Пол Крейг Робъртс: Ако убият Тръмп, длъжни сме да се хванем за оръжията

/Поглед.инфо/ Обявявайки война на властващия истеблишмънт, новият президент рискува да пропадне в целта на снайперистки куршум. Задкулисните влиятелни групи, посочени от Тръмп като Врагът, са добре укрепени и окопани, а мрежата от влиятелните им организации е непокътната.

Въпреки че и в Камарата на представителите, и в Сената, републиканците имат мнозинство, повечето членове на Конгреса са отговорни не пред американския народ и президента, а пред задкулисните влиятелни групи, които им предоставят средствата за провеждане на предизборните кампании. Военно-разузнавателният комплекс, офшорните корпорации, Уолстрийт и банките, както и преститутските медии, собственост на задкулисието, няма да дадат на Тръмп нито ден почивка. Ако Тръмп е искрен в това, което казва, длъжни сме да го подкрепим. Ако го убият, длъжни сме да се хванем за оръжията, да изгорим Ленгли и да убием всичките там.

(рус.ез.)

Теперь Трамп точно стал мишенью для ЦРУ

Объявив войну правящему истэблишменту Америки, новый президент рискует нарваться на пулю снайпера.

Краткая инаугурационная речь президента Трампа была объявлением войны против всего американского правящего истэблишмента. Всего. Трамп дал недвусмысленно понять, что враги американцев находятся прямо здесь, дома. Это — глобалисты, неолиберальные экономисты, неоконсерваторы и другие унилатералисты (любая доктрина или программа, которая продвигает односторонние действия — ред.), привыкшие навязывать волю США всему миру и ввязывать нас в бесконечные и дорогостоящие войны. Политиканы, которые служат правящему истэблишменту, а не американскому народу. Да и вообще целый навес групп частных интересов, которые урыли Америку в землю, сами при этом обогатившись.

Сказать по правде, объявленная президентом Трампом война значительно более опасна для него самого, чем та, которую он объявил бы России или Китаю. Группы интересов, обозначенные Трампом в качестве Врага, хорошо укоренились, окопались и привыкли к тому, чтобы править. Их влиятельные сетевые организации все еще на месте. И хотя в Палате представителей и в Сенате имеется республиканское большинство, большая часть членов Конгресса отвечают не перед американским народом или президентом, а перед правящими группами интересов, которые предоставляют им денежные средства для ведения избирательных кампаний. Военно-разведывательный комплекс, офшорные корпорации, Уолл-Стрит и банки не дадут Трампу ни дня передышки. Как не сделают этого пресститутские СМИ, принадлежащие именно тем группам интересов, чьей власти Трамп бросил вызов.

Трамп дал ясно понять, что он стоит за каждого американца — черного, коричневого и белого. Нет никаких сомнений в том, что его декларация инклюзивности (способность определенной политики, политиков или политической системы в целом максимально учитывать интересы всех членов общества с тем, чтобы избежать деструктивных (особенно силовых) конфликтов — ред.) будет проигнорирована ненавидящими его леваками, которые продолжат называть его расистом. Так же, как это сейчас, в тот самый момент, когда я пишу эти строки, делают протестующие, получившие по 50 долларов за час.

На самом деле, лидеры черных, например, давно выработали культуру принятия на себя роли жертвы, и из этой роли им будет трудно выйти. Как вам собрать вместе людей, которых всю их жизнь учили, что белые — расисты, а они — жертвы расистов?

Можно ли это сделать? Я только что участвовал в программе Press TV, целью которой было предоставить анализ инаугурационной речи Трампа. Второй комментатор был черным американцем из Вашингтона. Речь Трампа об инклюзивности не произвела на него никакого впечатления, а ведущий передачи был заинтересован лишь в том, чтобы показать нанятых протестующих в качестве тех, кто дискредитирует Америку. Так много людей экономически заинтересованы в том, чтобы выступать от имени жертв, что инклюзивность лишает их и работы, и дела их жизни.

Так что, наряду с глобалистами, с ЦРУ, с офшорными корпорациями, оружейными отраслями, с натовским истэблишментом в Европе и с иностранными политиками, привыкшими к хорошей оплате за свою поддержку интервенционистской внешней политики Вашингтона, Трамп выстроил против себя лидеров людей, считающих себя жертвами — черных, испаноговорящих, феминисток, нелегальных мигрантов, гомосексуалистов и трансгендеров. Этот длинный список, конечно же, также включает в себя белых либералов, поскольку они убеждены, что та Америка, над которой они пролетают, следуя от Восточного побережья к Западному и обратно, является средой обитания белых расистов, женоненавистников, гомофобов и помешанных на оружии. С их точки зрения, 84% географического пространства Америки должно стать карантинной зоной, население которой должно быть интернировано.

Другими словами, достаточно ли осталось у населения добродетели, которая позволила бы президенту объединить 16% ненавистников Америки с 84% тех, кто Америку любит?

А теперь подумайте о тех силах, которые противостоят Трампу.

Лидеры черных и испаноговорящих нуждаются в виктимизации (социальный процесс, при котором лицо превращается в жертву преступления — ред.) потому, что это повышает их власть и доходы. Их глаза будут наливаться желчью, когда они будут разглядывать инклюзивность Трампа. Инклюзивность хороша для черных и испаноговорящих, но не для их лидеров.

Руководители и акционеры глобальных корпораций обогащаются, выводя рабочие места в заморские страны, а Трамп говорит, что он хочет эти рабочие места вернуть. Если рабочие места вернутся домой, прибыли, бонусы по результатам работы и доходы с капитала исчезнут. Но вернется экономическая безопасность американского населения.

Военно-разведывательный комплекс с ежегодным бюджетом в один триллион долларов зависит от «российской угрозы», а Трамп говорит, что он заменит ее нормальными отношениями.

Убийство Трампа исключать нельзя.

Многие европейцы обязаны своим престижем, властью и доходами альянсу НАТО, который Трамп поставил под сомнение.

Прибыли финансового сектора почти полностью проистекают из долговой кабалы американцев и из разграбления их частных и государственных пенсий. Финансовый сектор вместе с его агентом, Федеральной резервной системой, может одолеть Трампа с помощью финансового кризиса. У Нью-Йоркского федерального резервного банка для этого имеются все необходимые инструменты. Он может превратить любой рынок в хаос. Или оказать любому рынку поддержку потому, что нет предела его возможности печатать американские доллары.

Все политическое здание США изолировало себя от воли, желаний и потребностей народа. И теперь Трамп говорит, что политики будут подотчетны народу. Это, конечно же, будет означать существенное снижение безопасности и их должностям, и их доходам, и их богатству.

Существует огромное количество групп, которых финансирует неизвестно кто. Например, организация RootsAction в ответ на мощный призыв Трампа встать на защиту всего народа против правящего истэблишмента выступила с требованием «обратиться к Конгрессу с просьбой дать указание юридическому комитету Палаты представителей возбудить расследование в рамках импичмента» и призвала собирать денежные средства в пользу импичмента Трампа.

Другая ненавистническая группа, Нuman rights first, выступила против идеи Трампа о защите наших границ, назвав это закрытием «прибежища надежды для тех, кто бежит от преследований».

Задумайтесь об этом на минутку. Согласно мнению либерально-прогрессивно-левых организаций и групп расовых интересов, США — расистское государство, а президент Трамп — расист. Тем не менее, люди, страдающие от американского расизма, бегут от преследования в Америку, где их будут преследовать по соображениям расизма? В этом нет никакого смысла. Нелегальные иммигранты приезжают сюда работать. Спросите об этом у строительных компаний. Спросите об этом на бойнях, где забивают птицу и скот. Спросите об этом в компаниях, оказывающих услуги по уборке в санаторно-курортных районах.

Список тех, кому Трамп объявил войну, очень длинен. А ведь его еще можно продолжать и продолжать.

Нам бы спросить себя — зачем и почему 70-летний миллиардер, владеющий процветающим бизнесом, у которого прекрасная жена и умные дети, хочет отдать свои последние годы связанному с чрезвычайным стрессом делу быть президентом? Таким президентом, который выдвигает чрезвычайно тревожную повестку дня по возвращению власти в руки американского народа. Нет ни малейшего сомнения в том, что Трамп сделал себя мишенью для убийства. ЦРУ не сдастся и не отступит. Зачем и почему человек берется за дело великого восстановления Америки — как это объявил Трамп, — когда он, вместо этого, мог бы проводить свои оставшиеся годы в безмерных наслаждениях?

Какой бы ни была причина, мы должны быть ему благодарны за это. И если он в этом искренен, мы должны поддержать его. Если он будет убит, мы должны взяться за оружие, сжечь Лэнгли дотла и убить их всех.

Если же он с успехом достигнет своих целей, он заслужит наименования: Трамп Великий!

Россия, Китай, Иран, Венесуэла, Эквадор, Боливия и каждая страна, находящаяся у ЦРУ в списке на уничтожение, должны понимать, что восхождение Трампа во власть недостаточно для защиты. ЦРУ — всемирная организация. Ее прибыльные бизнесы обеспечивают ей доход независимо от бюджета США. Эта организация способна выполнять операции независимо от президента и даже от своего собственного директора.

ЦРУ окапывалось почти 70 лет. И оно никуда не делось.

* Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981—1989 гг., получившей название «рейганомика». Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В своё время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Източник: Русская весна

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