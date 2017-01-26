Доналд Тръмп – новият режисьор на изборите в Германия

/Поглед.инфо/ Разговорите за оставката на Зигмар Габриел – председател на Германската социал-демократическа партия, вице-канцлер и министър на икономиката на ФРГ, се водят от дълго време. Защото рейтингът на ГСДП непрекъснато пада и днес не надвишава 20%.

За сравнение, рейтингът на ХДС, който загуби много от имиджа си, заради Меркеловата политика спрямо мигрантите, все още се държи на ниво от 32,5%. За евентуален заместник на Габриел се смята Мартин Шулц. Волю-неволю, той ще трябва да критикува преследваната от предшественика си политика. Всичко това обещава да се превърне в забавен политически спектакъл. Но цялата работа е, че е време актьорите да излязат на сцената, а те не знаят каква пиеса ще играят и какви костюми да облекат. Защото главният режисьор Доналд Тръмп все още не е обявил репертоара за 2017 г.

(рус.ез.)

Дональд Трамп – новый режиссер немецких выборов

Рокировка в СДПГ: Мартин Шульц вместо Зигмара Габриэля

Этого события в Германии ждали: председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль наконец-то уходит с поста главы партии.

Почему наконец-то? Потому что рейтинг СДПГ устойчиво держится на низких показателях и сегодня не превышает 20%. Разговоры о необходимости ухода Габриэля велись давно. Ведь ещё в декабре 2015 года на съезде в Берлине при выборах председателя партии он получил всего 74% голосов депутатов. Такой результат рассматривается как небывало низкий, обычно руководители СДПГ избирались практически единогласно. Для Габриэля это был сигнал, он капризничал, не соглашался становиться председателем партии, но в конце концов «дал себя уговорить». Собственно, уговаривать было больше некого. Других кандидатов на фоне измельчания верхнего эшелона СДПГ не просматривалось. В результате многолетнего сотрудничества с христианскими демократами СДПГ потеряла харизму «левой партии» и превратилась ещё в один инструмент олигархической неолиберальной политики.

Итоги этого сотрудничества оказались для социал-демократов плачевными. Вторая по численности партия, которая всегда шла «голова в голову» с ХДС/ХСС, имеет сегодня рейтинг почти в полтора раза ниже. В сравнении с ними ХДС, которая потеряла часть рейтинга из-за беженцев, всё же смогла удержаться на уровне 32,5%.

Соответственно, выставлять кандидатом в канцлеры Зигмара Габриэля, который довёл партию до такого состояния, было бесполезно и бессмысленно. В СДПГ есть консенсус насчёт того, что партии нужна «свежая кровь», и вот эта « свежая кровь» появилась – член правления СДПГ Мартин Шульц.

Политическую карьеру Шульца в качестве партийного лидера нельзя назвать выдающейся. Он родился в 1955 году в земле Северный Рейн – Вестфалия, играл в футбол, торговал книгами и даже стал владельцем книжного магазина. Превратившись в мелкого буржуа, сделался советником мэрии своего родного города Вюрзелена и даже дорос до мэра. Потом пошёл на партийную работу, через несколько лет был избран членом правления СДПГ в Аахене, а затем судьба занесла его в депутаты Европарламента.

С 1994 года Мартин Шульц непрерывно заседал в этом органе и в 2012 году дослужился до председателя Европарламента. Немецкой политикой, как внешней, так и внутренней, Шульц никогда не занимался. Безусловно, для немецкого политического класса он является медийной фигурой – всё-таки председатель Европарламента. Однако для рядового избирателя, который зачастую не подозревает о существовании такого органа, как Европарламент, Шульц - это «мистер Икс», и ему ещё нужно показать, на что он способен.

Маневр социал-демократов с таким назначением достаточно понятен. У избирателей накопилось много претензий к Зигмару Габриэлю. Как министр экономики он немало способствовал росту социального разрыва в стране между верхами и низами. В результате весь шквал упрёков левого спектра общества будет адресован не только ХДС/ХСС, но и социал-демократам. Зигмару Габриэлю от этих упрёков не укрыться.

А Мартину Шульцу сделать это ничего не стоит. Он и рядом с политикой правительственной СДПГ не стоял, и знать ничего не знает. Защищал, так сказать, интересы нации на внешних рубежах. Поэтому от него можно ждать любых, самых неожиданных заявлений. Ведь волей-неволей ему придётся критиковать политику, которую проводил его предшественник.

Всё это обещает достаточно забавный политический спектакль с переодеваниями. Однако всё дело в том, что выходить на сцену уже пора, а актёры еще не знают, какую пьесу будут играть и в какие костюмы облачатся. Потому что главный режиссер Дональд Трамп репертуар на 2017 год им ещё не объявил.

Даже бесспорная прима и претендентка на победу в предстоящей гонке Ангела Меркель задумчиво приумолкла. От неё не слышно прежних заявлений о том, что «она возьмёт на себя моральное лидерство в Западном мире». Почти уже развёрнутую кампанию в отношении «русских хакеров», которая должна была создать декорации к её выходу на сцену, она и то придержала.

Зато поднимается рейтинг и без того популярных «Альтернативы для Германии» (АдГ) и Левой партии. Кстати, они не считают, что приход Шульца что-то изменит в положении СДПГ. Лидер АдГ Фрауке Петри по поводу смены руководства у социал-демократов ограничилась язвительным вопросом-утверждением в «Твиттере»: «Мартин Шульц, этот символ евробюрократии и глубоко расколотой Европы, как кандидат в канцлеры?»

Сопредседатели Левой партии Катя Киппинг и Бернд Риксингер выступили с более пространным заявлением:«Мы подождем, как скажется это кадровое решение на СДПГ. Будет ли совершен поворот к социальной справедливости и отход от Большой коалиции и её провальной политики. У нас есть сомнения, что это произойдёт. До сих пор Мартин Шульц не выступал как критик антисоциальной политики ЕС. Реально ли СДПГ готова увеличить налоги на богатых и усилить средний класс, бороться против обнищания бедных и прекратить экспорт вооружений и милитаризацию Европы? Для этого достаточно прибегнуть к имеющейся возможности - использовать красно-красную коалицию. Однако нужна ещё и политическая воля».

Левые имеют основания сомневаться в том, что новый кандидат в канцлеры от СДПГ сможет резко повернуть курс партии. Однако все эти калькуляции внутригерманского уровня начинают казаться не такими уж и важными. Похоже, тон в немецких выборах станет задавать американский президент. Ходом спектакля он руководить, конечно же, не будет, ему не до того. Однако ему достаточно перечеркнуть планы подписания почти готового соглашения о Трансатлантическом партнёрстве, поднять пошлины на немецкие товары, отменить санкции против РФ и обрушить «украинский проект», чтобы коалиция ХДС/ХСС-СДПГ потеряла почву под ногами. Потому что эта коалиция была построенным совместно двумя партиями карточным домиком.

И тогда в ФРГ может произойти настоящее землетрясение. Сложится ситуация, в которой Левая и АдГ, действуя с разных сторон, сначала отнимут 20% рейтинга у СДПГ, а затем начнут наступать на пятки христианским демократам. До сих пор в такое развитие событий мало кто верит, но всё больше понятно, что приход Дональда Трампа – это не только сотрясение Америки. Это сотрясение всего Запада.

Източник: Фонд стратегической культуры

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