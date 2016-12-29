Тони Глейзър: 2017 ще бъде година на революции в Европа

/Поглед.инфо/ Според британския икономист Тони Глейзър, във Великобритания е започнала революция. Мирна, без кръвопролития, но революция. И бързо се разпространява по Европа, прескача океана.

„Повтарям това, което казах през август: Брекзит не е изолирано явление. Гласуването у нас се превърна в трамплин за засилване изолационистките настроения в другите западни страни. Ако във Франция дойде на власт Марин Льо Пен, една от последиците от победата на "Националния фронт" ще бъде провеждането на референдум по подобие на Брекзит. И евентуалният Фрекзит ще означава пълен колапс на Европейския съюз. Защото вместо европейска интеграция максимално се обостриха противоречията в рамките на ЕС.

Предполагам, че през новата година Путин и Тръмп ще намерят общ език, но по-важното е взаимната сдържаност и от двете страни. Макар че не всички на Запад подкрепят затоплянето на отношенията с Русия. Като политиците на "върха" в балтийските държави и Полша. Глобализацията обаче се изчерпи. Все повече експерти признават, че в резултат от глобализацията огромен брой хора са отхвърлени зад чертата на бедността. Неконтролиремата миграция също е нейна заслуга. Ето защо, либералите и от двете страни на Атлантическия океан, все по-трудно могат да защитават своите позиции. Що се отнася до британците, те са прагматични и ще разберат, че кризата в отношенията с Русия не им е от полза. Ще достигне ли тази истина до Даунинг Стрийт? Тук аз съм оптимист...”

(рус.ез.)

Британский экономист Тони Глезер: 2017-й станет годом революций в Европе. Не исключено, что мы скоро станем свидетелями конца западного либерализма

«Когда приедете в Лондон, окажетесь в совершенно другом мире, чем полтора месяца назад». Читал эту записку и удивлялся: неужели все так молниеносно изменилось на берегах Темзы с недавнего октября? В то же время не было причин сомневаться в оценках автора книг о европейской интеграции Тони Глезера, который отправил мне письмо по электронной почте. В нашем разговоре (см. «КП» от 20.08.2016) он точно предсказал развитие событий в ЕС и Соединенном Королевстве. Поэтому, вернувшись в Британию, первым делом позвонил ему, чтобы договориться о встрече.

МИНЫ ПОД СТАРУШКОЙ ЕВРОПОЙ

- В аэропорту Хитроу появились елки. На улицах - рождественская суета, хотя, между прочим, праздничная иллюминация в Москве лучше. Эти сезонные изменения заметны невооруженным глазом, - говорю я своему собеседнику. - Но вы имели в виду политический мир?

- Какой же еще, магазины и покупатели - не моя стезя, - пожимает плечами мистер Глезер. - В Британии началась революция. Мирная, почти без крови, но революция. И она быстро распространяется по Европе, перепрыгнула через океан. Повторю то, что говорил в августе: брексит - не изолированное событие. Голосование у нас за выход из ЕС оказалось трамплином для усиления изоляционистских настроений в других западных странах.

- Почему именно в нынешнем году стала быстро разваливаться западная интеграция? И какие мины под ней: миграционный кризис, брексит, отказ от европейской идеи единства, недовольство либералами? Правильно ли назвать происходящее народным восстанием против истеблишмента?

- Мы являемся свидетелями важнейшей вехи - конца западного либерализма. Он может наступить совсем скоро, если во Франции придет к власти Марин Ле Пен. Одним из последствий победы ее «Национального фронта» станет референдум, как в Соединенном Королевстве в июне. И фрексит по подобию брексита будет уже совершенно точно означать полный крах Европейского союза.

- В последнее время все очень быстро меняется, но не поспоришь с вашим высказыванием: «Одинаковый размер одежды членам ЕС никак не подходит».

- Сколько времени может существовать объединение государств (теперь их 28), у которых разные традиции и интересы, разная культура и история? А тут еще грянул миграционный кризис. Разве могли отцы-основатели общего рынка предвидеть его! И предугадать, что из-за него члены союза ополчатся друг на друга? К примеру, Германия и Венгрия. Европейские элиты верили в воплощение мечты о единой Европе. А вместо победы евроинтеграции максимально обострилась разнородность внутри ЕС.

ФАКТОР ТРАМПА

- Победа Трампа усиливает процесс дезинтеграции?

- Она - прямо-таки зеркало настроений в Британии, хотя, конечно, у американцев свои интересы и желания. Граждане Соединенных Штатов выступили против либеральных элит, которые представляла демократический кандидат Хиллари Клинтон. Кроме того, многие люди за океаном разделяют недовольство и даже страх западных европейцев перед бесконтрольной иммиграцией. Хотя не думаю, что новые власти США зайдут настолько далеко, что построят стену на границе с Мексикой.

«Фактор Трампа» способствует европейской дезинтеграции, но она - очень неоднозначный процесс. Вспомним недавний холодный душ для ее сторонников в Австрии. Я имею в виду поражение на выборах президента ниспровергателя устоев Норберта Хофера. Он позиционировал себя как «австрийский Трамп». И проиграл бывшему лидеру зеленых, 72-летнему Александру Ван дер Беллену.

- Сейчас постоянно слышишь от британских политологов рассуждения о грядущей «оттепели с Кремлем». И об американских «друзьях» Путина. Это пока гадание на кофейной гуще, но все же с кем лучше иметь дело России: с единой Европой или с отдельными ее странами? Вроде бы с экономической точки зрения удобно проводить переговоры и налаживать сотрудничество с консолидированным партнером, то есть с ЕС. Тем более он - главный рынок для российского экспорта. Или с ним сложнее добиться консенсуса?

- ЕС очень уж громоздкая, бюрократическая и неповоротливая организация. Правда, и некоторые государства на нашем континенте - тоже очень трудные партнеры для Москвы. Да, я имею в виду и Британию... Но давайте перед Новым годом немного побудем кассандрами. Я считаю, что в 2017-м начнется улучшение отношений между Лондоном и Москвой. Правда, делаю этот прогноз с осторожностью. Ведь любое потепление легко сменяется прохладой или даже холодом. Что хорошего, если в такой деликатный момент Россия продолжит посылать военные корабли через Ла-Манш? Или если НАТО по-прежнему станет проводить военные маневры в балтийских странах? Полагаю, Путин и Трамп найдут общий язык, однако еще важнее взаимная сдержанность обеих сторон. К тому же не всем на Западе по душе потепление отношений с Россией. К примеру, политикам на самом «верху» в той же Балтии или Польше.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛА?

- Эксперты вовсю спорят о глобализации: продолжится ли она, или застынет, или вообще исчерпала себя. Что вы об этом думаете?

- Попытки ограничить свободное движение бизнеса, товаров, финансов и т. д. вряд ли увенчаются успехом, даже если мистер Трамп под лозунгом «Сделаем Америку опять великой!» будет стараться создать в США как можно больше рабочих мест. Такую протекционистскую программу не примут ни американский бизнес, ни Всемирная торговая организация, ни Китай... Могу еще долго перечислять мощных оппонентов. В то же время некоторые другие «векторы» глобализации не вызывают энтузиазма. Например, свободное неограниченное движение рабочей силы через государственные границы. Жители развитых с экономической точки зрения держав не хотят принимать у себя неквалифицированную рабочую силу. Против этого проголосовали на референдуме и британцы, хотя вопроса об иммиграции не было в бюллетенях.

- Среди разительных перемен - изменение тональности в здешних СМИ. Они явно напуганы происходящим, скорбят по поводу приближающейся кончины «глобального либерального порядка». И по-другому заговорили о Трампе и даже о Путине.

- Да, сейчас все больше экспертов признают, что глобализация жестоко обошлась с огромным числом людей, отбросив их за черту бедности, а относительно немногих, наоборот, вознесла. Неконтролируемая миграция тоже в немалой степени ее заслуга. Поэтому либералам по обе стороны Атлантики сложно отстаивать свои позиции.

Тем не менее глобальные, особенно американские СМИ продолжат давать бой Трампу и силам, которые он представляет. Хотя в наступающем году мы увидим, что время работает против них и начался новый этап нашей жизни. Повторю: брексит - первая ласточка.

УХОДЯТ НЕ ПО-АНГЛИЙСКИ

- Раз уж мы снова вернулись в разговоре к берегам Темзы, то давайте проясним сегодняшнюю ситуацию в Британии. Повернуть вспять итоги референдума не получается, но их вовсю тормозят. Месяц назад Высокий суд Соединенного Королевства постановил, что решение о «разводе» должен принять парламент. Потом к этой проблеме подключился Верховный суд страны. Борьба не ослабевает даже в правящей партии консерваторов. Многие ее высокопоставленные члены остаются евроскептиками... Лондон прощается, но никак не уходит. Как-то совсем не по-английски.

- Настроение подавляющего большинства британцев: брексит означает брексит! И что еще очень важно: не произошла катастрофа, которую предсказывали Альбиону еврофилы. Безработица уменьшается, финансовый рынок постепенно стабилизируется, крупные международные компании вроде «Ниссана» с нашего острова не убегают. Конечно, проблем из-за этого «развода» у нас будет полно. Так, моей жене на днях сделали операцию. Врачей и медсестер было шесть или семь: поляк, индус, русский... И ни одного англичанина. Выживет ли наше здравоохранение, если выход из ЕС поставит барьеры перед медиками из других стран, которые нам помогают?

Каким я вижу 2017 год? Полным всяческих сюрпризов. Однако британцы - прагматики и понимают, что кризис в отношениях с Россией им не нужен. Дойдет ли эта истина до Даунинг-стрит? Тут я оптимист...

Източник: Комсомолская правда

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