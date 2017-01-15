Холандци дават на съд собственото си правителство заради Украйна

/Поглед.инфо/ Холандското политическо обединение "Демократически форум" е подало иск срещу правителството на Нидерландия. Искането е съдът да отмени ратификацията на споразумението за асоцииране на Украйна с ЕС.

В края на 2016 г. правителството реши да ратифицира споразумението, въпреки че по-голямата част от гражданите на Нидерланция гласуваха против асоцииране с Украйна. Съгласно условията на референдума, в който 61% от избирателите гласуваха против асоцииране с Киев, решението трябваше да бъде прието в най-кратки срокове. Според председателя на обединението Тиери Бодет, правителството не е изпълнило това изискване. Вместо това се съгласява с приемането на отделна декларация на страните на ЕС, която трябвало да изясни някои от разпоредбите на споразумението с Украйна.

(рус.ез.)

«Нет места поправкам»: на власти Нидерландов подали в суд из-за ассоциации Украины с ЕС

Голландское политическое объединение «Демократический форум» подало в суд на правительство Нидерландов c целью отменить ратификацию соглашения по ассоциации ЕС с Украиной. Несмотря на то что большинство граждан страны проголосовали против ассоциации с Украиной, правительство Нидерландов в конце 2016 года приняло решение ратифицировать соглашение. Глава объединения «Демократический форум» Тьерри Бодет требует от судей запретить кабинету правительства Марка Рютте ратифицировать договор после дополнительной декларации, принятой правительством ЕС. Согласно положениям референдума, на котором 61% голосовавших высказались против ассоциации с Киевом, решение по документу должно быть принято в кратчайшие сроки. По мнению Бодета, правительство не выполнило это требование, согласившись на принятие странами ЕС отдельной декларации, которая должна прояснить некоторые положения договора с Украиной.

«Здесь нет места никаким поправкам и невозможны никакие компромиссы», — приводит слова Бодета портал Dutch News.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано в июне 2014 года, его ратифицировали парламенты всех 28 стран — членов Евросоюза. В апреле 2016 года Нидерланды решили провести референдум по вопросу о целесообразности ассоциации, итоги которого оказались отрицательными. Однако результаты этого голосования имеют рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения. Кроме того, 19 апреля парламент Нидерландов отклонил предложение Социалистической партии по отмене ратификации соглашения об ассоциации.

В результате было предложено пересмотреть соглашение об ассоциации, внести поправки с учётом нового механизма приостановления безвизового режима и повторить попытку ратификации документа в парламенте Нидерландов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее уже говорил, что правительство может внести в парламент законопроект об отзыве решения о поддержке Нидерландами договора с Украиной. Позднее же Рютте изменил свою позицию и заявил что ратификация соглашения входит в сферу национальных интересов страны.

«Это гарантирует, что Европа может остаться единым фронтом против внешней политики России, и напрямую влияет на безопасность здесь, в Нидерландах», — заявил Рютте.

Также в Европарламенте решили перенести рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима с 1 февраля на 3 апреля 2017 года. Кроме того, евродепутаты согласовали особый механизм приостановки действия безвизового режима, который будет затрагивать не только Киев, но и Тбилиси.

За его принятие проголосовали 485 депутатов, против — 132, а 21 воздержался. В результате было решено, что Еврокомиссия или даже отдельная страна ЕС могут инициировать приостановку действия безвизового режима сроком на шесть месяцев. Причиной могут служить не только чрезвычайные обстоятельства (например, военный конфликт), но и рост миграционного потока и количества просящих убежище людей из этой страны.

Източник: RT

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