Да не правим бизнес с Русия? Вярвате ли си?

/Поглед.инфо/ Според Либерално-консервативната партия KD Blekinge, четирите западни компании (холандската Gasunie, френската Engie и немските Wintershall и E.on), които заедно с „Газпром” осъществяват проекта „Северен поток”, също представляват заплаха за сигурността на Швеция.

Cтарият тръбопровод е спрян, защото украинците не искат да плащат. Този важен факт изглежда се забравя, когато някои се опитват да убедят другите да не търгуват с държави, които не се вписват в тяхната идеология. Авторът – шведският журналист Пер Бенгтсон – следи темата и открива две неща. Първо, че това е част от западната пропаганда, направлявана от вицепрезидента на САЩ Джо Байдън, който иска Европа да не купува руски газ, а такъв, какъвто на него му е изгодно. Второ, трябва ли да се забрани на руските търговски кораби да влизат в шведски пристанища и как тогава Швеция ще се справи с доставките от нефт, която получава в огромно количество от Русия? (рус.ез.)

Совсем не иметь дел с Россией? Вы уверены?

Владельцами «Северного потока» являются: «Газпром» 50% («Газпром» на 51% принадлежит российскому государству), немецкая компания Wintershall 15,5% (принадлежит листинговой компании BASF), немецкая E.on 15,5%, голландская государственная компания Gasunie 9% и французская листинговая Engie 9% (в этой компании одна треть принадлежит государству).

Политики шведской партии KD Blekinge продвигают линию, согласно которой даже те четыре европейских компании, которые торгуют газом и состоят в правлении проекта, представляют угрозу безопасности Швеции.

Между тем, совершенно нормально, что правления этих компаний хотят обезопасить доставку газа своим клиентам. Проблема в том, что старый газопровод не работает, поскольку он проходит по территории Украины, которая не хочет платить за газ поставщику. Вы это совершенно забываете, пытаясь убедить остальных прекратить торговлю со странами, которые не вписываются в вашу идеологию.

Я давно слежу за этой темой и обнаружил два обстоятельства. Первое — это завравшаяся западная пропаганда, которой управляет приятель Байдена из США, и который хочет, чтобы Европа покупала не русский газ, а тот, что ему выгодно.

Вы эту пропаганду принимаете за чистую монету и ведете себя как в 1928 году, суровый период нашей истории, когда Россию нужно было ненавидеть изо всех сил.

Протрите, наконец, глаза и посмотрите, кто чему на самом деле угрожает. Не давать какой-нибудь европейской компании пользоваться своими портами — это значит быть против свободной торговли и передвижения в пределах ЕС.

Второй вопрос, который я хочу задать этим господам: должны ли мы запретить вообще всем грузовым кораблям из России заходить в наши порты? Как вы тогда собираетесь разобраться с нашей потребностью в нефти, ведь мы получаем огромное ее количество из этой страны?

А что касается наращивания вооружения, которое сейчас происходит в России, так это вполне естественно. Я бы поступил также, если бы мне угрожала самая большая в мире военная организация — НАТО.

Вы знаете, сколько баз она построила вокруг России?

Не думаю. Ведь вы с удовольствием глотаете пропаганду и кланяетесь организации, которая под лидерством США бомбардировками отбросила несколько стран в каменный век и вооружила ИГИЛ, потому что не хотела вторгаться в Сирию сама.

Так что вам стоит слегка подкорректировать вашу линию и попытаться держаться правды, а не продолжать вести лживую пропаганду.

Източник: Иносми

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели