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Първият удар срещу Тръмп: убити са двама негови сътрудици


/Поглед.инфо/ Порталът Whatdoesitmean.com публикува материал под заглавие: "Репортерът Удо Улфкоте, свързан с ЦРУ, който е трябвало да се срещне с Тръмп, е убит. Отровен е и главен съветник на Тръмп”.

Според портала, "В Кремъл е представен доклад на Службата за външно разузнаване относно подготвян от ЦРУ преврат в полза на "елитните глобалистки сили". Според доклада, вътрешната война в САЩ е достигнала "максималния кризисен момент." Срещу Тръмп е нанесен удар: убити са бившият му съветник Роджър Стоун и влиятелният немски журналист Удо Улфкоте, който миналата година разобличи тоталния контрол на ЦРУ над западните медии. Улфкоте бе поканен от Тръмп за лична среща. Но не пристигна с полета на 13 януари. Скоро след това е намерен мъртъв в дома си. Германските власти оперативно се произнесоха, че смъртта е настъпла от сърдечен удар и без да се извърши аутопсия, тялото му е било кремирано...”

В коментара на публициста Дмитрий Перетолчин се твърди, че Тръмп се оказва неудобен за тайните служби, защото е можел да получи автентична информация за дейността на ЦРУ от архива на Улфкоте, извън онова, което германският журналист е публикувал в книгата си.

(рус.ез.)

Первые жертвы инаугурации Трампа

Обличавший ЦРУ немецкий репортёр, вызванный Трампом для личной встречи, убит, а главный помощник Трампа отравлен радиоактивным веществом. Новость обновлена. Комментирует Д. Перетолчин

Портал Whatdoesitmean.com опубликовал  материал под заголовком: "CIA-Linked Reporter Summoned To Meet Trump Assassinated, And His Top Aide Poisoned Too": 

«В Кремле циркулирует удивительный доклад Службы внешней разведки о готовящемся ЦРУ перевороте от имени " элитных глобалистских сил". Согласно докладу,  во внутренней американской войне достигнут "максимальный момент кризиса". По стороне Трампа нанесён удар:  убиты его бывший советник Роджер Стоун и влиятельный немецкий журналист  Удо Ульфкотте, который в прошлом году разоблачил тотальный контроль ЦРУ над западными СМИ.

Ульфкотте был приглашён Трампом для личной встречи. Однако он не приехал к рейсу вечером 13 января, а вскоре после этого был обнаружен мёртвым в своем доме. Немецкие власти оперативно вынесли вердикт, что смерть была вызвана сердечным приступом (однако вскрытие проведено не было), а затем быстро кремировали тело Ульфкотте.

Президент Путин 17 января сравнивал возглавляемый ЦРУ переворот против избранного президента Трампа со стороны "глубинного государства" с неонацистским "Майданом", который сверг законное правительство Украины. Частный глобальный разведывательный гигант Stratfor называет Майдан "самым вопиющим переворотом в истории".

Аналитики СВР в настоящем докладе отмечают, что силы режима Буша-Клинтон-Обамы, опасаясь ответного удара Трампа, спрятали своего "нацистского духовного лидера", бывшего президента и директора ЦРУ Джорджа Буша, однако пропагандистские американские СМИ сообщают, что он был госпитализирован. Важно отметить, что отец Джорджа Буша-старшего, Прескотт Буш,  возглавлял группу банкиров и промышленников, которые в 1933 году пытались провести  "Бизнес-переворот" против президента Франклина Рузвельта в своём стремлении создать союз между Соединёнными Штатами и нацистской Германией Адольфа Гитлера,  а впоследствии финансировали  гитлеровский режим даже в разгар Второй мировой войны.

Данный доклад  раскрывает, что Джордж Буш-старший оставил после себя почти не имеющий равных след смерти и ужаса, который включает в себя: спланированную в 1963 году публичную казнь президента Джона Ф. Кеннеди, покушение 1981 года на президента Рональда Рейгана, незаконное вторжение в Панаму в 1989 году, незаконную войну в Персидском заливе в 1990 году, которая была основана на лжи, полностью сфабрикованные теракты 11 сентября 2001 года, а также незаконное вторжение в Ирак в 2003 году -и это только несколько преступлений навскидку.

Поскольку массы американского народа были одурачены хозяевами "глубинного государства", авторы доклада мрачно отмечают, что они не в состоянии понять, что может сделать избранный президент Трамп для нейтрализации этих ненасытных кровожадных монстров.

Еще более поразительно, делается вывод в настоящем докладе, что  американцы настолько введены в заблуждение хозяевами "глубинного государства", что многие левые либералы, доселе высмеивавшие своих консервативных сограждан, опасавшихся концлагерей Обамы (FEMA camps), сами теперь готовятся к Trumpocalypse / Трампокалипсису, закупая оружие и делая запасы продовольствия.

Но ни правые, ни левые  не в состоянии отметить значение того факта, что союзники избранного президента Трампа в ЦРУ опубликовали во вторник, 17 января, более 12 миллионов некогда секретных документов (смотрите также на сайте "Завтра.ру"), раз и навсегда доказывающих подлинный демонизм глобалистских элит».

Комментарий публициста и писателя Дмитрия Перетолчина:

"Книга Удо Ульфкотта «Купленные журналисты», о том, что все ведущие СМИ контролируются ЦРУ, стала мегабестселлером. Почему-то новость, что каждая повестка дня в прессу спускается «сверху», оказалась  для многих большим открытием.

Недавно Ульфкотта пригласил Трамп, для того чтобы лично пообщаться, но ещё до визита в США, немецкий журналист был убит. Честно говоря, я и в этом случае не очень понимаю, почему эта новость вызвала такой ажиотаж. В ноябре прошлого года в США погиб аж бывший министр печати РФ Михаил Лесин. Надо отметить, что для Штатов устранение неугодных персонажей, в том числе связанных с СМИ, не такая уж большая новость. И то, что ЦРУ контролирует все важные узлы ведущих СМИ признавал даже экс-директор ЦРУ Уильям Колби. Эта история тянется, как минимум, с начала Холодной войны. Всемирно известна операция ЦРУ по воздействию на СМИ - «Пересмешник».

Касательно Дональда Трампа – всё происходящее говорит об отсутствии единства в американских элитах. И более того, о некоем заговоре «глубинного государства» против 45-го президента США. Казалось бы, президент и спецслужбы должны быть в одной связке, но...

Напрашивается версия, что Трамп оказался неугоден именно спецслужбам, потому что книга Ульфкотта посвящена именно ЦРУ и, можно предположить, что он обладал не только опубликованной в книге информацией. И это только пример того, как Трампу не дают получать какую-то реальную информацию.

И надо понимать, что СМИ в последние лет сто, не играют роли средств массовой информации. Во-первых, то, что называют информацией, не всегда является знанием. Информации очень много, однако получить действительную картину мира из неё практически невозможно. Как остроумно заметил один политолог: «Лучший способ дезинформации – не скрывать информацию, а наоборот заваливать аудиторию огромным количеством информации». Собственно говоря, так они и делают.

Во-вторых, то, что большинство СМИ являются средством политической разведки –   вовсе не тайна. Так, «Таймс» были официальным органом политической разведки ещё в Первую мировую войну. Все СМИ так или иначе завязаны на спецслужбы. По крайней мере, на Западе".

Източник: Whatdoesitmean.com

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Публикувано на
24.01.2017 @ 11:23

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