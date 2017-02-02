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Корупцията в Евросъюза - част първа


/Поглед.инфо/ В поредния си годишен индекс за корупцията, известната американска правозащитна организация Transparency International поставя Русия на 131-во място. Аз, както и много други, се усъмних в обективността на тази неправителствена организация. Седят си тези международни правозащитници там някъде в САЩ и подреждат страните по целесъобразност.

Русия, например, съвсем не им е полезна, защото пречи на Америка да върши добри дела по света. Логично, тя трябва да бъде на 131-во място. Добре, но все пак искаме да знаем реално как стоят нещата? Затова се загледах в доклада на огранизацията  „Евробарометър”, която, не съвсем често, но все пак прави публични разследвания на корупцията в ЕС. Ето някои от данните. Най изненадващи са датчаните (25 % сто от анкетираните дават пари), британците (22 %), германците (21 %) и холандците (20 %). Така че, любимите на Transparency International грантове на борбата с корупцията, съвсем не са против поощрение на рушветите. Но предпочитат да дават пари, вместо стоки или услуги. Според проучвания на центъра „Левада”, само един процент или по-малко от един процент от анкетираните руснаците са давали подкуп на държавни служители. При това, няма данни, че центърът „Левада” работи в полза на руското правителство. Докато Transparency International многократно е улавяна в използването на съмнителни трикове.

(рус.ез.)

П. Шипилин: Коррупция в Евросоюзе, часть 1

В очередном ежегодном Индексе восприятия коррупции известная американская правозащитная организация Тransparency international определила нам 131 место. Я, как и многие, давно сомневаюсь в объективности этой американской НКО. Поэтому решил посмотреть, как обстоят дела у лидеров рейтинга, прежде всего, у европейских стран. Благо что возможность такая имеется.

 Этот ежегодный продукт популярной американской НКО правильнее было бы назвать Индексом восприятия коррупции сотрудниками Тransparency international. Сидят международные правозащитники где-то там в США и расставляют страны по ранжиру в зависимости от полезности. Скажем, Россия совсем не полезная и мешает Америке делать добрые дела по всему миру. Поэтому 131 место выглядит логично.

 И мы, в общем-то, не против. Я бы даже слегка забеспокоился, если бы нас передвинули куда-нибудь внутрь полтинника или хотя бы сотни. И сердце бы тревожно забилось в груди. Ибо если бы Россию вдруг включили в список своих, значит, мы что-то делаем не так.  Однако мы все-таки желаем знать, как реально обстоят дела. Ну, чисто для себя. Поэтому я заглянул в доклад Евробарометра, который нечасто, но все же балует общественность исследованием коррупции в странах ЕС. И решил поделиться с вами некоторыми данными из доклада.

 Например, социологов интересовало, чем европейские либералы-демократы предпочитают давать взятки своим чиновниками — услугами, подарками или деньгами. И вот что у них получилось. Признаться, я не очень хорошо понимаю, что значит, сделать одолжение. Но специалисты отнесли эти взаимные услуги в разряд коррупционных, а им виднее. Можно сказать, в той или иной мере проштрафились все. Даже датчане, которые заняли первое место в Рейтинге восприятия коррупции сотрудниками Тransparency international, не такие уж честняги и так и норовят спровоцировать своих исключительно честных чиновников.

Балтийские тигры и Польша, а также Австрия и Нидерланды расплачиваются услугами чаще, чем в среднем по Евросоюзу. Очень распространены в ЕС подарки госслужащим за услуги, которые, как мы понимаем, они должны предоставлять бесплатно. Но, оказывается, берут и борзыми щенками.

 Но самое удивительное открытие нас ждет в последнем опросе.

Признаться, меня удивили датчане (25 процентов опрошенных дают деньги), британцы (22), немцы (21) и голландцы (20). То есть, любимцы Тransparency international, можно сказать, гранды борьбы с коррупцией совсем не против поощрения взяточников. Но только большинство предпочитает давать деньги, а не товары и услуги. Хотя товары тоже дают и услуги госслужащим оказывают (см. выше).

 Вот так попытаешься брать пример с тех, кто искоренил у себя коррупцию, а выясняется, что и у них рыльце в пушку. Причем, пушок этот куда гуще нашего.

 Согласно опросам Левада-центра, лишь один процент или меньше одного процента респондентов-россиян давали взятки госслужащим. Причем, вопрос ставился широким неводом: за три последних года, не только лично, но и родственниками или знакомыми. Оказывается, практически никому не пришлось тратиться при получении разрешения на покупку земли или строительство, документов в министерствах и ведомствах, привлечении к уголовной ответственности или в суде, при контактах с налоговой службой или при растаможивании грузов.

 Замечу, что Левада-центр более чем рукопожатен, и в приписках в пользу власти замечен не был. А вот Тransparency international уже в который раз попадается на сомнительноых трюках.

 Я уже и раньше обращался к докладам Евробарометра. С его помощью мне удалось составить реальный, а не выдуманный Индекс восприятия коррупции в странах ЕС и России. Но доклад большой, так что я к нему буду еще не раз возвращаться.

 Еще более полную информацию о коррупции в Евросоюзе можно найти в весьма авторитетном Справочнике патриота Руксперт.

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 Тем временем ЕВРОСОЮЗ ВЫДЕЛИЛ 2,5 МИЛЛИОНА ЕВРО НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ В РФ. Что, согласитесь, выглядит особо пикантно с учетом данных Евробарометра о коррупции в самом ЕС.

Източник: aftershock.news

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Публикувано на
02.02.2017 @ 12:33

Автор: П. Шипилин

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