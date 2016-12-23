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Войната в Сирия: успехи на руските ВКС под Палмира и тежки загуби на турските сили в провинция Алепо



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/Поглед.инфо/ Въздушно-космическите сили на Русия съвместно със силите на Сирийската армия и бойците на ливанската съпротива „Хизбула” нанесоха тежко поражение на ислямистите, опитващи се да завземат аеродрума на Палмира. В същото време край град Ел-Баб в северозападната част на провинция Алепо, турската армия е понесла сериозни загуби в битка с т.нар. Ислямска държава. (рус.ез.)

Сирия: Бой ВКС России с террористами под Пальмирой и тяжёлые потери Турции

По состоянию на сегодняшнее утро новости из Сирии следующие: в 30 км к западу от захваченного боевиками ТОЗР ИГ города Пальмира и в 5 км к востоку от авиабазы Т-4 в провинции Хомс состоялся бой с террористами с участием российских воздушно-космических сил, сирийской армии и ливанской «Хезболлы». Бой был вызван попыткой (шестой, если мы не сбились со счёта) игиловцев прорваться на подступы к аэродрому и захватить взятые ими было, но затем потерянные в ходе контратак САА позиции.

В результате действий нашей авиации было уничтожено несколько десятков (от 25) террористов, а также два танка и три «технички» ИГ. Бой закончился очередным откатом боевиков.

Тем временем в самом северо-западном форпосте игиловцев, городе эль-Баб в провинции Алеппо (30 км от турецкой границы) прошла совместная атака турецкой армии и т.н. умеренных боевиков из «Свободной Сирийской Армии», имевшая драматические последствия для атакующих. Город с 2012 года перешёл под контроль антиправительственных сил, а с ноября 2013 года находится под полным контролем ИГ. Вчера была предпринята попытка изменить ситуацию в пользу «умеренных» протурецких боевиков (напомним, ранее в ходе переговоров России, Ирана и Турции их было решено как-то отделить от сирийской «Аль-Каиды» и её союзников. Курирует их, естественно, Турция).

Однако игиловцы оказались готовы к нападению. Активно используя шахид-мобили, террористы отбросили турок и их союзников. Последние понесли потери, которые, судя по всему, являются весьма тяжёлыми. Турция только официально признала гибель в бою четырнадцати своих солдат. Информационное подразделение ТОЗР ИГ заявило о гибели порядка пяти десятков протурецких пехотинцев. Кроме того, опубликованы видео эффективного применения террористами противотанковых средств:

В результате от эль-Баба (кстати, по-арабски название города означает «Врата», что в данной войне приобретает символический смысл) турецкой армии и союзникам пришлось отступить.

Източник: rusnext.ru

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Публикувано на
23.12.2016 @ 03:11

Автор: Виктор Мараховский

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