Украйна – буферна зона на САЩ

/Поглед.инфо/ Украйна в ръцете на САЩ продължава да бъде "независима" държава, чрез която Вашингтон осъществява своите планове за оръжейни доставки по света. Оказва се, че изпълнява функцията на буферна зона, тъй като оръжието, което купува от САЩ с парите от американската „помощ”, попада в трети страни. Украйна всъщност живее за сметка на печалбата от това посредничество.

Ами ако този "бизнес" на Киев скоро престане да съществува? Въпреки че е твърде рано да се прогнозира как новият президент на САЩ ще реагира и какви решения ще предприеме, през 2017 г. посоката на действията на САЩ вероятно няма да се промени. (рус.ез.)

Украина – буферная зона США

Из раза в раз украинское правительство пытается убедить мировую общественность, что помощь США – это едва ли не единственный выход из сложной ситуации, сложившейся на Украине. Реальная же обстановка говорит об обратном – Вашингтон лишь пользуется Украиной, что в очередной раз доказали последние события.

Прежде всего, следует отметить, что Верховная палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет в сумме 618,7 миллиардов долларов. Из этих средств 350 миллионов долларов могут пойти не куда-то, а прямиком в Киев. Также за океаном утвержден законопроект, в который включены 4,3 миллиарда долларов направленные на «борьбу с российской агрессией». Однако, как показывает время, средства не идут на заявленные цели. Чаще всего оказывается, что Украина выполняет функции некой буферной зоны, откуда оружие, купленное на те самые деньги, попадает в третьи страны. Например, колумнисты из Amnesty International заметили, что Киев продает пулеметы и вертолеты в Южный Судан. Причем делается это в обход международного Договора о торговле вооружением. Вероятно, что стоит за этой авантюрой Вашингтон, так как сами средства и оружие предоставляются именно ими.

Что же касается того американского оружия, которое «застревает» на Украине, то оно, мягко говоря, является бесполезным. Сами украинские военные об этом заявляют. Так, советник начальник украинского Генштаба Натана Хазина заявила, что беспилотные аппараты, предоставленные США, являются неэффективными. Речь шла об аналоговых мини-беспилотниках Raven RQ-11B компании AeroVironment, за которые Киев заплатил несколько миллионов долларов. По словам Хазина, если бы вопрос зависел от него, то он уже давным-давно вернул данную военную технику обратно. Прежде всего отмечается уязвимость БПЛА и слабый заряд аккумуляторов, что как раз и делает использование беспилотных аппаратов не эффективным.

Получается, что Украина в руках США продолжает оставаться тем «независимым» государством, с помощью которого Вашингтон реализовывает свои планы по реализации оружия по всему миру. Украина и живет за счет выгоды на спекуляции. И интересно будет посмотреть на Киев, если это «бизнес» в ближайшее время прекратит существование. Хотя об этом говорить еще рано – нужно посмотреть, как к этой идее отнесется новый президент Трамп и какие решения выдвинет. Пока всё говорит о том, что в 2017 направление работы США не изменится.

Източник: Политикос.ру

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