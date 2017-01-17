Съвсем скоро германците вероятно ще кажат: "Отсвириха Ангела Меркел"

/Поглед.инфо/ На Ангела Меркел й провървя. Ако Русия я нямаше, тя трябваше да бъде измислена. Защото е единствената голяма държава, която може да бъде обвинявана за провалите на собствената политика на „маминка” и в същото време да бъде плашило за германците в предстоящата предизборна кампания.

А провалите са налице: германското контраразузнаването не успя да разкрие подготовката на нито една терористична атака, нито да задържи жив някой от изпълнителите. Германското разузнаване пък съдейства на американската Агенция за национална сигурност да подслушва германски граждани, включително представители на бизнеса и политици, включително и "маминка". Разкол предизвиква и политиката на управляващата коалиция към ликвидиране остатъците на социалната държава. Всъщност ФРГ е основният европейски подгласник на САЩ. Конфронтацията й с Москва се противопоставя на германското обществено мнение, според което, по някакъв начин Меркел изглежда е зависима от Вашингтон. Вероятно в ЦРУ е попаднало агентурното досие на Ангела, вербувана на младини от службите на Щази. И съвсем скоро германците вероятно ще казват: „Отсвириха маминка...”

(рус.ез.)

Ангела Меркель пошла вразнос

Ангеле Меркель крупно повезло. Если бы России не было, то её следовало бы выдумать. Ведь это единственная большая страна, на которую можно свалить провалы в собственной политике, а заодно создать пугало для немцев в предстоящей избирательной кампании. Ни одну другую страну не обвинишь в расколе немецкого общества и множестве других его проблем.

«Мамочка», как называют её немцы, не оригинальна. Способы перекладывать вину с больной головы на здоровую известны давно. Недавно их в очередной раз испробовали в США. Правда, неудачно: Хиллари Клинтон всё-таки проиграла. Однако внушаемость публики, которую обрабатывали с помощью тезиса о «российском вмешательстве», показала, что пример оказался заразительным и для правящей коалиции в Германии.

В конце минувшей недели «Шпигель» сообщил о появлении совместного доклада немецкой контрразведки БФФ и разведки БНД о происках Москвы. Сквозные идеи доклада: Россия специальными методами - пропагандой, использованием агентуры, кибератаками - подрывает единство Европы, рушит американо-европейские связи и готова довести Германию до состояния гражданского конфликта.

Такой доклад сразу вызывает предположение, что две эти службы, многократно опозорившиеся при исполнении своих основных обязанностей, ищут виноватых. Ведь контрразведка БФФ не выявила ни одного серьёзного террористического акта исламистов на стадии подготовки и не сумела задержать живым ни одного исполнителя успешных терактов! Высокий класс для одной из самых дорогостоящих спецслужб мира!

Разведка БНД и того пуще: просто содействовала американской АНБ в прослушивании немецких граждан, в том числе представителей деловых кругов и политиков, включая саму «мамочку». Наверное, будь такая возможность, эти спецслужбы не преминули бы свалить вину на ФСБ, СВР, ГРУ, да не складывается. Уж очень трудно придумать версию с участием русских.

Поэтому цель доклада - не месть немецких спецслужб российским коллегам. Из публикации «Шпигеля» следует, что доклад был заказан ведомством федерального канцлера, и именно это ведомство сейчас решает, нужно ли представлять доклад бундестагу и общественности. Иными словами, доклад был заказан «мамочкой», но она пока никак не решится дать ему ход.

Почему?

Потому что качество этого труда никак не может превзойти качество доклада американских спецслужб о вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы 2016 года. А над этим докладом уже потешаются. Ведь совокупный бюджет разведсообщества США составит в 2017 году 70,3 млрд. долларов (!!!). Эти гигантские деньги предполагают небывалую концентрацию интеллекта, технических возможностей, глубоко законспирированную агентуру и, соответственно, непревзойдённый по уровню информационно-аналитический продукт. Однако то, что американское разведсообщество представило, больше напоминает сочинение воспитанника школы для умственно отсталых, на котором учитель поставил «неуд».

«Мамочка» знает, что её спецслужбы не так широко инфильтрированы жертвами Болонской системы образования, но всё равно едва ли они сочинили что-то лучшее. Поэтому она и не решается передать доклад в бундестаг. Ведь там есть голосистая оппозиция, располагающая собственными информационными ресурсами, и вся затея Меркель может обернуться для неё не лучшим образом. Потому что в доказательной базе немецкие спецслужбы так же слабы, как и американские.

К тому же немецкое общество сегодня действительно расколото, правда, не из-за козней зарубежных врагов. Раскол вызывает политика правящей коалиции, ликвидирующей остатки социального государства и претендующей на роль главного европейского подручного США. Той послевоенной Германии с её комплексом вины и старательным следованием демократическим нормам больше нет, она закончилась с поглощением ГДР и развалом Советского Союза. «Мамочка» строит новую Германию - государство суперкорпораций и массовой безработицы, далёкое от реальных интересов простых немцев.

В этом государстве, однако, уже сформировался достаточно большой слой граждан,которых нельзя оглушить правительственной пропагандой. К тому же Германия является частью Европейского союза, и происходящее в ней неизменно становится предметом заинтересованности соседей. Бездоказательность доклада БФФ-БНД станет предметом обсуждения не только внутренней оппозицией, но и противниками Меркель в Австрии, Франции, Нидерландах, Польше и так далее. Эта обратная реакция ударит по русофобским вывертам властей прибалтийских республик, стран Центральной и Восточной Европы.

Возникает вопрос: хватит ли у «мамочки» пороху сделать Россию главным пугалом предстоящей кампании и отвлечь немцев от внутренних проблем, от опостылевшей им дружбы с Вашингтоном, от заваливающейся на бок телеги неолиберальной экономики?

Судя по публикации «Шпигеля», авторы доклада намерены решить задачу демонизации России по методике «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться». Для этого нужно всего лишь сделать упор на кибератаках. Как показал опыт американцев, тема эта скользкая, факт проведения кибератак недоказуем и вокруг этого можно устраивать настоящие шаманские камлания. Тут главное – не доказательная база, а шум-гам, создаваемый СМИ. Тогда эффект может быть достигнут. Ведь США до сих пор трясёт похмельный синдром после шума-гама, поднятого вокруг «русских хакеров».

Многие политики пытаются разгадать «феномен Меркель». Их ставит в тупик её упрямое нежелание развернуть курс немецкого корабля в восточном направлении. Мол, отмени она санкции, поддержи российскую антитеррористическую операцию в Сирии, объективно оцени происходящее на Украине, это могло бы существенно улучшить положение правящей коалиции, повысить её шансы на очередное переизбрание. В глазах таких политиков «мамочка» действует с каким-то непонятным, почти маниакальным упорством. Её конфронтация с Москвой вообще идёт против немецкого общественного мнения. Начинают выдумывать даже какую-то агентурную зависимость Меркель от Вашингтона. Мол, в ЦРУ попало агентурное дело молодой Анжелы, которую когда-то завербовало МГБ ГДР.

Всё это, однако, игры праздного ума. Действительность куда проще: в лице Ангелы Меркель немцы имеют канцлера проамериканской ориентации. Сегодня перед ней стоит задача продлить своё канцлерство, и она готова на всё, антироссийская кампания – не последняя крайность, на которую она пойдёт. Совсем скоро немцы будут говорить: «Мамочка пошла вразнос».

Източник: Фонд стратегической культуры

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