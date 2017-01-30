Най-големите богаташи на САЩ ще притискат Тръмп чрез неговото обкръжение

/Поглед.инфо/ Един от най-влиятелните кланове на САЩ – този на братята Чарлз и Дейвид Кох, ще разходват 400 милиона долара през следващите две години, за да влияят върху американската политика. Конгломератът Koch Industries е една от най-големите американски частни корпорации.

Кох заемат второ място в класацията на най-богатите американски семейства, оценявано на 82 милиарда долара. Братята не крият интереса си към политиката и традиционно поддържат републиканците, но не и кампанията на Тръмп, доколкото поставят под вопрос неговата подготвеност за властта и привържеността му към консервативните ценности. Въпреки това, фамилията Кох не е в опозиция на Тръмп и ще се опитва да влие чрез обкръжението му. Близо една трета от новия екип на Тръмп са "свързани с братята Кох чрез лично познанство, кариера или бизнес". Това са вице-президентът Майк Пенс, директорът на ЦРУ Майк Помпио, директорът на Агенцията за защита на околната среда Скот Прюит, неназначените още Рекс Тилърсън (държавен секретар), Рик Пери (министър на енергетиката), Джеф Сешънс (главен прокурор), милиардерът Уилбър Рос (министър на търговията) и редица други.

(рус.ез.)

Главные толстосумы Америки готовы давить на Трампа через его окружение

Дональд Трамп едва приступил к своим новым обязанностям, а главные воротилы деловых кругов США уже начинают нажим на его политику. Братья Чарльз и Дэвид Кохи пообещали потратить до 400 млн долларов во внутренней политике США. Кохи всегда финансировали республиканцев, однако поладить с Трампом им пока не удалось. Зато многие игроки его команды прямо или косвенно связаны с Кохами.

Один из наиболее влиятельных в Соединенных Штатах клан Кохов пообещал потратить до 400 млн долларов в ближайшие два года на то, чтобы повлиять на американскую политику, сообщил в субботу ТАСС со ссылкой на представителя братьев Чарльза и Дэвида Кохов, Джеймса Дэвиса. Напомним, братья владеют конгломератом Koch Industries, который входит в число крупнейших частных предприятий США. Кроме того, Кохи занимают вторую строчку в рейтинге богатейших семей США. Их состояние оценивается в 82 млрд долларов. При этом братья не скрывают своего интереса к политике и традиционно ставят на республиканцев. Еще недавно они считались одними из главных противников президента США Барака Обамы и на предыдущих выборах горячо поддерживали Митта Ромни.

Многие критики левого толка – включая и самого Обаму – обвиняли Чарльза Коха в концентрации слишком большой власти и ее использовании на личные экономические интересы с помощью сети секретных организаций, которую называют Kochtopus. Чарльз отвечает на эти нападки, что следует закону и использует секретность по мере необходимости.

«Мы получаем угрозы расправы над нашими людьми, угрозы уничтожения наших предприятий. Anonymous и другие группы пытаются взломать наши IT-cистемы, – цитировала его три года назад российская версия журнала «Форбс». – Пока мы живем в обществе, где на нас нападает президент и нас запугивают члены Конгресса, и все это выносится наружу и становится частью культуры – мол, мы есть зло, поэтому нас нужно уничтожить, зачем мы должны раскрывать информацию о себе?»

В течение двух предыдущих лет «сеть Кохов» уже потратила около 250 млн долларов на политику, отметило AP. Теперь сумму расходов планируется увеличить. Так, на зимней конференции представителей организаций, числящихся в «сети Кохов», в субботу в Калифорнии собрались около 550 спонсоров, готовые скинуться от 100 тыс. долларов в год на нужды различных политических направлений и групп, поддерживаемых Кохами. «Это только начало», – подчеркнул, приветствуя собравшихся, Чарльз Кох.

«Кохам полезнее встреча с марионетками, чем со мной»

«Такие инвестиции сыграют важную роль в оспаривании приоритетов Трампа», – заметило агентство Associated Press (AP). Братья Кохи ежегодно собирают «доноров» и политиков в частном порядке. Организаторы сообщили, что на этот раз среди участников были пять сенаторов, из них – три губернатора и два конгрессмена. Все они республиканцы, однако особо стоит упомянуть видного критика Tрампа, сенатора из Небраски Бена Сассе, указало агентство.

Будучи кандидатом в президенты США, Трамп отверг возможность сблизиться с семьей. «Я отказался от встречи с Чарльзом и Дэвидом Кохами. Для них будет намного лучше встретиться с политическими марионетками, это будет для них гораздо полезнее», – подчеркнул Трамп. Кохи неоднократно оказывали финансовую помощь политикам-республиканцам, однако Трампа подвергали критике, так как не одобряли его взгляды на вопросы иммиграции и торговли, напомнило Reuters.

Между тем ситуация может измениться, так как Майк Пенс, новый вице-президент, ранее был тесно связан с Кохами. В частности, шесть миллиардеров, поддерживающих и Республиканскую партию, и Трампа, предприняли активные попытки убедить Кохов встать на сторону Трампа, подчеркнуло Reuters.

Когда Трамп отказался общаться с Кохами, другой представитель семейства, Марк Холден, заявил NBC, что в действительности у них и не было никаких планов сближения с этим кандидатом. Он подчеркнул, что Кохи решили сократить до минимума участие в президентской гонке и сосредоточиться вместо этого на предстоящих выборах в сенат Конгресса США.

Напомним, на ноябрь следующего года назначены промежуточные выборы трети сената и всех членов палаты представителей. Многие эксперты предсказывают демократам большинство в нижней палате, поскольку американцы обычно не хотят, чтобы одна партия контролировала и президента, и Конгресс. Способствовать просвещению избирателей и добиться подотчетности выборных должностных лиц – главная цель транша в 400 млн долларов, утверждают Кохи. Однако подробности они не раскрывают.

Дирижерская палочка Кохов

Пресса сообщала, что Кохи и многие другие «доноры» в итоге отказались поддержать Трампа на выборах, поскольку ставили под вопрос его готовность к власти и приверженность к консервативным ценностям. То, что признаки напряженности в отношении к Трампу сохранились, показала субботняя конференция, отметило АР. Так, имя Трампа ни разу не было упомянуто ни Кохами, ни другими ораторами, они проигнорировали новую администрацию, отметив лишь заслугу «сети Кохов» в том, что удалось сохранить республиканское большинство в сенате. «Используйте это как возможность, чтобы помочь нам двигаться вперед в продвижении страны к светлому будущему, пока эта возможность доступна. Не исключено, что потом такой возможности, как сегодня, уже не будет», резюмировал Чарльз Кох, опять же не упоминая имя президента», – подчеркнуло АР.

Портал напомнил, что братья и их союзники особенно сосредоточены на реформе системы здравоохранения и ликвидации федеральных правил – здесь их взгляды совпадают со взглядами нового президента. Однако они выступают, вопреки призывам администрации Трампа, в защиту свободной торговли.

«Последние действия Кохов еще не говорят о том, что семейство и их партнеры готовы превратиться в тотальную оппозицию в ближайшее время», – подчеркнул портал The Time и привел слова «мегадонора» из Северной Каролины Арта Поупа, который заявил: «Есть пределы тому, что стороны могут и должны делать».

Однако Кохи могут и не уходить в оппозицию, а пойти другим путем. Так, треть новой команды, включая персон, уже занимающих или пока претендующих на ключевые посты вроде вице-президента, госсекретаря, генпрокурора, министра энергетики и директора ЦРУ, «через личное знакомство, карьеру либо бизнес связаны с братьями Кохами», отметил портал «Деловая столица». Кроме вице-президента Пенса, в перечень входят директор ЦРУ Майк Помпео и шеф Агентства по защите окружающей среды Скотт Прюитт, а также еще не назначенные кандидаты: Рекс Тиллерсон (госсекретарь), Рик Перри (министр энергетики), Джефф Сешнс (генпрокурор) и миллиардер Уилбур Росс (министр торговли). Однако список далеко не полон, отмечают американские издания.

Благодаря столь тесным связям с новым правительством Кохи смогут реализовывать свои идеи, уверен обозреватель Billmoyers.com Ричард Эскоу. «И хотя Трамп расходился с Кохами по некоторым ключевым вопросам, включая торговлю, социальное и медицинское страхование, они всегда договаривались по дерегуляции, приватизации, климату, налогам и Obamacare», – отметил он. По его мнению, Кохи смогут сблизиться с Трампом и по другим вопросам. «Понятно одно: Кохи и их большие денежные союзники рассчитывают получить больше влияния, чем когда-либо во время других президентств, которым они пытались помешать», – заключил он.

Източник: Взгляд

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