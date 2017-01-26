Призрак броди по Европа – призракът на руските хакери

/Поглед.инфо/ Призракът на руския хакер, който цели да съсипе западната демокрация, броди из европейските медии. Последното изцепване за неговите непосредствени намерения е подадено от експерти в Брюксел, които предупреждават, че „врагът” сега е нацелил процедурата по избора на федерален канцлер на Германия.

Но ето и част от читателските коментари в онлайн версията на Frankfurter Allgemeine: "Отново руснаци... Обама, разбира се, никога никого не е шпионирал";

"Ако обикновен човек каже същото ще предизвика присмех, че се придържа към конспиративни теории. Но когато държавата активно предупреждава за възможна опасност от кибератаки, пресата веднага разрухва „конспирацията”.";

"Руснаците идват. Но без паника. Те не пристигат на танкове, а чрез интернет. Но понеже нищо точно не може да се установи, руснаците обезателно ще се появят на изборите за Бундестаг."

(рус.ез.)

Призрак бродит по Европе – призрак русского хакера

Призрак русского хакера, нацелившегося на то, чтобы сгубить западную демократию, бродит по европейским СМИ. Последнее сообщение о его ближайших замыслах пришло с подачи экспертов из Брюсселя, которые предостерегают, что враг нацелился на вмешательство в процедуру выборов федерального канцлера Германии.

Брюссельские эксперты начали свои изыскания летом 2015 года в составе группы «Стратегическая коммуникация Ост», которой было поручено оценить российские СМИ и выявить, как они манипулируют новостями. Задача выполнена: представлен доклад, в котором утверждается, что Кремль, дабы достичь своих политических целей, регулярно распространяет искажённую информацию. Эксперты не жалели сил и отыскали две с половиной тысячи (!) примеров «искажения информации» на 18 языках. И что самое интересное: группа «Стратегическая коммуникация Ост» попутно обнаружила, что главным объектом генерального наступления российской пропаганды избрана госпожа Ангела Меркель. Видимо, следующей на очереди должна быть разработка плана «Ост» по противодействию российской информационной агрессии.

Это «открытие» подтверждают выводы германского Ведомства по защите конституции (контрразведка), которое оказалось бдительнее брюссельских экспертов. Ещё в декабре прошлого года глава Ведомства Ханс-Георг Маасен предостерёг бундесканцлерин, а заодно с нею членов правительственного кабинета, депутатов и партийных активистов о возможности вынашивания Россией враждебных замыслов. Ранее, в мае 2015 года, Маасен обвинял русских хакеров в нападении на штаб-квартиру ХДС и на внутреннюю коммуникационную сеть бундестага.

Истеричная компания, в центре которой - призрак хакера из России и дезинформирующие наивную европейскую общественность российские СМИ, отравляет политическую жизнь Германии не первый год. Правда, надо отдать справедливость немцам: признаком их общественного здоровья служит то, что многие воспринимают такие сообщения с неизменным скепсисом. К примеру, публикация Маасена в онлайн-версии Frankfurter Allgemeine вызвала шквал читательских комментариев. Приведём те, что набрали максимум лайков:

"Политики, которые себя дискредитируют, должны быть разоблачены. Жаль, что для этого нужны хакеры, а журналисты сделать это не в состоянии (или не могут)";

"Снова русские… Обама, конечно, ни за кем не шпионил";

"Если обычный человек скажет про теорию заговора, его в лучшем случае засмеют. А когда государство профилактически предупреждает о вероятной опасности кибератак, пресса принимает такие предупреждения всерьёз";

"Русские идут! Без паники, они идут не на танках, а через Интернет. Правда, точно никто ничего не знает, зато доподлинно известно – русские появятся на выборах в бундестаг".

А вот комментарии к сообщению о выводах экспертов Евросоюза:

"ЕС боится, что немецкий народ не выберет фрау Меркель";

"ЕС хотел бы запретить Путина или Россию и создать министерство правды, чтобы мы знали, что такое «правда» на самом деле";

"По-моему, пропаганда насчёт вероятной дезинформации и есть самая большая дезинформация".

Естественно, что никаких доказательств у министерства внутренних дел нет. За отсутствием таковых германское МВД сообщает, что у него «имеются предположения [! – Н.М.] о том, что российские спецслужбы могут попытаться оказать влияние на ход выборов в бундестаг посредством кибератак».

Итак, есть предположения, что кто-то может попытаться, как иронично подметил читатель на форуме Frankfurter Allgemeine, помешать немецкому народу в четвёртый раз подряд избрать канцлером Ангелу Меркель. Главное, высказать такое предположение - а дальше в игру вступают СМИ, которые удаляют из подобных формулировок их предположительный характер и разворачивают шумную кампанию. Против России, разумеется.

В 2016 году в Австрии вышла в свет книга историка Ханнеса Хофбауэра «Россия в образе врага. История демонизации», в которой автор проанализировал глубокие исторические корни негативного восприятия Западом «варварской России». Нагнетание образа врага – отнюдь не безобидное дело, его можно расценивать как провокацию, и тому есть исторические примеры. Так, в 1875 году только благодаря решительным действиям русской дипломатии удалось положить конец провокации военного конфликта с Францией, когда немецкие СМИ по указанию рейхсканцлера Бисмарка развязали шумную кампанию, обвиняя французов в подготовке к войне с Германией (так называемая военная тревога).

Сегодня в самой Германии имеются значительные силы, которые пытаются противостоять провокационным попыткам демонизации России. Это отнюдь не маргинальное направление общественного мнения, но информационная политика «большой коалиции» направлена на то, чтобы не дать ему развиться.

За прошедшие два с лишним года ничуть не потеряло актуальность открытое письмо «Новая война в Европе? Не от нашего имени», в котором призывам конфронтации с Россией был противопоставлен призыв к диалогу. Инициировали письмо представители трёх политических сил Германии - Хорст Тельчик (он был советником Коля на переговорах по объединению Германии), бывший заместитель министра обороны ФРГ Вальтер Штюцле (СДПГ) и бывшая заместитель председателя бундестага Анти Фольмер (зелёные). Под письмом стоят подписи 60 немецких политиков, журналистов, бизнесменов и деятелей культуры. Среди них - бывший канцлер Герхард Шрёдер, бывший председатель СДПГ Ханс-Йохен Фогель, бывшие главы правительств Берлина и Бранденбурга Эберхард Дипген и Манфред Штольпе, бывший федеральный президент Германии Роман Херцог, скончавшийся несколько дней назад. Примечательно, что на траурной церемонии, состоявшейся 24 января в берлинском кафедральном соборе, глава евангелической церкви Хайнрих Бетфорд-Штром говорил о Романе Херцоге как о политике, который внёс большой вклад в примирение Германии с её восточными соседями. Подпись под открытым письмом – один из последних политических шагов этого авторитетного немецкого политика, в некотором смысле его политическое завещание.

Однако «письмо шестидесяти» не получил широкой прессы. Те, к кому оно обращено, продолжают его игнорировать. Больше того, газета Welt сочла призыв, прозвучавший в письме, «неудобным». Так и хочется спросить: неудобным для кого? Для тех, кто не в состоянии вынести бремя демократии и не способен к диалогу с думающими иначе?

Способна ли всё же Германия, которая приближается к общефедеральным выборам, преодолеть такое «неудобство», как существование альтернативной точки зрения, прислушаться к голосу разума и сделать правильный выбор между конфронтацией и диалогом с Россией?

Източник: Фонд стратегической культуры

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