Сара Вагенкнехт и Оскар Лафонтен предприемат настъпление срещу Ангела Меркел

/Поглед.инфо/ На 1 януари 2017 г. "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" извежда на първата си страница госпожата бундесканцлер. Как сантименталните немски сърца да не се разтрогнат от тази картина и да решат, че именно "маминка", с постоянната си загриженост за нацията, трябва да получи още един мандат?

Но от самото начало на предизборната кампания председателката на фракцията на Лявата партия в Бундестага Сара Вагенкнехт сериозно атакува този сценарий. Тя директно обвини Ангела Меркел за многобройните трагедии, породени от миграцията; за поддръжката оказана на «нефтените» войни на САЩ и съюзниците им, които станаха причина за появата на т.нар. Ислямска държава; за участието й във „войните против терора”, като по такъв начин ФРГ стана мишена на терористите. Кандидатката на Лявата партия има подкрепата на мъжа си – изкушеният политик и бивш председател на СДПГ Оскар Лафонтен.

(рус.ез.)

Сара Вагенкнехт и Оскар Лафонтен начинают наступление на Ангелу Меркель

Настали новогодние праздники, а с ними ожили традиции немецкой прессы вековой давности. Точно так же, как газеты Второго рейха изображали в рождественских номерах кайзера Вильгельма в окружении кудрявых ангелочков, современные газеты подарили читателям благостный портрет Ангелы Меркель с голубком и рукой, дарующей помощь. Томный взгляд «мамочки» говорит о её неустанных заботах о мире и процветании подданных.

Именно такой фрау бундесканцлерин изображена на титульном листе «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 1 января 2017 года. Как сентиментальному немецкому сердцу не растрогаться от этой картины, как не решить, что именно «мамочка» с её неустанными заботами о нации должна пойти ещё на один срок?

Это, конечно, только начало избирательной кампании, будет ещё много других берущих за душу сюжетов, но с самого начала серьёзную подножку постановщикам праздничной феерии поставила руководительница фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

Не успел слепленный из подсобных материалов рождественский нимб воспарить над головой Ангелы Меркель, как Сара Вагенкнехт дала интервью журналу «Штерн», в котором возложила на федерального канцлера ответственность за трагедию на рождественской ярмарке в Берлине. Это не могло не произвести эффекта взорвавшейся бомбы.

Меркель сделала всё от нее зависящее, чтобы любым способом уйти от подобных обвинений. Ведь грядут федеральные выборы. Более того, не иначе как по ее инициативе берлинская полиция, совершившая целый ряд очевидных ошибок и недоработок, избежала общественной критики. И уж тем более осталось в стороне БФФ - Ведомство по охране конституции, непосредственно отвечающее за борьбу с терроризмом.

До сих пор власть изображает картину случившегося так, будто злоумышленник Анис Амри неведомым образом попал в кабину польской фуры, тяжело ранил водителя, совершил наезд на посетителей ярмарки и скрылся. А через некоторое время его убила итальянская полиция, и при нём оказался тот же самый пистолет, из которого он стрелял в водителя. Все концы сошлись, картина преступления абсолютно ясна. Свидетелей нет, комментарии излишни. Никто не виноват. Полиция не виновата, городская власть ни при чём, федеральная власть тоже, а мамочка далека от случившегося, как звезда.

В представлениях населения Ангела Меркель и вправду парила с голубком среди розовых облаков над местом трагедии. Разве что криминалисты и сотрудники спецслужб недоверчиво кривились. Они очень не любят, когда расследование преступления заканчивается смертью всех его участников. Чаще всего таким образом скрывают правду.

Так что сказала Сара Вагенкнехт журналу «Штерн»? Она сказала буквально следующее: «Бундесканцлерин является одной из ответственных за трагедию, но эта ответственность многогранна. Помимо неконтролируемой границы существует проблема вконец доведенной до беспомощности полиции. В результате тотальной экономии полиция не имеет нужного персонала и технического оснащения, которое соответствует новым угрозам. Также фатальна и внешняя политика. Поддерживаемые А.Меркель «нефтяные» войны США и их союзников стали причиной возникновения и усиления ИГ. Так называемая война против террора продолжается уже 15 лет. Сначала в Афганистане, потом в Ираке, в Ливии и Сирии. Каков результат этих войн, которые уже унесли 1,5 млн. жизней? Исламский террор не стал слабее, напротив, он усилился. ИГ является продуктом войны Буша и Блэра в Ираке. И через участие бундесвера в этих войнах мы также стали целью террористов.

- «"Штерн": Вы всерьёз полагаете, что если бы мы держались в стороне, то террор нас обошёл бы?

- С.Вагекнехт: Вы всерьёз полагаете, что если мы бомбим и убиваем, (вспомните о Кундузе), нам ничего за это не будет?»

Очевидно, что поднятая Сарой Вагенкнехт тема борьбы с терроризмом станет не просто одной из основных в атаке на Ангелу Меркель, но и получит развитие. За спиной кандидата от Левой партии стоит её муж – искушенный политик и бывший руководитель СДПГ Оскар Лафонтен. Ему пришлось пройти через серьёзные испытания терроризмом, и он хорошо знает, какие силы за ним могут скрываться. Правда, в его бытность одним из руководителей СДПГ в 70-80 годы ХХ века Германию терроризировали силы иной окраски - «Фракция Красной армии» (РАФ) и ей подобные. Они рядились под радикальных сторонников коммунистической идеи и основательно подорвали политическую стабильность в стране и симпатии немцев к «восточной политике» социал-демократов. Конечно же, руководство СДПГ не могло не обратить внимания на то, что РАФ появилась одновременно с началом сближения Берлина с Москвой и исчезла после воссоединения Германии.

За два десятка лет немецкие террористы уничтожили целую плеяду крупных общественных деятелей, банкиров, бизнесменов Германии. Они сеяли страх среди населения и недоверие к политике социал-демократического правительства. Их неуловимость и «беспомощность» спецслужб привели к тому, что ряд известных в то время западногерманских журналистов выступил на центральном канале АРД с остро критическим разбором темы.

Звёзды демократической прессы - Герхард Вишневский, Вольфганг Ландгребер, Эккехард Зикер - поставили под сомнение существование РАФ. Приписываемые ей преступления, по мнению журналистов, были инсценированы сотрудниками спецслужб. Не в последнюю очередь их привело к этому выводу то, что арестованные полицией главари РАФ Андреас Баадер, Гудрун Энслин и Ян-Карл Распе были найдены застреленными из пистолета в своих камерах в тюрьме Штаммхайм. Теперь они ничего не могли сказать ни о мотивах своей деятельности, ни о больших деньгах, которые им кто-то давал. Это и подтвердило подозрения журналистов в том, что спецслужбы заметают следы своей работы.

Разразился скандал, который, конечно же, закончился ничем. Но ощущение того, что не всё так чисто в немецком государстве, осталось. Это ощущение обострилось, когда недавно при таинственных обстоятельствах в Тюрингии погибли члены правонационалистической террористической организации «Национал-социалистическое подполье». Они успели отметиться только ограблением пары банков и расправой над полицейским патрулём, а затем «попали в поле зрения полиции» и… «покончили с собой». Расследование, которое проводил независимый журналист Ральф Ветцель, привело к выводу, что ни о каком самоубийстве не могло быть и речи и к расправе имеют отношение представители Ведомства по охране конституции, поддерживавшие ранее связь с этой организацией.

Видно, в их сотрудничестве что-то не заладилось, и террористы были устранены. Вопрос же остался: так ли уж беззаветно верны духу и букве закона немецкие спецслужбы? Не ведут ли они грязную и кровавую игру за кулисами событий?

В свете всех этих фактов два обстоятельства общего свойства, относящиеся к последней трагедии в Берлине, заставляют задуматься: 1) живых участников террористического акта на рождественской ярмарке не осталось; 2) данный теракт логически предшествовал объявлению Ангелой Меркель начала депортации беженцев.

Похоже, Сара Вагенкнехт под руководством своего многоопытного мужа потянула за верёвочку, которая может взорвать политическую мину. Её интервью «Штерну» - только первый шаг. Далее, скорее всего, будет серьёзное журналистское расследование.

Източник: Фонд стратегической культуры

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