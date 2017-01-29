Александър Роджерс: Защо Тръмп няма да успее

/Поглед.инфо/ Защо много от задачите, които си поставя за цел новият президент на САЩ, не могат да бъдат решени, но не поради причините, които изтъкват нео-либералните му противници, а по логиката на обективните закони на икономиката?



(рус.ез.)

Александр Роджерс: Почему Трамп не сможет

Многие из поставленных Трампом задач не могут быть решены по совершенно объективным законам экономики.

Мы много и обоснованно говорили о том, почему у Трампа получится стать президентом. Так и случилось. Теперь мы попробуем объяснить, почему у него не получится многое из запланированного (по крайней мере, не могут быть достигнуты те цели, которые он публично декларирует). Вернуть производство в США. Это в целом ряде отраслей на данном этапе уже невозможно (и время упущено, и возможностей для этого нет).

Трамп ведь не единственный самый хитрый, кто понимает, чем чреват вынос производства в другие страны. И попытки вернуть производственные мощности (создать рабочие места и увеличить налоговые отчисления в госбюджет) уже неоднократно предпринимались.

В том числе и на уровне слушаний в Конгрессе. Где, к примеру, ещё несколько лет назад покойный ныне Стив Джобс наглядно объяснил, что это невозможно, потому что в США нет необходимой для этого инфраструктуры.

Приведём пример. Как писал (если не ошибаюсь) тот же Руслан Карманов, живущий в Китае, в КНР можно принять решение о замене стеклянного экрана для смартфона на оргстекло, и это не повлечёт никаких дополнительных трудностей и расходов – заводы по производству и того, и другого находятся друг от друга на расстоянии в пару километров. И оба они рядом с основным производством «Apple».

Все необходимые производства сосредоточены максимально плотно, для них создана вся необходимая инфраструктура (избыток электричества, водоснабжение, жильё и социальное обслуживание для работников), а также обеспечено оптимальное логистическое плечо по подвозу необходимых материалов и компонентов.

К тому же для многих производств необходимы, к примеру, редкоземельные элементы. А 90-95% их запасов на планете сосредоточены как раз в Китае. Везти их в «сыром» виде в те же США – крайне расходно и бессмысленно.

На это накладывается ещё и проблема трудовых ресурсов – в Китае они

а) существенно дешевле;

б) существенно дисциплинированнее;

в) существенно лучше подготовлены технически.

То есть если переносить производство из Китая в США, то вместе с большинством китайских рабочих. Но тогда им придётся всё равно платить значительно больше, чем в Китае (а иначе никто не поедет). И в результате всё равно производить в КНР будет выгоднее.

Причём многие из поставленных задач не могут быть решены не по тем причинам, которые называют неолиберальные противники Трампа, а по совершенно объективным законам экономики.

Източник: Журналистическая правда

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