человека, оторванного от реальности. Он (магнат, который получил образование в одном из лучших университетов, входящих в «Лигу Плюща», и живет в центре крупнейшего города страны в башне с гостиной длиной 25 метров) превратился в невероятного лидера популистского движения, зародившегося вдали от больших городов и спокойных пригородов.

Его непримиримость и откровенность, пренебрежение к условностям и готовность шокировать и задевать за живое целые слои населения, чтобы донести свою основную мысль, были восприняты как бодрящая правда многими американцами, разочаровавшимися в политкорректной вашингтонской элите из числа обеих партий. Но из-за его постоянных перебранок и импульсивных высказываний в Twitter многие другие избиратели от него отвернулись, и в итоге, как показали результаты опросов, его рейтинги оказались самыми низкими по сравнению с президентами, вступавшими в должность за всю современную историю.

В пятницу он принимает руководство страной, не имея до конца сформированной команды. Хотя он и назвал номинантов на все посты в кабинете, процесс их утверждения в Сенате замедлился, и было объявлено несколько должностных лиц, в ранге членов кабинета, но не входящих в кабинет. Трамп попросил более 50 чиновников из администрации Обамы, в основном, из силовых структур, остаться на какое-то время, чтобы обеспечить преемственность власти.

Трамп решил провести процедуру 58-й инаугурации за всю историю страны, в основном, с соблюдением традиций. Они с г-жой Трамп, бывшей супермоделью родом из Словении, начали день с посещения службы в Епископальной церкви Святого Иоанна в районе площади Лафайет напротив Белого дома, после чего совершили короткую поездку в резиденцию президента, чтобы выпить кофе с Бараком Обамой и его женой Мишель. Оттуда оба президента направились в одном лимузине в расположенный неподалеку Капитолий.

Помимо Барака Обамы на церемонии присутствовали бывшие президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший — хотя все четверо выступили против избрания Трампа. Президент Джордж Буш-старший все еще находился в больнице в Хьюстоне, где он лечился от пневмонии. Более четырех десятков демократов из палаты представителей заявили, что в знак протеста будут бойкотировать мероприятие.

Три религиозных лидера, представляющих различные конфессии, произнесли молитвы. Первым был Кардинал Тимоти Долан (Timothy Dolan), католический архиепископ Нью-Йорка, который когда-то обвинил Трампа в «расизме», вслед за ним молитву прочитал доктор Самуэль Родригес (Samuel Rodriguez), представляющий духовенство Национальной испаноязычной христианской конференции, и пастор Пола Уайт (Paula White), известный телепроповедник из Флориды.

Сначала судья Верховного суда Кларенс Томас (Clarence Thomas) привел к присяге будущего вице-президента Майкла Ричарда Пенса (Michael Richard Pence). 57-летний Пенс, бывший губернатор и конгрессмен от штата Индиана, положил руку на Библию Рональда Рейгана, а его жена Карен и трое взрослых детей, Майкл, Шарлотта и Одри, наблюдали за церемонией.

Во время своей собственной присяги Дональд Трамп положил руку на две Библии — одну из них ему подарила мать в 1955 году, незадолго до его девятилетия, а на второй присягу принимал Авраам Линкольн, когда вступал в должность в 1861 году, а затем — Барак Обама в 2009 и 2013 годах.

Рядом с Трампом стояла г-жа Трамп и взрослые дети нового президента от двух предыдущих браков — Дональд-младший, Эрик, Иванка и Тиффани. Также поблизости находился муж Иванки, Джаред Кушнер (Jared Kushner), который будет работать на безвозмездной основе старшим советником в Белом доме, возглавляемом его тестем. 10-летнего сына Дональда Трампа Бэррона на утренних мероприятиях не было, но он присутствовал на принятии присяги. Он останется в Нью-Йорке с г-жой Трамп до конца учебного года.

По завершении присяги четыре раза прозвучала барабанная дробь и фанфары в исполнении оркестра Корпуса морской пехоты США, а затем официальный марш «Приветствие командующему» (Hail to the Chief), после чего был дан залп из 21 орудия.

После того, как Дональд Трамп произнес инаугурационную речь, с благословениями выступили раввин Марвин Хиер (Marvin Hier), основатель Центра Симона Визенталя; преподобный Франклин Грэм (Franklin Graham), выполняя роль, которую часто играл его отец, преподобный Билли Грэм (Billy Graham), и епископ Уэйн Джексон (Wayne Jackson), старшим пастором Great Faith Ministries International и руководителем сети Impact Network, которая называет себя единственной христианской телевизионной сетью, основанной афроамериканцами и работающей под их руководством.

16-летняя Джеки Иванко (Jackie Evancho), которая прославилась, как участница телевизионного шоу талантов America's Got Talent, занявшая в 2010 году второе место, исполнила гимн США.

Другие исполнители отказались от участия в торжествах, в том числе и Дженнифер Холлидей (Jennifer Holliday), которая отменила свое выступление всего за несколько дней до мероприятия после негативной реакции со стороны геев и лесбиянок из числа ее поклонников. Выступил Мормонский храмовый хор, несмотря на онлайн-петицию, которую подписали 36 тысяч человек, и отказа одного из его членов от выступления. Так же будет выступать и хор из Вашингтонского Национального собора, несмотря на возражения последнего настоятеля собора.

Как и другие президенты до него, Дональд Трамп, должен был присутствовать на ужине с законодателями в Национальном зале скульптур в Капитолии, на котором подавали лобстеров, говядину и шоколадное суфле. После чего он вернулся на Пенсильвания-Авеню в Белый дом, где он будет смотреть парад в честь инаугурации из временного павильона, установленного специально по этому случаю.

Из города, где Трамп получил всего 4% голосов избирателей, многие жители уехали на время праздника и выходных, из-за чего многие центральные улицы опустели даже за пределами зоны безопасности, которую охраняют многочисленные отряды полиции и военнослужащих.

После восьми лет пребывания у власти Барак Обама ушел с поста президента, направившись после церемонии на вертолете из Капитолия на Объединенную авиабазу «Эндрюс», расположенную в штате Мэриленд в нескольких километрах от Вашингтона, где обратился с речью к толпе своих бывших помощников и союзников.

Затем они с Мишель сели в президентский самолет (уже не являющийся боротом № 1) и вылетели в Палм-Спрингс, Калифорния. Там они проведут отпуск, после чего вернутся в Вашингтон.

Обамы арендовали дом недалеко от Белого дома, чтобы их младшая дочь Саша могла окончить среднюю школу. Таким образом, Барак Обама будет первым после Вудро Вильсона президентом, который после ухода с должности, остался в Вашингтоне.

Всего за несколько часов до своего ухода, Барак Обама зашел в Twitter, чтобы выразить благодарность своим подписчикам, которых у него 13,6 миллиона человек, и намекнул на то, что не собирается исчезнуть тихо и незаметно. Он попросил их поделиться своими идеями и пообещал и дальше активно заниматься политикой.

«Я не остановлюсь, я буду с вами, как гражданин, вдохновленный вашими голосами правды и справедливости, хорошим юмором и любовью, — сказал Обама людям в видеообращении на новом сайте своего фонда Obama.org. В этом видеоролике Барак Обама, к которому присоединились и Мишель Обама, пообещали сделать из фонда «настоящий, действующий центр воспитания гражданской ответственности» во всем мире.

В свою очередь, вице-президент Джозеф Байден-младший и его супруга Джилл Байден намерены отправиться на поезде в штат Делавэр, который Байден представлял в Сенате на протяжении 36 лет. Но еще они планируют время от времени приезжать в Вашингтон, поскольку г-жа Байден преподает в муниципальном колледже, расположенном неподалеку в соседнем штате Вирджиния.

Източник: The New York Times, САЩ

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