Чистката в Държавния департамент: Русия има ли полза?

/Поглед.инфо/ Над хиляда служители на Държавния департамент подписаха петиция, осъждаща издадения от американския президент анти-миграционен указ. Немислимото стана възможно като резултат от сблъсъка на новата администрация на Тръмп със старата гвардия на Държавния департамент, по-точно – с Клинтъновите назначенци.

В отговор, говорителят на Белия дом Шон Спайсър заяви, че служителите на Държавния департамент, които не са съгласни с указа на държавния глава, "трябва или да приемат програмата му, или да напуснат." Пред The New York високопоставен дипломат заяви, че подобни изявления са "сплашване на най-високо равнище." "В Държавния департамент повечето служители не крият своите политически симпатии, отразяващи интересите на предишната, глобалистка администрация. Администрацията на Тръмп, както е известно, заема антиглобалистка позиция. Въпросът за оставките в американската дипломатическа служба витае във въздуха. Така че за повечето от подписалите петицията, този жест е красив повод да излязат в оставка," коментира експерт за вестник „ВЗГЛЯД”. Като се отчита дейността на американското външнополитическо ведомство по времето на Обама, чистката на дипломатически кадри ще има само положителен ефект за Русия.

(рус.ез.)

Чистка Госдепа пойдет на пользу России

Более тысячи сотрудников Госдепартамента США подписали петицию, осуждающую президента США за подписанный им указ. Немыслимая ранее ситуация стала возможной из-за столкновения новой администрации Трампа со старой гвардией Госдепа, точнее, с выдвиженцами Клинтон. Следует ли ожидать, что критика указа Трампа о мигрантах – за которую уже уволили и. о. главы минюста – будет стоить постов чиновникам Госдепа?

Администрация Дональда Трампа не просчитала все последствия президентских указов об ужесточении миграционной политики. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, которого в среду цитирует ТАСС. Сенатор подчеркнул, что администрация Трампа рискует испортить отношения с конгрессменами-республиканцами, если не будет информировать о принятых решениях. «Думаю, они (представители Белого дома) понимают это, но я не знаю, беспокоит их это или нет», – подчеркнул глава международного комитета верхней палаты Конгресса.

Ранее стало известно, что около 900 сотрудников Госдепартамента США подписали и направили руководству документ с критикой миграционного указа Трампа. Как сообщает New York Times, к 16.00 вторника (около 1.00 среды мск) письмо собрало около 1 тыс. подписей работников Госдепа. Заметим, что, как сообщалось ранее, меры Трампа по ограничению миграции поддержали около 49% американцев, против высказались 41%.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер еще в понедельник заявил, что ему известно о меморандуме госдеповцев. Однако он подчеркнул: сотрудники внешнеполитического ведомства, которые не согласны с повесткой главы государства, «должны либо принять его программу, либо уйти». Дипломат, собеседник The New York Times, подчеркнул, что такие заявления являются «запугиванием на самом высоком уровне». «Политика президента очевидно плохая», – уверен он.

Не исключено, что «диссидентов» из Госдепа может постигнуть участь уволенной на днях Салли Йейтс, которая незадолго до этого была назначена и. о. министра юстиции США. Назначенец Барака Обамы Йейтс временно возглавляла министерство, так как кандидатура, выдвинутая Трампом – Джефф Сешнс – еще не утверждена сенатом США. Причиной увольнения и. о. главы минюста стала критика указа Трампа о мигрантах – которую новый хозяин Белого дома расценил как предательство.

Также напомним, что экс-глава Госдепа, в недавнем прошлом кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон поддержала участников протестов против указов Трампа. Так же высказался и недавно покинувший Белый дом Барак Обама.

«Это наша культура, у нас даже награждают за это»

Внутренний меморандум, составленный «бунтующими» сотрудниками внешнеполитического ведомства, начал свой путь через официальные электронные адреса работников Госдепа в Вашингтоне. Затем через десятки американских посольств он отправился в столицу Индонезии Джакарту, а оттуда по всей Африке.

Позже одна из копий появилась на Facebook. Главный посыл письма заключался в том, что решение Трампа о временном запрете въезда граждан из семи мусульманских стран не улучшит в стране ситуацию с безопасностью.

По словам сотрудников Госдепа, осталось неясным, кто был ответственным или кто собирал подписи для письма. Источник в ведомстве, пожелавший остаться неизвестным, заметил, что желающих подписать письмо было бы гораздо больше, «если бы они знали, кто инициатор меморандума». С другой стороны, сотрудник Госдепартамента, работающий в Африке, отметил: «Рассылка подобных меморандумов – это наша культура... У нас даже награждают за это».

Тем временем письмо в процессе рассылки несколько раз редактировалось, в частности была добавлена фраза «непрекращающийся позор», отмечает The NYT. В меморандуме подчеркивается, что визовый запрет «оттолкнет союзников» и ударит по «Америке в экономическом плане, поскольку приток иностранцев приносит стране дополнительные 250 миллиардов долларов, обеспечивая более чем миллион рабочих мест».

Повод красиво уйти в отставку

Депутат Государственной думы Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что вопрос о назначении руководителем Госдепартамента США Рекса Тиллерсона фактически уже решен. «Совершенно ясно, что на повестке дня стоит чистка Госдепартамента от сотрудников, лояльных к предыдущей администрации и нелояльных к нынешней. Так что в данном случае эти дипломатические работники сыграли на опережение, решив преподнести свою грядущую отставку как политический жест», – считает парламентарий.

Однако Калашников не видит особой опасности того, что такое фрондерство перерастет в открытое вредительство новой американской администрации. «Для того, чтобы этого фрондерства в американском дипкорпусе не было, и существует руководство Госдепа», – пояснил депутат. К тому же, учитывая деятельность американского внешнеполитического ведомства времен Обамы, для России такая чистка дипломатических кадров, по мнению Калашникова, будет иметь только положительный эффект.

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш отметил, в свою очередь, что чистка Госдепа от старых кадров будет иметь положительные последствия и для самих Соединенных Штатов.

«Действительно, в прошлом Госдепартаменте большинство сотрудников не скрывало свои политические симпатии, отражало интересы прежней, глобалистской, администрации. Администрация же Трампа, как известно, занимает антиглобалистские позиции. Вопрос об отставках в американском дипломатическом ведомстве витал в воздухе. Так что для большинства подписавших этот меморандум подобный жест – просто повод красиво уйти в отставку», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Однако, по его мнению, такая политизация собственной отставки вообще излишня, поскольку на политику Трампа и расклад сил она не повлияет. К тому же, напомнил Коктыш, задача любого дипломата – не формулировать политические приоритеты, а выполнять то, что скажет и сформулирует политическое руководство страны.

«У недовольных есть право уйти в отставку. Но, простите, не писать всякого рода меморандумы и петиции. Ни в одной стране мира дипломатические ведомства подобного рода вещами не занимаются», – резюмировал эксперт.

Източник: Взгляд

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