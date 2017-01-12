Марин Ле Пен стана лидер в президентската надпревара

/Поглед.инфо/ Анкетите сочат, че лидерът на "Национален фронт" Марин Льо Пен за първи път изпреварва по популярност главния си съперник, бившият френски премиер Франсоа Фийон. Нейният електорат се разширява от средите на не особено заможната част от обществото - служителите и работниците. Но означава ли това, че тя действително може да стане президент?

Много от нейните лозунги са заимствани от левицата, социалистите и дори комунистите, отбелязва Сергей Фьодоров, научен сътрудник в Института за Европа към Руската академия на науките. „Самата тя казва, че без широката подкрепа на избирателите, което се счита за популизъм, президентски избори не се печелят.” Ето защо, в предизборната си реторика Льо Пен използва социални елементи, които по съдържание я доближават до тезите на някои от нейните леви опоненти в президентската надпревара. Според Фьодоров, налице е сходство на някои от нейните послания с тезите на представителя на крайната левица Жан-Люк Меланшон.

(рус.ез.)

Марин Ле Пен вышла в лидеры президентской гонки

Опросы показали, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен впервые опередила по популярности своего главного соперника, экс-премьера Франции Фийона. Ее электорат расширяется за счет не самой богатой части общества – служащих и рабочих. Но означает ли это, что она действительно сможет стать президентом?

Из опубликованных в среду еженедельником Paris Match результатов соцопроса следует, что рейтинг председателя партии «Национальный фронт», кандидата в президенты Марин Ле Пен впервые опередил рейтинг конкурента из партии «Союз за народное движение», бывшего премьер-министра, правоцентриста Франсуа Фийона.

Напомним, выборы президента намечены на 23 апреля, возможный второй тур – на 7 мая. По результатам опроса Ле Пен рассматривается в качестве победителя в первом туре примерно с 26,5% голосов. Фийон расположился на втором месте почти с 25% голосов. В то же время, передает РИА «Новости», покинувший пост премьера Франции ради участия в выборах Мануэль Вальс, согласно опросу, набирает 17% голосов.

В среду Фийон заявил о готовности провести дебаты с Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур. Выступая в эфире телеканала BFMTV, он раскритиковал соперников и прессу, которые представляют его позиции в карикатурном виде. «Я вдруг оказался кандидатом, который хочет заставить французов работать больше за меньшую зарплату, который стремится уволить всех полицейских, медиков, преподавателей, которому платит Владимир Путин. Убежден, что эта невероятная волна критики лишь заставит людей отвернуться от тех, кто ее распространяет», – сказал политик.

В конце декабря газета Le Journal du Dimanche составила рейтинг самых популярных французов. Традиционно наверху рейтинга расположились деятели искусства (первую позицию занял комик Омар Си), зато Ле Пен заняла 37-ю строчку, а Фийон – только 42-ю.

В начале недели результаты электорального опроса представила компания Odoxa. Более половины опрошенных считают, что независимый кандидат, экс-министр экономики Эммануэль Макрон будет лучшим президентом, чем Фийон, 57% респондентов «плохого мнения» о Фийоне. При этом экс-премьер потерял 12% популярности с ноября.

Касательно сравнения Фийона с экс-премьером Мануэлем Вальсом голоса разделись практически поровну: 49% поддерживают Фийона и 48% – Вальса. А по данным недавнего опроса Kantar Sofres OnePoint, Вальс, которому пророчат победу в первом туре праймериз левых сил, намеченных в конце января, вероятно, уступит во втором туре праймериз еще одному кандидату и тоже бывшему министру экономики – Арно Монтебуру.

Председатель Координационного совета российских соотечественников Франции, французский публицист Дмитрий Кошко полагает: если Фийон не пройдет во второй тур, то Ле Пен, вероятнее всего, придется столкнуться с центристом Макроном, а не с социалистом Вальсом.

«У Макрона больше шансов, потому что его поддерживают многие олигархи. Хотя у него нет ни аппарата, ни партии. Фийон для правых, наверное, тот, у кого больше всего шансов. Очень трудно предвидеть, какие точно шансы у Марин Ле Пен, поскольку многие французы отказываются отвечать на вопросы социологов. Так что опросы не очень надежны. Так было с опросами по поводу Brexit и Трампа», – сказал Кошко газете ВЗГЛЯД. «Если социалист Вальс выберется на второе место, то она может выиграть», – полагает он.

Кошко отмечает, что сам «Национальный фронт» в своей риторике перед выборами проявил сразу две тенденции. Первую, условно левую, проводит вице-президент Флориан Филиппо. «Она более социальная. Говорят, ее вдохновляет экс-министр обороны и внутренних дел Жан-Пьер Шевенман, который выступает за независимость Франции от США», – сказал собеседник. По его словам, благодаря Филиппо Марин Ле Пен получает народную поддержку, «в том числе среди служащих, рабочих – тех, кого Франсуа Олланд называл «беззубые», то есть бедные, из «нижней Франции».

Другая тенденция – более традиционная для партии и гораздо более правая. «Она представлена внучкой Жан-Мари Ле Пена (основателя «Фронта») – Марион Марешаль Ле Пен – самым молодым депутатом в Национальной ассамблее. Если представители двух этих тенденций поссорятся, то это навредит «Национальному фронту», – уверен эксперт, добавляя, что Марин Ле Пен пока удается сдерживать обоих, так как ей необходима поддержка их избирателей.

Ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Федоров тоже уловил изменение в предвыборной риторике Ле Пен. Как указывает Федоров, некоторые французские аналитики говорят о том, что многие лозунги ее избирательной кампании во многом заимствованы у левых, социалистов и даже у коммунистов. «Она сама говорит, что без опоры на широкий электорат – в нашем понимании это определенный популизм – президентские выборы не выигрываются. Поэтому в своей предвыборной риторике Ле Пен использует социальные моменты, которые по содержанию сближают ее с некоторыми левыми представителями этой президентской гонки. В частности, между крайне левым Жан-Люком Меланшоном и ее некоторыми тезисами есть некоторое сходство», – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД.

По его словам, если не произойдет никаких неожиданностей, во второй тур выйдут Фийон и Ле Пен. «Остальные претенденты на пост главы государства уступают им основательно по всем опросам. Опросы дают первенство то Фийону, то Ле Пен, которая в последнее время поднялась повыше. От них отстают главные конкуренты – Макрон и Вальс. Пока эта тенденция не нарушается», – подытожил Федоров.

Източник: Взгляд

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели