Проклятието на Източна Европа

/Поглед.инфо/ Между Русия и Германия – от север на юг – се простира вълшебна земя. Вълшебството й се заключава в страшен и коварен парадокс: който се е опитвал да завладее тази земя, той започва да линее и накрая изчезва от политическата карта на света.

Кой ли не се е опитал да обяви за свои поданици аборигените от Източна Европа – и немски, и руси, и дори французи, водени от Наполеон... А къде са те сега?

Австро-Унгарската и Руската империи и СССР, под гордия ритъм на гвардейските барабани и с развети знамена и танкове влизаха в страните на този регион. Но бързо стана ясно, че владеенето на тези земи не носи никаква полза, а само вреда, а обратни пътища няма. Прозрелите аборигени започват да наглеят, да искат все повече и повече и да се обръщат демонстративно към геополитическия конкурент на стопанина; казват, другите повече ни обещават, затова ще си отидем от вас! В крайна сметка си отиват – по време на поредната глобална катастрофа, война или революция – оставяйки стария си завоевател с тъжни мисли и огромни дългове (!)

(рус.ез.)

Проклятие Восточной Европы

Между Россией и Германией с севера на юг протянулась волшебная земля. Всё волшебство её заключается в страшном, коварном парадоксе - кто бы эту землю не захватывал и не пытался ею владеть, он обязательно начинал слабеть, и в конце концов исчезал с политической карты мира. Вот эти замечательные и кем-то сильно проклятые земли - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Словения Венгрия, Болгария, Румыния, Хорватия. Прошу любить и жаловать.

Кто только не пытался объявлять своими подданными восточно-европейских аборигенов - и немцы, и русские, и даже французы во главе с Наполеоном... и где они все сейчас? Австро-венгерская и Российская империи, Советский союз гордо, под бой гвардейских барабанов, с развёрнутыми знамёнами, лязгая гусеницами танков входили в те края. Сначала их встречали цветами и салютами, потом по ночам стреляли в спину и устраивали бесчисленные мятежи. Очередной завоеватель, желая заполучить лояльность этих странных народов, начинал отрывать от себя любимого деньги, ресурсы, на которые силами своих же инженеров для этих оглоедов строились фабрики, дома, школы, мосты и дороги, но ничего не помогало - недовольство только росло. Очень быстро становилось понятно, что владение этими землями не приносит никакой пользы, кроме вреда, но назад пути уже не было. Обозревшие аборигены требовали всё больше и больше, наглели и начинали демонстративно смотреть в сторону геополитического конкурента хозяина, мол - там нам гораздо больше обещают, уйдём мы от вас! И в конце концов во время очередного мирового катаклизма, войны или революции - таки всегда(!) уходили, оставляя своего старого горе-завоевателя наедине с грустными мыслями и огромными долгами. И вот сейчас на восточно-европейские грабли наступил наш горячо любимый симпатяшка, Европейский Союз.

Европейские чиновники, как настоящие непуганые идиоты, заключили в свои демократические объятья только что "вырвавшихся из советской оккупации" младоевропейцев. Обнимали их аж в три приёма, в 2004, 2007 и в 2013 годах. Евробюрократы с большой нежность смотрели на достаточно благоустроенное (на советские деньги) хозяйство своих новых собратьев по ЕС и в уме уже подсчитывали барыши от приватизации с последующей эксплуатацией советского наследства, которое эти ветреные страны оттяпали у несчастного СССР абсолютно бесплатно, по разводу. Новообращённые европейцы отвечали Брюсселю полной взаимностью, ведь это была настоящая любовь... к западно европейскому уровню жизни и внешнему благополучию.

Однако очень быстро, ну буквально - сразу, бывший соцлагерь объяснил новым хозяевам, что если он кого-то любит, то только за деньги, и только за большие. Западные европейцы этому не сильно удивились - проституция в ЕС вполне законна, в Германии вакансии в публичных домах даже биржи труда регистрируют - и предложили деньги, действительно очень большие деньги. Согласно опубликованному на сайте компании KPMG отчёту за период с 2007 по 2015 год, странам центральной и восточной Европы из евробюджета было выделено 175,89 миллиардов евро. Вот табличка:

Проклятие Восточной Европы

Но это ещё не всё. В 2007 году, когда всякие немцы-французы соглашались на временную любовь за деньги, они наивно полагали, что уже в 2015-2016 годах вложения начнут возвращаться, но не тут-то было. В 2013 году младоевропейцы опять уломали новых хозяев дополнительно раскошелиться ещё на 167,1 миллиардов европейских денег. Последняя цифра сознательно занижена, есть данные, что на самом деле сумма различныx дотаций по разным программам превышает 200 млрд. То есть, за первые 13 лет счастливого брака (по любви, конечно) западная Европа заплатит восточной за супружескую верность 342,99 миллиарда! Сумма сама по себе астрономическая, но лучше всего её оценить относительно финансирования всего ЕС. При общем населении ЕС более 507 миллионa, регион центральной и восточной Европы, при населении всего лишь 96,19 миллионов голов, получил более 50 процентов всего евросоюзного бюджета евродотаций! Очаровательно, вам это не напоминает наше не такое уж и давнее советское прошлое? Те же грабли, вид сбоку.

А вы правда думали, что наши кастрюлеголовые небратья свою родину в щепки разнесли и тысячи своих сограждан поубивали за возможность носить кружевное бельё из коллекции Victoria secret ? Нет, расчёт был прост как кирпич. Если этим лохам (полякам, эстонцам) Брюссель такие деньжищи за здорово живёшь отвалил, то Украина чем хуже? Имея задекларированное население в 44-45 миллионов в Киеве вполне, как им тогда казалось, обоснованно рассчитывали на миллиардов 70-100 халявы. И это только для начала! На первое время, так сказать. Куда там России со своими обещанными Януковичу 15 миллиардами кредита(!), когда там всё должны дать бесплатно, то есть даром! Ах, мечты, мечты... Ну, может хоть безвиз получат, очень скоро, когда нибудь.

Если кто-то предположил, что такой аттракцион неслыханной щедрости сделал бывший соцлагерь витриной евросоюзного капитализма, то вынужден огорчить - не сделал. Главным результатом стала ускоренная деиндустриализация и соответственно - хроническая нехватка денег. Заводы, фабрики закрываются, а налоги кто платить будет? И наши любимые восточноевропейцы снова залезли в западноевропейский карман - напрямую в Европейских банках или иных кредитных организациях, под гарантии того же Брюсселя набрали государственных долгов на ещё одну астрономическую сумму в 572 миллиардов евро. Общий внешний долг вообще превысил 810 миллиардов! По данным Евростата в 2007 году госдолг этих держав составлял всего лишь каких-то 319 миллиардов. Вот так, за десять лет в "чёрной дыре" под названием центральная и восточная Европа бесследно напрямую (евродотации) или под европейские гарантии(кредиты) исчезли в сумме более 432 миллиардов европейских денег. Какой размах! Аж голова закружилась.

Несмотря на то, что финансовый рай должен продолжаться до 2020 года, население восточной окраины ЕС каким-то шестым чувством чувствует приближающийся "медный таз", которым всё накроется, и в массовом порядке эвакуируется куда подальше. По данным Евростата в 2007 году в указанных странах насчитывалось более 106,5 миллиона жителей, а в 2015 - уже только 96! За восемь лет слиняло около 10 миллионов. Подлый Евростат сигнализирует, что депопуляция восточной и центральной Европы идёт по нарастающей. Вот такая структура момента, друзья мои.

А теперь переходим к заключительному акту нашей драмы "Забег Брюсселя по восточноевропейским граблям". Евробюрократы лелеют мысль, что в 2020 году они точно возьмут младоевропейцев за вымя и начнут их доить. Наивные те брюссельцы, как одноимённая капуста, их даже немножко жалко. Мы-то знаем - учёные! - что эта публика никому ничего никогда не платила. Наверное многие заметили, что в восточных республиках ЕС последнее время начали происходить подозрительно знакомые события. Как в СССР примерно с 1985 года. Местные князьки со своими боярским думами стали открыто бузить и фрондировать, ясно давая понять, что еврокомиссия им не указ. Польша кипит уже почти год. Венгрия, Чехия, Словакия повыбирали себе президентов, которые мало того, что стали демонстративно игнорировать окрики из Берлина или Парижа, так эти наглецы позволяют себе открыто смотреть в сторону Кремля и делать Путину комплименты! Понятно, что пока это чистая показуха, и санкции они подписывают по первому свистку. Но в 1985 в СССР это тоже начиналось с показухи, а чем закончилось? Как только Берлин с Парижем попробуют надавить на кошелёк наших очаровательных бывших соседей по соцлагерю, вместо денег, как паста из тюбика, из ЕС выдавится вся эта братия и снова попробует присосаться к кому нибудь другому.

На самом деле трагедия восточной Европы заключается отнюдь не в чёрной магии или сглазе. Как известно, это легко лечится практикующими колдунами и магами по весьма сходной цене. Восточная Европа, разве что за исключением Чехии - это балластная территория, населённая миллионами индивидуумов с завышенными притязаниями. Балластная, потому что там ничего нет - ни тебе полезных ископаемых, ни уникальных технологий, ни мощных производств или сельского хозяйства, ни транзитных путей. Завышенные притязания у жителей этих территорий сложились скорее всего из-за многочисленных попыток Востока и Запада переманить их на свою сторону. Словом - разбаловали мы их. Восточноевропейские аборигены действительно верят, что они и есть самый центр Европы, и абсолютно все вокруг должны страстно желать добиться их расположения и благосклонности.

Причём близко водиться с этими типами очень чревато. Вон украинцы поручкались с поляками, и получайте - теперь им все вокруг чего-то должны. Одним должен ЕС, другим - Россия, третьим - вообще всё человечество. И - мама дорогая! - даже отдельные белорусы стали заражаться вирусом исключительности - уже не раз довелось слышать, что они себя считают этакими улучшенными русскими, и потому Россия им должна... Беда, да и только.

Из всего вышеизложенного напрашивается простой вывод - не надо их завоёвывать или, Боже упаси, освобождать. Должны останетесь в любом случае, ещё и прощения просить придётся. Живут они сами по себе, гордые такие - ну и ладушки. Пусть у Евросоюза теперь голова с противоположной частью тела болит, а мы со стороны на это "кино" посмотрим, как брюссельцы будут их уговаривать не только продолжать жить с ними одной семьёй, но и платить за это! Может даже понастальгируем. Согласитесь, приятно наблюдать, когда с кем-то на ваших глазах происходит то же, что с вами уже происходило.

Източник: Политикос.ру

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