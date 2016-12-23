Ислямска държава и Украйнска държава – съюзници-побратими

/Поглед.инфо/ Украинският президент изрази съжаление не за убития руски посланик в Турция, нито за загиналите бойци от украинската армия. Пан Порошенко е европеец, и скърби изключително за жертвите на терористичните актове в Западна Европа. «Je suis Berlin», възвести на света украинският президент, а депутатът от Върховната Рада Парасюк поиска да се удостои със званието „Герой на Украина” турският убиец. (рус.ез.)

Что у умного на уме, то у дурака на языке.

Да и сало фит от салафита отличается всего лишь одной буквой.

И идеи шахады близки Украинскому государству — если ИГиловцы массово использует смертников-шахидов, то Украина сама выступает шахидом, пытающимся уничтожить Мордор ценой собственного существования.

Молния! Третьего дня произошло беспрецедентное событие. В Анкаре в прямом эфире был застрелен российский посол.

Это действительно беспрецедентное событие, тянущее даже на объявление войны. Андрей Карлов стал четвертым послом в российской истории, убитым в другой стране.

Скрепя зубы, мировое сообщество объявило произошедшее терактом. Главы стран выразили соболезнования России.

И даже гетьман Украины пан Порошенко вынужден был отвлечься от вечерней дегустации львивской горилки и элитного польского самогона, чтобы высказать свои чувства.

Только выразил он сожаления не по убитому послу, и даже не по погибшим бойцам украинской армии, попавших в очередной котел Орды. Пан Порошенко европеец — а значит и скорбит исключительно по жертвам терактов в Западной Европе.

«Же сьи Берлин», — возвестил всему миру украинский президент, поблагодарив Бандеру за то, что едва не опубликовал твит «Же сьи ИГИЛ» в знак поддержки турецкого стрелка.

Министр иностранных дел Украинского государства Клим Чугункин таким чутьем не обладал, поэтому через твиттер заявил всему миру, что российский посол сам себя и застрелил.

Мир содрогнулся ужасному убийству дипломата, и только в Исламском государстве и Украинском государстве Иван-Франковска и Львова это известие было встречено радостным улюлюканьем и скачками.

Евроукры, изо всех сил оправдывая гордое звание побратимов ИГИЛ, изрядно веселились в твиттере и фейсбуке, заполонив ленты карикатурами и мемами с изображением турецкого стрелка.

Депутат Верховной Рады сотник Парасюк потребовал дать тому звание героя Украины.

Одно популярное СМИ Украинского государства опубликовало глумливое обращение к россиянам о необходимости изучения мовы, чтобы за русский язык не убивали джихадисты-побратимы (в патриотическом угаре забыв, что весь их собственный материал создавался и создается исключительно на языке проклятого оккупанта и агрессора).

Впрочем, порой и самим протоукрам приходится тяжело — не успели они восславить ИГИЛ за убийство посла Орды, как им тут же нужно делать скорбные физиономии и проклинать этот же ИГИЛ в знак солидарности с жертвами берлинского теракта (безвиз же уже почти дали).

Неискушенный наблюдатель рискует впасть в когнитивный диссонанс насчет Украинского государства.

Вроде бы верный союзник оплота свобода, всеми фибрами души стремится в Европу — а тут чуть ли не на государственном уровне выражает всяческую поддержку и симпатии террористическому Исламскому государству.

Причем при полном молчании и попустительстве Совета Европы, который из-за любой царапины в ГУЛАГе режиссера Сенцова (чуть не взорвавшего пол-Севастополя) поднимает адский вой о нарушении прав человека.

Неужели флаги ИГИЛ в подразделениях Правого Сектора реальны, а не нарисованы фотошопом на студиях Мосфильма?

А термин «русня», который массово сейчас используется евроукрами — введен в обиход джихадистами имарата Кавказ и террористами Ичкерии.

Неужели и вправду Исламские и Украинские государства союзники-побратимы?

В этом месте нужно внимательно прислушаться к ветрам, дующим из Госдепа, чтобы держать нос по ветру. Как оплот свободы снова официально объявил Аль-Каиду своим верным союзником и партнером?

Разделил по географическому принципу. Скажем, Аль-Каида Аравийского полуострова — эта злая и плохая Аль-Каида, которая взрывала башни-близнецы (хоть и при поддержки верного союзника Америки Саудовской Аравии). А Аль-Каида Магриба — это добрая и позитивная Аль-Каида, которая помогла сбросить иго тоталитаризма Каддафи в Ливии.

Можно сотрудничать с одной Аль-Каидой, а потом тихо и застенчиво наладить поставки ПЗРК другой, нехорошей Аль-Каиде. Под предлогом защиты девочки Бананы от злобного диктатора Асада.

Позже Джоан Роулинг напишет книгу «Гарри Поттер и повстанцы Аль-Каиды», и люди окончательно забудут об участии Аль-Каиды в 9/11. Тем более что виноват Путин и русские хакеры.

Аналогично можно поступить и с террористическим Исламским государством.

ИГИЛ, который борется с коалицией во главе с оплотом свободы — исчадия ада и ужасные террористы. Но эти же самые террористы, с разрешения командования США выпущенные из Мосула в сторону Пальмиры (чтобы избежать лишних потерь американских морпехов, это же не Орда, заваливающая трупами солдат), превращаются в благородных повстанцев. Которые захватом Пальмиры наносят громадный удар по репутации ужасного тирана Влада Путина (под скрытые аплодисменты политиков свободного мира).

Игиловец, убивающий русского посла, всего лишь отомстил тиранам за страдания девочки Бананы в Алеппо. Игиловцы, убивающие берлинцев на рождественских гуляниях — шок и трепет Европы.

Это не двойные стандарты. Это жизнь не по лжи 1984.

Т. е. ИГИЛ, наносящее удары по режиму в Сирии — это в принципе хорошие парни. ИГИЛ, режущие Шарли — парни плохие. А так как основная сила ударов Исламского государства приходится на позиции пророссийского Башара Асада, то это гарантирует этой организации скрытые симпатии лидеров прогрессивного человечества. Проделки же ИГИЛ в самом Евросоюзе нужно всячески осуждать и скорбеть, а на деле понять и простить даже за использование химоружия. Как говорится — лес рубят, щепки летят.

Ну и не забывать с различных трибун всячески осуждать деятельность террористического Исламского государства и выражать глубокую озабоченность с помощью пана Ги Муна.

Почему же себя так неумно ведет Украинское государство, явно поддерживая ИГИЛ?

Ну тут то все просто — что у умного на уме, то у дурака на языке. И если евроатлантический истеблишмент поддерживает борцов за свободу скрытно, то Украинскому государству, как стране-дурачку, позволяется делать это открыто. Тем более что сами свидомые украинцы этому не против, а наоборот всячески одобряют и гордятся побратимством с воинами джихада. Надеясь, что если Исламское государство Западом исправно снабжается ПЗРК и джавелинами, то и на киборгов Украинского государства прольется благодать сенатора Джона Маккейна.

Ведь салофит и салафит отличается всего лишь одной буквой. Да и идеи шахады близки Украинскому государству — если игиловцы массово использует смертников-шахидов, то Украина сама выступает шахидом, пытающимся уничтожить Мордор ценой собственного существования.

Под дружные завывания «Ще не вмерлы» и клекот «Лалалала».

За вашу и нашу свободу.

Източник: rusnext.ru

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