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Русия плени натовски инструктори в Алепо и разкри заговор срещу Сирия ...


/Поглед.инфо/ Установеното примирие в Сирия под ръководството на Русия изключва от бъдещето на региона евро-атлантическия блок, оглавяван от Съединените щати. Заловените инструктори на НАТО в източната част на Алепо, също се вписват в този конфликт за бъдещето на Сирия. Въпреки това, съставът на чужди командоси, заловени в бункер на "Ал-Кайда", показва, че НАТО ще работи под прикритие на страните от Персийския залив, които имат седалище в Северноатлантическия пакт ..../рус.ез./

Опубликованная часть списка инструкторов восточного Алеппо показала, что большинство из них имеют саудовское происхождение, и лишь двое из них имеют непосредственное отношение к НАТО: американец Дэвид Скотт Винер, израильский и турецкий военные. Накануне МВД Саудовской Аравии признало, что свыше 2 тыс. подданных королевства примкнули к террористическим группировкам за пределами страны.

Тем не менее, именно офицеры из западных стран составляли костяк иностранного легиона в восточном Алеппо, который является натовским по своим главным задачам - не допустить восстановления Сирии как единого государства. Военнослужащие НАТО не только обучали местных боевиков из стран Ближнего Востока, но и устанавливали связи с агентурой арабских стран Персидского залива на экстренный случай.

Об этом в интервью «Политэксперту» рассказал специалист по НАТО Сергей Ермаков, начальник сектора проблем региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ:

Подоплека натовских инструкторов: Россия вскрыла заговор против Сирии



    У наших партнёров по международной коалиции расчёт такой, что можно создать оплот, в том числе, перетянув боевиков, которые ушли из Алеппо. У инструкторов была очень серьёзная разведывательная миссия в плане установления контактов, связей, чтобы восстановить, переоснастить оставшимся вооружением эти группы и опять создать оплот.

Именно поэтому продолжение войны в Сирии, даже после установления нового перемирия с семью террористическими группировками, будет продолжена в формате НАТО – ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). На это указывает целый ряд произошедших после освобождения восточного Алеппо событий на сирийском фронте. Союзники не только начали создавать «новый Кандагар», но и щедро его финансировать.

Так, Великобритания направила в северо-западную провинцию Идлиб военную миссию советников и спецназа, чтобы консолидировать деморализованные и разрозненные отряды боевиков в новый кулак «вооружённой оппозиции». В этой связи неожиданная щедрость Саудитов в отношении сирийских беженцев в размере 10 млн долларов является традиционным прикрытием финансовой помощи для боевиков, на которых альянс НАТО и ССАГПЗ возлагает большие надежды на реванш в Сирии после ухода русских.

Подоплека натовских инструкторов: Россия вскрыла заговор против Сирии



Фото: politexpert.net

Сергей Ермаков отметил, что в НАТО расчёт делается на высокую инертность американской бюрократической машины, которая не позволит избранном президенту США Дональду Трампу в сжатые сроки после 20 января изменить американскую политику в Сирии:

    У Трампа серьёзные законодательные инициативы ещё не сформулированы. Сейчас происходит вброс инициатив, чтоб создать очень сильный инерционный момент. Более 70 решений Обамы Трамп попытается отменить. Однако учитывая отлаженную американскую демократию с лоббистскими группами и противовесами, даже, несмотря на сильнейшие позиции республиканцев и в Сенате, и в Конгрессе, все равно это все сделать будет крайне сложно. Соответственно, по инерции на земле какие-то вещи будут реализовываться.

НАТО делает ставку на «второй Кандагар», который англо-американские союзники сейчас формируют в Идлибе. Само название напоминает не только об американской поддержке талибов в Афганистане против СССР, но также о войне Британской империи против России в 19 веке. Однако, несмотря на отлаженное военное взаимодействие англо-саксонских союзников на Ближнем Востоке, исход попытки навязать России «афганский сценарий» будет зависеть от позиции ключевых стран ССАГПЗ – Катара и Саудовской Аравии.

Пока Россия получила первенство в замирении сирийской войны, рассчитывая стать главным партнёром США в борьбе с ИГ* («Исламское государство» - террористическая группировка, запрещённая в РФ), чтобы завершить с помощью нового американского президента выдавливание заливных монархий из военного союза с натовским блоком и разрушить, таким образом, антисирийский альянс....

Източник: Политексперт

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Публикувано на
31.12.2016 @ 09:40

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