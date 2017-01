Руското посолство в Лондон посвети стих на Тереза Мей

/Поглед.инфо/ Руското посолство в Лондон реши да даде поетичен отговор на Тереза Мей по повод изявлението й, че трябва да се помнят думите на Роналд Рейгън към Горбачов за Русия: "Доверявай се, но и проверявай", предава агенция ТАСС.

Припомняме, че по време на срещата си с американския държавен глава Мей сподели, че с Путин трябва да се "ангажираме, но и внимаваме".

Хапливото четиристишие беше публикувано малко след това на профила на посолството в "Туитър" с хаштаг #PoemsAboutTrumpAndMay и гласи:

"Да се ангажираме, но и внимаваме"

министър-председателят спомена.

Доколкото наясно обаче сме,

Студената война отдавна умря.".

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead

Лондон / Великобритания

Източник: БГНЕС

