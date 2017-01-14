Защо Израел бомбардира Сирия

/Поглед.инфо/ Израел нанася удари по територията на Сирия, когато почувства падане на бойния дух на терористите, като по този начин ги насърчава и подкрепя, каза пред РИА Новости съветникът на министъра на информацията на Сирия Али Ал-Ахмад./рус.ез./

"Когда Израиль атакует Дамаск, нельзя говорить об этом как о единичном случае. Когда Израиль чувствует слабость в теле террористов в Сирии, он пытается воодушевить и поддержать террористов и делает это, нанося удары", — сказал советник.

Аль-Ахмад напомнил, что Израиль наносил удары по территории Сирии множество раз, не получая ответа со стороны сирийской армии. "Ответом должно быть выполнение первоначальных целей. Сирийская армия в первую очередь должна освободить сирийские города и места, где есть мирное население, необходимо поднять заново весь сирийский народ", — отметил он.

Политический советник подчеркнул необходимость поиска плацдармов для межсирийского диалога, будь это в самой Сирии или за ее пределами. "Но Запад и Израиль считают, что возвращение настоящей жизни и функционирования Сирийского государства не соответствует интересам Израиля, и поэтому они хотят поддержать террористов и усилить их", — добавил Аль-Ахмад.

Самолеты Израильских ВВС в ночь на пятницу атаковали военный аэропорт Меззе под Дамаском, в результате чего разгорелся сильный пожар, который не могли потушить более часа. Что конкретно уничтожила израильская авиация и сколько сирийских военнослужащих погибли, не уточняется.

Източник: Военные материалы

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