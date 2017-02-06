Как "ние, народът", бяхме съдрани до голо от измамното "възстановяване" на Обама

/Поглед.инфо/ Поразително е как Обама успя да оглупи американския народ и да го застави да повярва, че най-слабият растеж в цялата следвоенна ера бил период на "икономическо възстановяване."

Това просто втрещява. Но защо Обама умишлено задържаше растежа? Просто, за да се поддържа ниска инфлация.Това е очевидно. Защото, ако инфлацията започва да нараства, Фед ще бъдат принудени да повишат лихвения процент и да прекратят прехвърлянето на трилиони долари към най-големите инвестиционни банки на Уолстрийт, които са затънали до ушите в дългове. С други думи, икономиката е била умишлено задушена, за да се спасят банките. Вече го знаете, нали?

(рус.ез.)

Как «мы, народ» были ободраны до нитки фальшивым «восстановлением» Обамы (CounterPunch, США)

Поражает, как Обама мог дурачить американский народ и заставлять верить, что самый слабый рост за всю послевоенную эру был «экономическим восстановлением». Честно говоря, это просто ошарашивает.

Задумайтесь на минутку: производительность, бизнес-инвестиции, личное потребление, инфляция и рост — всё либо плетётся на половине скорости, либо находится на историческом минимуме весь период, а президент-пустозвон расхаживает, принимая поклоны и дружеские похлопывания за звёздное представление в качестве главного приказчика крупнейшей в мире экономики. Это просто смехотворно. Вся сюжетная линия насквозь лжива.

Так что давайте условимся раз и навсегда. Экономические махинации, происходившие при Обаме, нельзя аккуратно именовать «восстановлением», это просто блеф чистой воды, который он использовал, чтобы замаскировать реально происходившее под поверхностью.

А что же там происходит?

Да структурная перестройка, конечно же. В экономику вносилась неразбериха, призванная умышленно сохранять рост слабым (путём сдерживающего налогово-бюджетного стимулирования), чтобы уменьшить давление на зарплаты снизу, что ещё выше подняло бы инфляцию, вынуждая ФРС поднять процентные ставки. Это может показаться запутанным, но на деле это очень простой и прямой способ удержать инфляцию в рамках.

Но почему Обама умышленно замедлял рост — просто, чтобы сохранить низкую инфляцию?

Это же очевидно, не правда ли? Потому, что если инфляция начнёт расти, ФРС будет вынуждена поднять ставки и прекратить швырять триллионы долларов крупным инвестиционным банкам Уолл-Стрит, которые, кстати говоря, оказались по уши в долгах. Иными словами, экономика была умышленно задушена, чтобы спасти банки. Но вы, вероятно, это уже знаете, верно?

Скажите, вы не замечали, как все деньги потоком текли наверх все прошедшие восемь лет, а экономика влачила существование на грани жизни и смерти. Скажите, вы заметили, насколько расширилась пропасть между богатыми и бедными при Обаме?

И вы всерьёз считаете, что это случайно? Вы действительно думаете, что буквальное складирование грузовиков денег в банковских подвалах под прикрытием дурацкого прозвища, вброшенного с Мэдисон Авеню, так называемых «количественных смягчений», было задумано для того, чтобы подстегнуть кредитование, увеличить занятость и стимулировать рост??

Да хватит уже, давайте всерьёз. Вся идея просто нелепа. «Мы, Народ», по большей части загнаны в угол, вот что происходит на самом деле. Иначе и не скажешь.

Почему я сейчас поднимаю этот вопрос?

Потому, что в пятницу Министерство торговли США опубликовало доклад о показателях ВВП за четвёртый квартал, так что теперь мы можем оценить экономические рекорды Обамы в целом и покончить с этим. Новые данные, по сути, отбрасывают чепуху и позволяют нам увидеть, какой полнейшей катастрофой в действительности был президент-пустозвон. Вот отрывок из статьи в «Уолл-Стрит Джорнал»: «США закончили 2016 на привычной траектории приблизительно 2% роста, вялой тенденции, которая доминировала большую часть нынешнего развития... Внутренний валовый продукт, в значительной степени служащий показателем произведённых всей экономикой товаров и услуг с учётом инфляции и скорректированной по сезонам, по итогам четвёртого квартала дает годовой уровень 1,9%... Это самое медленное развитие после Второй Мировой войны»- «Экономика возвращается к вялому росту», Wall Street Journal.

Эта дряблая, не достаточно эффективно работающая, умилительно-бессильная экономика, в которой Обама прошедшие восемь лет то ставил всё с ног на голову, то она летела кувырком. Смех, да и только. Ни один президент современности не выжимал столько похвал из того, что равносильно полному фиаско. Вот ещё из «Джорнал»: «Итак, хватит уже об этом экономическом «буме», который, как предполагалось, он оставляет преемнику. Это была попытка уклониться от обсуждения существа вопроса среди демократов и прогрессивных экономистов, но доклад в пятницу по ВВП за четвёртый квартал обеспечил очередную проверку реальностью этих восьми лет экономического послужного списка Обамы...

Рост экономики за весь 2016 год застрял на 1,6%, самый медленный с 2011 года и ниже 2,6% в 2015-м. Отмечено, что одиннадцатый год подряд ВВП не достигает 3%, самый долгий период с тех пор, как Бюро экономического анализа начало выкладывать показатели. Четвёртый квартал провожается колокольным звоном эпоха Обамы со средним годовым уровнем роста 1,8%, самым низким среди современных президентов, наряду с эрой с Джорджа Буша.

… Вам приходится усердно трудиться, чтобы сдержать рост после глубокого спада... (Обама), достиг замечательного мастерства в замедлении роста и [установлении] большего неравенства» - «Об обамовском «буме», Wall Street Journal.

Звучит весьма мрачно, а? Но мы ещё не добрались до кульминации. Реально неожиданный поворот событий в том, что если бы не раздувание товарно-материальных запасов — то есть, излишнего и нежелательного роста собранных хитросплетенных безделушек, забивших до потолка склады по всей стране — ВВП четвёртого квартала едва бы дополз до ничтожных 0,9%. Иными словами, «великое восстановление» Обамы неуклюже разложено на каталке приемного покоя с простыней на лице перед тем, как спешно отвезти его в ближайшую анатомичку.» (Гробовщик).

И эту загибающуюся экономику теперь Обама передаёт Дональду Трампу, обещавшему усилить рост сокращением налогов, расширением финансовых стимулов и снятием всех обременительных законов, которые защищали общество от всё более частых финансовых крахов. Трамп считает, что все эти мелочные правила просто стоят на пути старого доброго извлечения прибылей. (И где мы это слышали раньше?)

В любом случае, Трамп обещал поднять ВВП до мощных 4%, потратив $1 триллион на починку обветшалых американских мостов, дорог и инфраструктуры. К сожалению, ни ФРС, ни Сенат не готовы поддержать его план. «Никакого Роста» Джанет Йеллен уже продемонстрировала, что — в условиях полной занятости с постоянно растущей инфляцией — она не видит необходимости дополнительных стимулов, которые могли бы привести к «перегреву экономики», а руководитель большинства в Сенате Митч МакКоннел продемонстрировал сильное недовольство стратегией расходов, если только план не «не окажет влияния на доходы государства», такое прозвище носят крупные сокращения в здравоохранении и социальном обеспечении. Если МакКоннел не получит свои «кровавые деньги», Трамп не сможет получить стимулы, вот как все просто.

Так что, опять тупик, верно?

Правильно. Но зачем Йеллен и МакКоннеллу нужен более медленный рост, когда немного всплеск стимулирования смог бы подхлестнуть активность, нарастить расходы бизнеса, взвинтить потребительские расходы и заставить вновь ускоренно развиваться экономику? Зачем?

Затем, что основной механизм перераспределения богатства теперь иной. Жирные коты топ-менеджмента больше не получают свои вкусные косточки за вытягивание прибылей из производительного труда рабочих. Те дни давно прошли. То, как они наращивают прибыли теперь — это покупка быстрых денег на рынке облигаций, которые они вкачивают в свои собственные акции, что взвинчивает курс акций до небес. Это позволяет им загребать огромные деньжищи из собственных компенсационных пакетов, пока радостные акционеры уходят с набитыми пакетами акций. Вот как сейчас идёт игра. Обдирание рабочих уже в прошлом, а модный нынче финансовый инжиниринг идёт полным ходом.

Но как мы раньше уже указывали, играть можно лишь до тех пор, пока инфляция под контролем (так что ФРС может удерживать низкие процентные ставки). А когда инфляция берёт верх, ФРС приходится поднимать процентные ставки, а это означает, что топ-менеджеры не могут забрать все дешёвые деньги, потоком идущие на рынок облигаций, чтобы сделать обратный выкуп собственных акций. Когда такое произойдёт, всей афере настанет капут.

В итоге: Ни Йеллен, ни МакКоннел не позволят Трампу заново запустить экономику, поскольку больший её рост окажет давление снизу на заработную плату, что поднимет инфляцию и процентные ставки. Более высокие процентные ставки — смертный приговор дешёвым деньгам, а они-то и есть тот тайный ингредиент, который удерживает благосостояние нации плавающим около славного 1%. Вот в чём всё дело.

Източник: CounterPunch, САЩ

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