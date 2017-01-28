/Поглед.инфо/ Наричат Тръмп главен антиглобалист. Считам, че е много повече. В продължение на три десетилетия ни рекламираха постиндустриализма; убеждаваха ни, че самата идея за промишлено производство е остаряла. В действителност, прехвърлиха производството в други страни - и от това загубиха и разработчиците, и производствените работници.

Тръмп иска да прекрати всичко това. Той отправя предизвикателства не само към американския елит, свикнал на охолен живот, благодарение превратите и хаоса, спонсорирани с "мръсната зелена хартия". Но той се превръща в заплаха за подлеците и паразитите по целия свят, които унизително си живуркат в колониите.

(рус.ез.)

Дезобамизация

Главные для всего мира события сейчас происходят в Соединённых Государствах Америки.

Всего за неделю после вступления в должность президент Трамп отменил то, что президент Обама считал крупнейшими достижениями.

Одним из первых своих указов Трамп отменил введенную Обамой систему всеобщего медицинского страхования. Он также отказался от Тихоокеанского торгово-инвестиционного протокола (ТТИП), выработанного за несколько лет секретных переговоров двенадцати государств. Переговоры с Европейским союзом о подобном протоколе прекращены.

Трампа называют главным антиглобалистом. Открытым текстом объясняю: он замахнулся на большее. Уже три десятилетия нам рекламируют постиндустриализм: поют, что сама мысль о производстве устарела, что сейчас главное — придумать, а дальше всё само собою сделается. На самом деле индустрия никуда не делась: просто разработку и производство разнесли по разным странам — и от этого хуже стало и разработчикам, и производственникам. Трамп хочет покончить с этим разделением. Ему тоже нужно, чтобы СГА стояли во главе мира — но прежде всего как крупнейший в мире производитель.

Так было во времена Рузвельта — и в ходе первой Великой депрессии, и в ходе Второй мировой войны. Ради этого Трамп готов даже, как Рузвельт, ударить по торговцам воздухом — девальвировать доллар. По сути, Трамп бросает вызов не только американским элитам, привыкшим неплохо жить, меняя, как говорил Жириновский, «грязные зелёные бумажки» на перевороты и хаос. Он стал угрозой трусам и паразитам по всему миру. Многие считают, что жить в колонии хоть и унизительно, но спокойно. Ходит себе белый господин, принимает за тебя решения… Многим по душе этот миропорядок, появившийся — напомню открытым текстом — прямо по ходу разрушения нашего СССР.

В обеих палатах Конгресса выдвигаются законопроекты, направленные против провозглашённых Трампом целей и даже против его полномочий. Среди предложений — запрет президенту отдавать приказ на применение ядерного оружия до объявления Сенатом войны, несколько вариантов блокировки отмены санкций против Российской Федерации. В кулуарах обсуждают возможность импичмента Трампа в ближайшие месяцы.

Открытым текстом напоминаю: Трамп не устраивает сложившиеся, закаменевшие мировые элиты, ему предстоит пережить четыре года давления с использованием против него всех возможных технологий заболачивания мозгов. Американская пресса не устаёт поливать его грязью. А европейские лидеры — те самые, что променяли интересы своих стран на заклинания о «светлом демократическом будущем», — не прекращают критиковать уже действующего президента. Как и военное крыло СГА, получившее при «нобелевском миротворце» Обаме субсидии, небывалые со времен холодной войны. На мантре о «злющей России» уже не первый год зарабатывают триллионы.

В последние дни президентства Обамы в Германию завезено несколько сот бронеходов разных типов: танки, самоходные орудия, боевые машины пехоты. Их не успели даже перекрасить из пустынного камуфляжа в зимний, не говоря уж о европейском летнем. По пути следования к местам постоянной дислокации — к границам Белоруссии и Российской Федерации — десятки машин сломались, а пять танков столкнулись с мостами, слишком низкими для их проезда. Очевидно, в спешке военные не выяснили особенностей пути следования по территории Польши и прибалтийских республик.

Открытым текстом предупреждаю: самое весёлое начнётся, когда вся эта техника окажется в местах постоянной дислокации. Дело даже не в новом потоке провокаций — к этому мы уже привыкли. Но вдобавок Трамп потребует со стремительно нищающей Европы денег на содержание новых американских баз. В итоге вместо долгожданных новых подачек, ради чего и задумана вся эта истерика о «русском агрессоре», поляки с прибалтами получат чужие военные части на свою шею. Разрушенные мосты, кстати, они будут чинить за свой счёт. Ну что сказать: «за что боролись»…

А ведь в Европе и так денег не хватает. Старая Европа отдала СГА свои колонии в Африке и Азии, но нашла им замену в Греции, Югославии, Восточной Европе… И теперь рушится на глазах. Греция уже готова к бунту. Оказывается, зажатым в долговые тиски грекам не нравится сидеть без работы и обеспечивать своей бедностью благополучие германских судостроителей, итальянских и испанских фермеров…

26 января министры финансов зоны евро рассмотрели помехи погашению кредита, выделенного Греции по программе помощи. Внешний долг страны — триста двадцать миллиардов евро — равен почти двухлетнему валовому внутреннему продукту. Пенсионные выплаты в прошлом году сокращены на сорок процентов. В этом году налоги поднимут на миллиард евро, а зарплаты и пенсии сократят почти на шесть миллиардов.

Открытым текстом напоминаю: Греции при вступлении в Европейский союз приказали закрыть основные производства — от судостроения до выращивания маслин. Главным источником дохода стал туризм, но теперь, при общем упадке мирового хозяйства, мало кому охота кататься за тридевять земель. ЕС не хочет отвечать за последствия своих действий, а у греков — в чужом пиру похмелье. Они уже всерьёз обсуждают возможность выйти из ЕС, чтобы вновь зарабатывать своими руками. А в ЕС не только руками трудно работать.

Одна из скандалисток FEMEN сообщила о распаде группы из-за споров об оплате каждой акции публичного раздевания под политическими лозунгами. Основательница группы уверяет, что работа продолжается и FEMEN готовы принимать новые заказы.

Открытым текстом поясняю: после перевода штаб-квартиры из Киева в Париж дела FEMEN с каждым днём всё хуже. Истерички топлесс были нужны Западу, чтобы ругать Януковича, валить кресты в Киеве. А вот за подтирание портретами Олланда почему-то не платят. Стоило FEMEN — просто по инерции — выступить в защиту действительно угнетаемых женщин Ближнего Востока, как им быстро закрыли рот… попросили одеться и на выход.

Вот тебе и демократия и свобода слова. Во всей красе. Открытым текстом. Не за демократию вы трясли чем было, девочки. А за конкретные интересы конкретных финансовых групп. Это многие осознают с запозданием. Революционное похмелье — вообще жёсткое. Вроде бы, выходили за всё хорошее, против всего плохого — а вышло, что вами воспользовались. В случае с FEMEN — и в прямом смысле этого слова. Всем страдающим — или наслаждающимся — майданом головного мозга открытым текстом советую: берегите себя, повышайте социальную ответственность. И помните: в жестоком мире от акции с голым торсом до вполне официального стриптиза — расстояние всего ничего…

Източник: Русская весна

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели