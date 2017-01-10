Изгодите от Brexit: Повод европейците да се замислят

/Поглед.инфо/ За повечето европейски журналисти, политици и икономисти през изтеклата година Brexit’ът е резултат от манипулирането на „тъпите” британци, на стадото, което се е поддало на призивите на "популисти", последиците от които неминуемо ще доведат мъгливия Албион до неизбежни социално-икономически трудности.

Но статистическите данни за последното тримесечие на 2016 г. показват, че икономиката на Великобритания се разраства по-бързо, отколкото в ЕС! Ако «локомотивът» на Евросъюза – Германия – през същото тримесечие има ръст от 0,2%, а този на Франция – 0,3%, то във Великобритания статистиката отчита ръст от 0,6%. Ако 2017 г. бъде за Великобритания толкова добра, колкото през втората половина на 2016 г., тази страна може да стане още по-привлекателен пример за италианците, гърците, и най-вече – за „новобранците” от не особено проспериращите страни на Източна и Централна Европа.

(рус.ез.)

Благотворный Brexit. Повод задуматься для европейцев

До конца 2016 года для европейских журналистов, политиков, экономистов вопрос о последствиях Brexit представлялся делом решённым. Британцев рисовали чем-то вроде тупого стада, поддавшегося на призывы «популистов», а Туманному Альбиону сулили неминуемые социально-экономические неурядицы.

Примечательно, что подобные оценки высказывали не только парламентарии и другие безответственные болтуны, но и солидные научные учреждения. Например, фонд Бертельсмана, Лондонская школа экономики и так далее. О СМИ и говорить нечего. Они в один голос трубили о надвигающейся на Британию беде.

Газеты и интернет-страницы пестрели заголовками вроде:

– британские фирмы готовятся к перемещению за границу;

– Великобритания приближается к миллиардной чёрной дыре;

– среди британцев растёт страх перед экономическим кризисом.

Из недели в неделю, из месяца в месяц Европу кормили негативными прогнозами об «упадке хозяйства», «миллиардных дырах» и «уходе» рабочих мест с Британских островов.

И вот через полгода, после того как граждане Великобритании проголосовали за выход Великобритании из Европейского союза, обнаружилось, что происходит нечто прямо противоположное всем этим предсказаниям.

Статистические данные за последний квартал 2016 года показали, что экономика Великобритании развивается быстрее, чем в ЕС! Быстрее даже, чем в стране «экономического бума» Германии, а безработица на Британских островах начала сокращаться.

Германский «локомотив» Евросоюза выдал в последнем квартале 2016 года всего 0,2% прироста экономики. В прежние времена это означало бы сигнал тревоги, но сегодня немецкие СМИ делают вид, что всё в порядке. Те же 0,2% у Франции, прирост по Еврозоне в целом составил 0,3%. А в Великобритании – никаких признаков надвигающейся экономической кастрофы, экономика выросла в IV квартале минувшего года на 0,6%.

Ошарашенные этими результатами европейские СМИ и политики стараются их не замечать, и в итоге складывается, как пишет Jens Berger, «пугающе нормальная картина».

Особенно неприятна такая картина для предсказателей катастрофы в том смысле, что по важнейшим показателям Британия стала показывать устойчивую тенденцию к увеличению розничной торговли, к росту жилищных кредитов, к росту инвестиций. Даже тот последний аргумент, которым оперировали пророки британской катастрофы – снижение курса британского фунта стерлингов – они использовать сейчас не могут. Курс действительно снизился, но в пределах среднестатистической нормы колебаний за 2009-2014 годы. «Большим изменением для нашего хозяйства после референдума было снижение курса фунта стерлингов; производители должны были поднимать цены на энергоносители и конечную продукцию, - говорит главный специалист Управления национальной статистики Ник Ваган. - Однако, несмотря на это, экономика в целом испытала мощное развитие с положительными показателями как в потреблении, так и в инвестициях»,

Конечно, рассматривать все последствия Brexit для экономики Великобритании рано. Страна связана с ЕС сотнями договоров, часть которых предстоит пересмотреть. Другая часть договоров останется в силе. Начало процесса выхода Великобритании из ЕС оттягивается, неизвестно, как будет вести себя Брюссель дальше. Соблазн, который испытывает верхушка евробюрократии и который заключается в том, чтобы попытаться поставить британцев в невыгодное положение, достаточно велик. Ведь никуда не уходит риск того, что британский пример окажется заразительным для других членов Евросоюза (например, для Италии, Австрии, Греции, Венгрии).

Другое дело, что британцы - не та нация, которую можно так просто заставить потесниться, и, по мнению большинства экономистов, длительные и, возможно, изматывающие переговоры, растянутые, скажем, на 10 лет, всё равно приведут к «привилегированному партнёрству» наподобие отношений, которые существуют у ЕС с Норвегией.

И тем не менее, хотя статистика катастрофические прогнозы опровергает, розыгрыш медийного спектакля под названием «Британский «Титаник» тонет» продолжается. Байки о тяжёлых последствиях Brexit не исчезают из материалов европейских изданий, с экранов телевизоров. Видимо, тем, кого путь Великобритании из Евросоюза заставляет размышлять не только о рисках, но и о преимуществах этого пути, хотят внушить, что для них эта дорога закрыта.

Это относится и к немцам, которые ведь однажды могут оказаться такими же тупыми и податливыми на «популизм», как британцы. В Германии пока разговоров о выходе из ЕС не ведётся, но критика состояния Евросоюза, на которую не скупятся, с одной стороны, Левая партия, с другой – «Альтернатива для Германии», распространяется. И пока противопоставить этой критике нечего, кроме запугивания последствиями Brexit и отвлечёнными рассуждениями о «безальтернативности» европейской интеграции.

Вряд ли, конечно, Германия будет первой, кто попробует встать на путь, нащупанный британцами. Если 2017 год окажется для Великобритании столь же удачным, как и вторая половина 2016 года, то эта страна скорее превратится в притягательный пример для итальянцев, греков, а ещё - для не очень-то процветающих «новичков» евроинтеграции из Восточной и Центральной Европы.

Източник: Фонд стратегической культуры

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