Палачите се връщат на Балканите

/Поглед.инфо/ Те се връщат от Сирия, от Ирак. Проправят си път в обратна посока към Европа, която трябва да се удари право в сърцето, според разпространените в социалните мрежи указания на главатарите на т.нар. Ислямска държава.

Много от тях са родом от Балканите и се завръщат у дома. Един от тях е Лавдрим Мухаджери, «балканският касапин», известен с това, че обезглавява «предатели». Преди да се присъедини към джихадистите, Мухаджери е работил в „Бондстийл” – американската база на KFOR в Косово, а преди това – към състава на НАТО в Афганистан. Източници от италианското разузнаване в Косово съобщават, че от два месеца той трябва да се е върнал в Качаник (град в Косово на границата с Македония) на една от резервните територии на т.нар. Ислямска държава, където „халифатът” е завербувал 3400 души. (рус.ез.)

Палачи возвращаются на Балканы

Они возвращаются десятками. Из Сирии, из Ирака. Поражение на поле боя, последующее отступление ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации — прим. ред.) на многих оккупированных территориях подталкивают иностранных бойцов проделать свой террористический путь в обратном направлении. Их цель — Европа. Европа, которую необходимо поразить в самое сердце, как следует из распространяемых в сети заявлений и стратегий глав Исламского государства, после серьезных поражений последнего времени. Многие возвращающиеся домой сторонники джихада родом с Балкан. Некоторых удается засечь. Большинство — нет, их защищает зачастую непроницаемая сеть западной борьбы с терроризмом, «просеивающая» Балканы.

Номер один из разыскиваемых носит имя Лавдрим Мухаджери, «балканский мясник», он известен главным образом из-за ужаса, транслировавшегося в сети в 2014 году, когда 29-летний житель Косова публиковал информацию о том, как он обезглавливает пареньков—«предателей».

Муджахери (известный также под именем Абу Абдулла аль-Косов) уже давно считается одним из руководителей ИГИЛ, после того, как он перестал быть лидером Балканской бригады, и неоднократно звучали заявления о его смерти в Сирии. После этого в августе этого года он вновь появился в сети, улыбающийся, с автоматом АК-47 в руках.

Но что еще хуже, как сообщают Espresso источники итальянской разведки в Косово, палач их Качаника (городка в Косово на границе с Македонией, которая является известным центром вербовки джихадистов) уже около двух месяцев назад должен был вернуться в Косово, на одну из важнейших резервных территорий для ИГИЛ, откуда в халифат было завербовано 3400 человек.

Переход Лавдрима Мухаджери на территорию Косово был отмечен в Македонии в середине ноября. Сотрудники Агентства информации и внешней безопасности на территории Балкан сразу же оповестили местные власти, Разведуправление Косово, а также отдел по борьбе с терроризмом в Косово, Албании и Македонии. Однако палач как будто испарился.

Возвращение Мухаджери на балканскую территорию, по мнению итальянской разведки, считается очень серьезной угрозой не только для Балкан, но и для многих стран Европы, где косовский лидер джихадистов (еще в сентябре 2014 года пополнивший список глобальных террористов Госдепа США) имеет связи и способен нанести удар.

Джихадистская сеть «мясника» весьма разветвлена. Но дело не только в этом: Мухаджери прекрасно знаком с врагом, так как до обращения в джихадизм успел поработать на американской базе KFOR Bondsteel (в Косово), а еще раньше — в НАТО в Афганистане.

«Лавдрим Мухаджери продолжает оставаться угрозой», — такое название получил материал от 18 ноября этого года на сайте Balkan Insight после ареста 19 террористов, готовивших теракты в Косово и Албании. Самый крупный из них должен был уничтожить множество израильтян во время дружественного матча Албания-Израиль.

Арестованные, как свидетельствуют источники из полиции Косово, координировались из Сирии самим Мухаджери. Однако косовский глава ИГИЛ с большой долей вероятности в то время уже вернулся домой. Если итальянские спецслужбы о нем предупредили. Если, как это вероятно, Мухаджери не вернулся обратно в Сирию, то опасность распространяется и на точки соприкосновения с нашей страной.

В декабре 2015 года в целях уничтожения отделения ИГИЛ, действующего между Италией и Косово, во главе которого стоял живущий в Брешии Самет Имишти, проходила операция «Ван Дамм». В доме арестованного в Косово мужчины были обнаружены (как восстановила газета Il Giornale) доказательства его прямых связей именно с Мухаджери, молодым «мясником», готовым следовать джихаду на европейской земле с ожесточенным рвением, которое он продемонстрировал в своих «выступлениях» в социальных сетях, и руководствуясь авторитетом, полученным благодаря восхождению по иерархической лестнице самопровозглашенного халифата.

Източник: Иносми

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