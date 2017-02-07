Тръмп върна спецслужбите от Задкулисието в реалния свят

/Поглед.инфо/ "Първата лястовичка" долетя, носейки новината за началото на възстановяване на тежко болната американска външна политика. Американската администрация на новия президент Доналд Тръмп премахна ограничителните мерки, приети от предишната администрация на Барак Обама срещу Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия във връзка с обвинения за участието й в хакерски атаки срещу американски сървъри.

Да се замислим върху този казус: еднa страна налага санкции на разузнавателна служба на друга страна. Това нормално ли е? Общоприето ли е? Какво тук "не е така"? Да се обърнем към Европа. Нека припомним чудовищния скандал с подслушването на лидерите на Франция и Германия от страна на американската Агенция за национална сигурност (АНС). Не представлява ли това явна и безпардонна намеса във вътрешните работи на суверенни държави на най-високо равнище? А поискаха ли Франция и Германия санкции срещу АНС? Не, разбира се. Съединените щати за пореден път демонстрираха двойните си стандарти, отричайки правото на другите страни по света на реален суверенитет, охраняването на който е невъзможно без всички компоненти на отбранителния потенциал. В продължение на десетилетия се води война срещу специалните служби - разузнаването и контраразузнаването. Най-добрата "санкция" срещу чуждото разузнаване е ефективната работа на своето собствено контраразузнаване. Те залавят нашите доблестни разузнавачи, ние – гнусните им шпиони. След това тайно си ги разменяме. Рутина. Тръмп постави началото като отмени най-абсурдния указ на предишната власт. Това е добро начало.

(рус.ез.)

Трамп вернул спецслужбы из Зазеркалья в реальный мир

Ну что ж, вот и «первая ласточка» полетела, неся весть о начале выздоровления тяжелобольной американской внешней политики. Итак, «Американские власти смягчили ограничительные меры, принятые в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи c обвинениями в причастности к хакерским атакам на американские серверы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. Теперь разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется».

Таким образом, Трамп отменил один из последних указов Обамы, согласно которому накануне нового, 2017 года, вводились санкции против ФСБ и ГРУ. Вы еще не забыли, как это было? А главное, почему это было из ряда вон выходящим?

Я не знаю, что сейчас употребляет бывалый планокур Барак Обама (в горячей любви к «травке» он неоднократно признавался), но его декабрьское заявление о наложении санкции на ГРУ и ФСБ в связи с «вмешательством в американские выборы президента» — это точно из какого-то параллельного мира, с белыми кроликами и чеширскими котами.

Вдумаемся в этот казус: одна страна налагает санкции на разведслужбы другой. Нормально ли это? Общепринято ли? Что здесь «не так»?

Что такое спецслужбы как таковые? Это необходимые инструменты оборонного арсенала любой страны и, в таком качестве, составляющая государственного суверенитета. У любой страны, если ей позволяют материальные возможности, есть своя разведка и контрразведка. И по умолчанию понятно, что разведка занимается чем-то секретным за границами своего государства. Если для Барака Обамы это сюрприз, то спешу его просветить: в США несколько десятков (!) разведывательных организаций – и все они считают зоной своих интересов и исследований весь мир. И тут глупо обижаться на «плохие США» и требовать от них закрыть и упразднить все эти организации – у каждого государства есть свои интересы национальной безопасности, и разведка действует в их контексте.

Обижается ли Россия на Америку при поимке очередного американского шпиона (а их ловят с завидной регулярностью или вот недавний скандал с хакерами шайки «Шалтай-Болтай», оказавшихся завязанными на ЦРУ)? Вводит ли санкции против, скажем, ЦРУ, завербовавшего его? Я такого не помню. А ведь, согласитесь, во время белоленточных волнений рука Америки ой как чувствовалась – вот бы Путину тут же выслать штатовских дипломатов да объявить Госдеп «преступной организацией, вмешивающейся во внутреннюю политику чужого государства». Бог с ней, с Россией. Обратим свой взор в Европу. Вспомним чудовищный скандал с обнаруженной у лидеров Франции и Германии прослушкой от АНБ. Это ли не явное и беспардонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств на высочайшем уровне? Требовали ли Франция и Германия санкций против АНБ? Нет.

Десятилетиями идёт война спецслужб – разведки и контрразведки. Лучшие «санкции» против чужой разведки – эффективная работа собственных контрразведчиков. Они ловят наших доблестных разведчиков, мы – их гнусных шпионов. Потом их негласно обменивают друг на друга. Рутина. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Как авиация и ПВО, подлодки и противолодочная оборона.

И вот общепринятые правила нарушились. США в прямом смысле действовали в духе «кисо обиделось». Надо понимать из слов Обамы, принадлежность к ГРУ и ФСБ – уже достаточное основание для того, чтобы Америка могла применить весь арсенал санкционного давления на человека: от запрета на въезд (это, впрочем, не так уж страшно) до ареста имущества, счетов и даже… задержания где-нибудь в проамериканской стране? То есть, по факту, подобная практика взята из опыта борьбы с терроризмом – раз ты член какой-нибудь «Аль-Каеды», то этого уже с головой достаточно для всех возможных неприятностей в США. А ведь в ФСБ и ГРУ работают десятки, как бы ни сотни, тысяч человек, из которых жалкие проценты имеют реальное отношение к зарубежным операциям. Но Обама суммарно записал их всех в «члены антиамериканской преступной организации». Лейтенант ФСБ в Уфе? Всё, гуд бай, Америка.

Поймите меня правильно: я не то, чтобы очень переживал за исчезнувшую возможность для оного лейтенанта побывать в Нью-Йорке (хотя, строго говоря, почему нет? Чем он хуже всех прочих людей?). Я просто акцентирую внимание на том, что США решились на шаг, который вообще, кажется, не применялся в последние десятилетия в мировой практике.

Но ведь тут налицо явная половинчатость. ГРУ – армейская разведка. Так чего уж там, давайте и вообще все вооруженные силы Российской Федерации «запретим». Давайте «запретим» Следственный Комитет, МВД, Росгвардию и прочие российские силовые ведомства – чем они хуже ФСБ, которая, вообще-то говоря, ориентирована на внутреннюю безопасность страны, но это не помешало Обамке наложить на неё свою черную санкционирующую лапу.

Если идти до конца в рассуждениях, то вывод один: США в очередной раз продемонстрировали, что отрицают право за всеми прочими странами мира на реальный суверенитет, невозможный без всех компонентов оборонного потенциала. Двойные стандарты as is.

Трамп же начала с того, что этот, наиболее абсурдный указ прежней власти, отменил. И это – отличное начало.

Източник: Журналистическая правда

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