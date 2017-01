Първи съдебен иск срещу Тръмп за нарушаване на конституцията

/Поглед.инфо/ Неправителствена организация, бореща се с корупцията, внесе жалба срещу Доналд Тръмп за нарушаване на конституцията, тъй като той продължавал да получава приходи от други страни.

Приходите на „ Trump Organization“ в САЩ и зад граница го излагат на многобройни съмнения за конфликт на интереси, считат експерти по етика. Искът е внесен от неправителстената организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington и е подкрепен от изтъкнати юристи и специалисти по конституционно право.

Според текста „Упоритото желание на Тръмп да получава заплащания от чужбина, е явно нарушение на основна клауза от конституцията“. Тръмп продължава да получава

Става въпрос за клаузата за възнагражденията, която забранява на всеки заемащ публична длъжност да приема подаръци, възнаграждения, услуги и титли без одобрението на Конгреса. Според преподавателя в правния факултет на Колумбийския университет тази жалба следва бързо да бъде отхвърлена от съда. „Един от принципите на американското право гласи, че ищците трябва да могат да докажат, че са пряко и сериозно засегнати от нарушението на конституцията“, подчерта той и добави, че никой от ищците не е засегнат пряко от нарушаването на тази клауза. /АФП

Вашингтон / САЩ

Източник: БГНЕС

