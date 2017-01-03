Томио Окамура: Путин никогда не е бил агресивен, той е гениален стратег

/Поглед.инфо/ Интервю с чешкия депутат Томио Окамура, председател на движението «Свобода и пряка демокрация» (SPD).

Демокрацията е под заплаха, алармира той. Коалиционното правителство диктува на Камарата на депутатите и в парламента се приемат само правителствени закони. С други думи, всички депутати и сенатори са поставени в ролята на статисти, чиито задължения се свеждат да гласуват безкритично предложенията на правителството. Фактически, депутатите са загубили своята законодателна власт, а това означава край на играта на някаква си псевдо-демокрация. Това се потвърди и от споразумението CETA, което е нещо като прелюдия към аналогичното споразумение TTIP между САЩ и ЕС. Това споразумение ни лишава от последните остатъци от суверенитет, защото е подписано в Брюксел, и чак след това се дава възможност на нашия парламент да се запознае със съдържанието му.

Обвиненията срещу SPD, че сме били про-руска партия са нелепи. Ние сме чешка партия; а сме против анти-руските санкции, защото нашите фирми загубиха милиарди не само директно, но и защото Западна Европа заля нашия пазар със стоки, които не са изнесени в Русия. Много чешки фирми фалираха, много хора загубиха работата си. Руска заплаха ли? САЩ, НАТО и Брюксел по всякакъв начин се опитват да атакуват Русия. Обкръжиха я с бази на НАТО, а на руската граница провокират гражданска война. Американците провеждат военни маневри покрай руските граници, а някакъв си дурак ни заплашва с Русия? Има ли руски бази в Мексико или Канада? И колко страни е нападнал Путин?

(рус.ез.)

«Путин никогда не был агрессивным. Он гениальный стратег»

«Американцы проводят военные маневры вблизи российских границ, а какой-нибудь дурак нас тут пугает Россией».

Председатель движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) и чешский депутат Томио Окамура говорит, что «с Трампом пришла надежда на конец агрессивной воинственной политики США и надежда на примирение Запада с Востоком, надежда, что не будет войны с Россией, к которой западные элиты готовились многие годы». По словам Окамуры, Путин никогда не был агрессивным. Это политик и стратег с талантом гениального шахматиста.

— Parlamentní listy: Какие события на нашей политической арене для вас были ключевыми в 2016 году?

— Томио Окамура: Даже с чешской политической точки зрения избрание Дональда Трампа — это событие десятилетия, которое, предположу, серьезно повлияет как на чешскую, так и на европейскую политику и международные отношения.

— Действительно ли демократия у нас под угрозой из-за тандема Бабиш — Земан, и станем ли мы сателлитом России или Китая? Или же, напротив, демократии в Чехии угрожает вмешательство Брюсселя, Берлина и Вашингтона?

— Демократии точно не угрожает президент, который — один из немногих политиков — с уважением, как и мы в нашей партии SPD, относится к правам граждан. Но стоит задаться вопросом, есть ли у нас демократия вообще…

— Как это?

— У власти коалиционное правительство, которое диктует палате депутатов. Например, правительство открыто все делает для того, чтобы в парламенте поддерживались только правительственные законы. Иными словами, правительство обрекло всех депутатов и сенаторов на роль статистов, в обязанности которых, по мнению членов правительства, входит только соглашательство с правительственными предложениями. Фактически депутаты утратили свою законодательную власть, и это конец игры в какую-то псевдодемократию.

Кстати, это подтвердили события вокруг договора CETA, который является комплексным экономическим и торговым соглашением между Канадой и ЕС, своего рода преддверием подобного договора ТТИП между США и ЕС. Это соглашение, лишающее нас последних остатков суверенитета, за нас подписал Брюссель, и только после его подписания мы получим возможность ознакомиться с содержанием в нашем парламенте. Конечного варианта договора не видело даже чешское правительство, а мы им повязаны. Все это попирает наш государственный суверенитет.

— Какие события за рубежом вы считаете ключевыми?

— Я думаю, что это однозначно избрание Дональда Трампа новым президентом Соединенных Штатов. Это самое важное событие не только в этом году, но и за последнее десятилетие. Всем известно, что я поддерживаю Дональда Трампа с самого начала, и уже с прошлого года мое имя значится в официальном американском списке его сторонников.

Теперь есть надежда на конец агрессивной воинственной политики США и надежда на примирение Запада с Востоком, надежда, что не будет войны с Россией, к которой западные элиты готовились многие годы. Для нас в Чешской Республике, в небольшой стране в Центральной Европе, на первом месте должен быть мир, и именно к нему я стремлюсь в политике. Трамп знаменует конец воинственной травли России, надежду на мир на планете, потому что США под руководством Трампа уже не будут жаждать роли мирового полицейского, который без разбора бомбардирует другие суверенные государства.

— Уже было заявлено, что Госсекретарем США будет Рекс Тиллерсон, которого называют «пророссийским». Например, он выступает против санкций. Что администрация Трампа может принести миру, в том числе нам, то есть Чешской Республике? Уйдет ли в прошлое мир, каким мы его знали, о чем говорят некоторые?

— Эти эпитеты просто смешны. Если мы, в партии SPD, против антироссийских санкций, то в первую очередь потому, что мы за Чехию. Наши фирмы потеряли миллиарды и не только напрямую, но и потому, что Западная Европа наводнила наш рынок товарами, которые не экспортировала в Россию. Это ощутили наши фермеры и производители продуктов питания. Многие фирмы разорились, и много народу потеряло работу. Я понимаю, что все это не беспокоило Обаму и его подражателей, таких как правительство Соботки и Бабиша, но нас это должно беспокоить. И слава богу, что в США к власти пришел разумный человек, который хочет мира, идет на сотрудничество, а не наоборот.

— Увидим ли мы в связи с этим явный «русский след» в политике будущего президента Дональда Трампа?

— А что такое этот русский след? Он был здесь все это время: США, НАТО и Брюссель изо всех сил старались разными способами атаковать Россию. Они окружили ее базами НАТО, и на российской границе Брюссель и НАТО спровоцировали гражданскую войну. Один агрессивный шаг следовал за другим. Я бы сказал, что сейчас у нас появилась надежда на то, что настанет разрядка, что о России мы, наоборот, будем слышать меньше, потому что станет меньше конфликтов.

И именно это нам, Чешской Республике и Европе, и нужно — мир и сотрудничество между нами, Россией и США. Равноправное сотрудничество без диктата. Для нас как для небольшой центральноевропейской страны важнее всего должен быть мир, а не конфронтация и эскалация напряженности.

— Путин, конечно же, должным образом готовится к «правлению» Трампа, и хотя российская экономика по-прежнему в кризисе, популярность главы Кремля поднимается до рекордных показателей. Что ждет Европу? Стоит ли малым государствам, в том числе Чехии, опасаться, что «новая» Америка принесет нас в жертву и мы окажемся в российской сфере влияния, как предостерегают многие комментаторы?

— Что за глупости? Какая российская сфера влияния? Означает ли это, что вместо американских войск у нас будут проезжать русские? Вряд ли. Это лишь означает, что в будущем того, кто не будет плевать на Россию, не будут считать преступником. Неужели никто не понимает, насколько запугивание Россией примитивно и убого? Американцы проводят военные маневры вокруг российских границ, а какой-то дурак будет нас пугать Россией? Что, у русских есть базы в Мексике или Канаде, где они проводят учения? На сколько стран напал Путин?

Обама успел разрушить бомбардировками семь суверенных государств. И все это страны в тысячах километров от США, страны, которые никогда Штатам не угрожали. Но их руководство перестало подчиняться США. Пока Саддам Хусейн убивал по приказу США и ЦРУ иранцев и курдов, он был любимчиком президентов. Саудовцы финансируют экстремизм, платят террористам, разжигают войны, пытают, убивают, но из-за того, что они слушаются Вашингтон, западный мир закрывает глаза на их преступления. Асад якобы диктатор, но в сравнении с саудовцами он флагман демократии и религиозной и гражданской толерантности.

Ведь соседние исламские страны — монархические диктатуры — даже не подозревают, что такое выборы, а Асад не раз был избран большинством граждан. Я уже не говорю о гражданских правах меньшинств, женщин и гомосексуалистов. У последних некоторые соседние исламские страны отнимают даже право на жизнь и казнят их за гомосексуализм.

— Эксперты предсказывают, что победа Трампа совсем не порадует Украину, которую новый американский президент сбросит за борт и перестанет оказывать ей поддержку, которая есть сейчас. Так что же будет с Украиной? Крым, по всей видимости, не вернуть, но что будет с конфликтом на востоке и состоянием Украины как таковой, ведь там почти ничего не функционирует, нет денег, собственно, ничего нет?

— Прежде всего, Крым исторически никогда не был украинским: на протяжении столетий он принадлежал России и всегда был русским. Кстати, Киев тоже выстроили русские, и первоначально он был столицей древней России. На референдуме граждане Крыма свободно подавляющим числом голосов высказались за присоединение обратно к матери-России, и это стало реакцией на фанатичные антирусские действия нацистов в Киеве после того, как киевский парламент принял законы против русского меньшинства. Все это наши журналисты предпочитают забывать.

Путин ни у кого не крал Крым. Это полные ненависти украинцы в Киеве разозлили свой народ с русским меньшинством и убедили русских, что в рамках Украины они будут второсортными гражданами. Право на самоопределение — это базовое гражданское демократическое право. На его основе была создана и наша республика, и меня весьма удивляет, что у кого-то в Чехии находится смелость и наглость отрицать это право в случае других. Более того, именно эти люди аплодировали, когда у сербов насильно с помощью убийств и бомбардировок забрали их историческую территорию Косово, которую передали косовской преступной мафии.

Если люди в Донецке не хотят жить с теми, кто их бомбардировал и убивал, то давайте не будем этому удивляться и не будем заставлять их. Отношения там безвозвратно уничтожены на многие столетия вперед. Представьте себе, чтобы кто-нибудь принуждал вас остаться после войны протекторатом гитлеровской Германии. Когда украинцы разбомбили ваш дом и убили семью, вряд ли вы захотите жить с ними в одном государстве. А тем более в государстве, которое официально антироссийское. Все это вас, как русского, отнюдь не будет мотивировать к совместному существованию.

Украинская симпатия к нацизму и фашизму — это, разумеется, ее одна проблема, с которой русские в Восточной Украине тоже не смирятся. И я им не удивляюсь. В стране, которая является пронацистской и ненавидит свой народ, я бы просто не хотел жить. Я надеюсь, что русские в Донецке и других регионах получат хоть какую-то самостоятельность, потому что только так можно положить конец взаимной напряженности. Кто не видит фактов, не знаком с реальной ситуацией.

— Кстати, если подытожить весь этот процесс ухудшения отношений с Россией, который начался после Майдана, закономерен ли он был? Может, Путин все равно был агрессивно настроен против Запада? Или это было ошибкой? И Запад или Россия переборщили?

— Вначале я бы хотел подчеркнуть, что не являюсь ни поклонником Путина, ни пророссийским, проамериканским или прокитайским политиком. Я в первую очередь прочешский. Но вернемся к вашему вопросу. Путин никогда не был агрессивным — прошу обратить на это внимание. Это политик и стратег с талантом гениального шахматиста. На резкие эмоциональные поступки он спокойно отвечает ходами, продуманными на несколько шагов вперед. Меня весьма удивляют наши болваны, которые по-прежнему повторяют мантру о злобном Путине и при этом невероятно его недооценивают.

Я помню, как с введением первых санкций против России упал рубль и страна, казалось, оказалась на грани финансового краха. Вместо того чтобы предаваться панике и упадническим настроениям, Путин воспользовался ситуацией и купил за дешевые рубли почти даром иностранные доли в российских компаниях, а также другими способами использовал чрезвычайную ситуацию. Он отправился в Китай, хотя все предсказывали, что шансов о чем-то там договориться у Путина нет. Я помню, как на Чешском телевидении собралась масса «экспертов», которые говорили, что, мол, «это 50-е переговоры», Китай не уступит и не начнет покупать российский газ по российским ценам. Меня просто удивляло, насколько глупы эти наши псевдоэксперты. Неужели Путин поехал бы в Китай, если бы заранее все не было обговорено? И уже на следующий день было объявлено о соглашении.

Если суммировать, то санкции на время внешне ослабили Россию, но Путин воспользовался ими для укрепления российской экономики и увеличил ее диверсификацию в ущерб Запада с ориентацией на Восток. Какова ситуация сегодня? Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе и нефти, а вот России наш рынок уже не нужен. Она стала сильнее и независимее, чем была раньше. Для нас это ущерб и потеря, потому что мы нуждаемся в российском сырье и российском рынке.

— Можно ли сказать, что США поддержали киевскую власть после переворота из-за «обамовского» идеализма, или причины были другими?

— Ну конечно же из-за идеализма, если считать философию Обамы, Клинтон и других идеалами. Их идеал — править миром. И они убеждены, что для достижения этой цели им необходимо подчинить себе Россию.

Они ошибаются, потому что подчиняться Америке не намерена не только Россия, но и Китай, Индия и вся Латинская Америка, в которой ненавидят американских преступников, и где уже закончились времена дружественных диктаторов, убивающих по приказу США. Современные латиноамериканские страны все более свободны и независимы от США. И факт в том, что в многолетнем противостоянии США и малюсенькой Кубы целиком и полностью победила Куба.

Политика американского лобби производителей оружия, которая координировала диктатуры и войны по всей планете, провалилась. В результате США всюду проигрывают. От Трампа зависит, откажется ли Америка от этой самоубийственной линии и повернется ли в новом направлении, которое принесет процветание как всему миру, так и США.

— Принципиальной для международной арены будет и политика Трампа в отношении Китая. Уже сейчас многое говорит в пользу того, что новый президент сговорится с русскими против китайцев. Он неожиданно позвонил главе Тайваня и разозлил этим Пекин, а потом еще и заявил, что не знает, зачем США придерживаться политики единого Китая, и, скорее всего, потребует уступок за признание целостности. Начнется ли торговая война? Придется ли китайцам подчиниться? И с чем, собственно говоря, может столкнуться Трамп? Например, говорят о большом количестве американских облигаций, которые принадлежат Пекину…

— Китай — самый крупный кредитор США, а кроме того, у него есть миллиарды американских долларов. Но не будем предвосхищать события: Дональд Трамп не глупый актер Рейган, а бизнесмен, да и китайцы тоже отличные коммерсанты. В итоге мы, вероятно, дождемся взаимовыгодного соглашения.

— Крайне актуальной темой является борьба с так называемой дезинформацией, фальшивыми новостями, российской пропагандой и прочим. Как вы считаете, в большинстве случаев усилия действительно предпринимаются с искренней целью искоренить пропаганду, которая вбивает в головы несознательных людей небылицы? Какую роль здесь может играть политическая борьба? Могут ли все эти усилия на самом деле чем-то увенчаться? А может, все это просто разозлит народ?

— Было бы хорошо, если бы мы системно боролись с дезинформацией, ложью и манипулированием, которыми нас кормят СМИ. Одним из многих подобных средств массовой информации является Чешское телевидение. Так что авторы так называемой искаженной информации не русские. Да, российские СМИ стараются передать нам в Чехии информацию, которой у нас нет, но, по-моему, это правильно, потому что мы получаем возможность оценить позиции обеих сторон, а не потребляем лишь однобокую пропаганду.

Я понимаю наших дезинформаторов и манипуляров, которые в ужасе от того, что их пропаганда перестала работать. Это совершенно новый феномен, с которым политикам и СМИ мэйнстрима приходится сегодня иметь дело. Вопиющая ложь об украинском кризисе, а затем о войне украинских фашистов против русского меньшинства была настолько очевидной, что люди окончательно перестали верить СМИ мэйнстрима. Последовавшая ложь и дезинформация о Сирии и, наконец, травля Дональда Трампа только закрепили утерю всякого доверия тому, чем нас наши элиты кормят.

Однако заслуга россиян в этом небольшая. Совсем недавно на Чешском радио Plus комментаторы умилительно сходились во мнении о преступлениях России в Сирии, где она якобы борется не с терроризмом, а с умеренной исламской оппозицией… Мне интересно, как отличить умеренную исламскую оппозицию от экстремистов и террористов, когда и те, и другие во имя своих представлений об Аллахе воюют с автоматами и пулеметами в руках, убивая как правительственных солдат, так и христиан и салафитов. Что делать законному правительству Асада и россиянам? Разве они должны тем, кто в них стреляет, кто оккупирует мирные города, как было в Алеппо, отправить открытку к Рождеству и ждать, сработает или нет?

Сегодня нам всем уже известно, что массовые убийства мирного населения зарином не на совести Асада — виновник, на удивление до недавнего времени «умеренная», оппозиционная исламская группировка «Фронт ан-Нусра» (запрещенная в России, — прим. ред.). Кстати, она привезла зарин из «американского» Ирака через Турцию при всесторонней поддержке последней. А применение зарина группировкой США и Европа преподнесли как преступление Асада и как довод для нападения на него. А ведь недавно стало известно, что как минимум ЦРУ знало о происхождении зарина.

Так что давайте всегда задаваться вопросом, что мы вообще знаем, а затем, почему мы знаем именно это. Поскольку за тем, чем нас потчуют СМИ, всегда скрывается какая-то цель. Я говорю это, потому что игра намного больше и глубже, и многие журналисты, судя по всему, даже не подозревают, чему служат, и наоборот, некоторые распространяют свою дезинформацию, полагая, что служат правильной стороне. Однако значительная часть журналистов лжет осознанно, за деньги или, в лучшем случае, из-за страха потерять работу. Вот они и пишут послушно то, что им приказывает руководство редакции.

— А как можно сравнить доказанную деятельность российских информационных агентств, таких как Sputnik и Russia Today, которые работают и влияют на общественное мнение на Западе, с деятельностью организаций, входящих в портфель миллиардера Сороса, и прочих НПО, которые, наоборот, больше работают на Востоке?

— Я думаю, что одно — это открыто признанные российские СМИ, которые просто законно передают позицию российской стороны, а также информацию, которая иначе к нам бы не проникла. Другое — это такие СМИ, как «Радио Свободная Европа», которое тоже открыто финансируют США, а руководит им ЦРУ. Есть более скрытные организации, финансируемые правительством США, ЦРУ и разными фондами. Их подлинные координаторы скрыты, и они работают под прикрытием борьбы за права и выдают себя за независимые организации. Здесь нужно быть внимательными: если кто-то скрывает своего «благодетеля», то стоит задаться вопросом — почему.

Мне все равно, если американцы будут финансировать «Радио Свободная Европа», которое будет передавать их взгляд на мир. Другое дело, когда якобы независимые организации проникают в общественные СМИ и распространяют пропаганду под видом объективной информации. Это и есть настоящая наглая пропаганда, которую мы должны пресекать.

Източник: Иносми

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