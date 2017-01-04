/Поглед.инфо/ През 2017 г. във Франция, Германия и Нидерландия предстоят избори. Единственият гарантиран победител, пише британският в. „Таймс”, се знае отсега – това е президентът Путин.

Още миналата година Евросъюзът получи предупреждение за предстояща ампутация. Лидерът на «Националния фронт» във Франция Марин Ле Пен иска отказ от еврото и обещава да проведе референдум за членството на страната й в ЕС. Лидерът на холандската „Партия на свободата” Герт Вилдерс иска не само плебисцит, но и забрана на мигранти от мюсюлмански страни. В Европа национализмът е в подем, докато идеята за „наддържавност” губи почва.

(рус.ез.)

Times: на выборах в Европе «гарантированно победит Путин»

2017 году во Франции, Германии и Нидерландах пройдут выборы и на кону будет стоять не только будущее евро, но и всего Евросоюза, пишет The Times. При этом, уверено издание, «единственным гарантированным победителем на них» станет президент России Владимир Путин.

В прошлом году, пишет The Times, Евросоюз получил предупреждение о «грядущей ампутации». В этом же году ЕС выяснит, как входящие в него народы представляют себе жизнь «без британской конечности». Выборы, по крайней мере, в трёх из шести стран — основателей Европейского союза будут зависеть от тех же вопросов, которые решили исход британского референдума, а именно от вопросов иммиграции, безопасности и суверенитета. Однако в этот раз на кону судьба евро и будущее всего союза. А «единственный гарантированный победитель», Владимир Путин, даже не является членом ЕС, пишет издание. Выборы «неумолимо» приближаются, говорится в статье. Уже в марте голландцы будут выбирать членов нового парламента. В апреле состоятся президентские выборы во Франции, у которых, скорее всего, будет второй тур в мае. А в сентябре или октябре национальные выборы пройдут в Германии, и именно тогда станет ясно, сможет ли Ангела Меркель пережить бурю, устроенную её политикой открытых дверей по вопросу иммигрантов, и занять в четвёртый раз пост канцлера. Каждое из этих голосований будет оказывать влияние на следующее. Кроме того, картину могут усложнить досрочные выборы в Британии и Италии. Тем не менее в общем ситуация проста: скорее всего, уверено британское издание, победу одержат правоцентристские силы, которые переняли ряд идей у крайне правых, чтобы не допустить последних к власти. При этом, например во Франции, при любом исходе, кроме неожиданной победы левоцентриста Эммануэля Макрона, президентом станет «поклонник Путина», отмечается в статье. Те же, кто во Франции и Нидерландах придерживаются жёсткой линии по вопросу иммиграции, имеют «ничтожные шансы» на триумф. Однако они всё же представляют собой угрозу для всего европейского проекта. Так, лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выступает за отказ от евро и обещает провести референдум по членству её страны в ЕС. А лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс хочет провести не только плебисцит, но и запретить мигрантам из мусульманских стран въезжать в Нидерланды. «В Европе национализм сейчас на подъёме, в то время как идея надгосударственности теряет свой блеск. Но это не говорит о том, что ЕС обречён, — пишет The Times. — Однако европейским политикам, если они хотят доминировать, придётся отреагировать на озабоченность испуганного меньшинства. Они должны обеспечить безопасность внешних границ союза и выработать последовательную миграционную политику. Госпожа Ле Пен знает, что в случае неудачи история строго их осудит. Она уверена, что 2022 год будет её годом. Цивилизованный центр должен позаботиться о том, чтобы этого не произошло».

Източник: Рамблер

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