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Нужен ли е на човечеството евтин петрол?



БГНЕС

/Поглед.инфо/ Нефтът е невъзобновяем ресурс. Петролните запаси в света са ограничени. Каквито и теории да се лансират, рано или късно ще настъпи краят на този ресурс. Ако продължаваме да добиваме евтин петрол и евтино да го разходваме, ние ограбваме нашите внуци.

Скъпият петрол е инструмент на планетата за спестяване. Спестяваме недрата й от прекалено бързото изчерпване на ресурса; спестяваме атмосферата от твърде бързото замърсяване. Затова споразумението на Русия с ОПЕК за увеличаване цените на петрола е не само егоистичен акт на страните-износителки; а всъщност справедливо споразумение в интерес на по-голямата част от жителите на планетата. (рус.ез.)

 

Нужна ли человечеству дешёвая нефть?

В те совсем недавние времена, когда нефтяные котировки спикировали ниже тридцати (а от возвращения этих времён мы и сейчас не застрахованы), в либеральном лагере доводилось слышать такие бодрые спичи:

 

— Вот и хорошо, что человечество научилось добывать дешёвую нефть. Теперь проблема энергетического дефицита будет решена на всей планете, и перед людьми открываются новые возможности, не ограниченные недостатком энергии.

  Логично? Ещё как! Дешёвая энергия выгодна всем, кроме самих энергетиков. Чем дешевле топливо, тем ниже издержки, тем больше перспектив для всевозможного бизнеса, тем выше уровень жизни, и далее по списку…

 Но есть в этой логике одна маленькая заковыка.

Себестоимость нефти — это себестоимость её разведки, добычи и транспортировки, — но не её производства.

Если бы мы за двадцать баксов научились делать нефть из картофельных очисток или тростниковой соломы, как делаем разные виды спиртов, — тогда да! Тогда можно было бы потирать руки и сказать, что человечество избавлено от дефицита энергии. И то при условии, что на Земле хватит места под картошку и под тростник.

 

Но люди делать нефть не научились. Ни за двадцать долларов, ни за сто двадцать. Нефть — невозобновляемый ресурс. Это не металл, который, будучи однажды добытым из земли, можно потом десятки раз переплавлять. Углеводороды — продукт одноразового применения.

 

Запасы нефти на планете ограничены. Тем, кто распространяет слухи о том, что нефть без всяких ограничений сочится из земной коры, стоит для начала проверить кору собственного головного мозга — не сочится ли там что-нибудь? Поэтому отложим в сторону сказки и признаем непреложный факт: какова бы ни была природа нефти, этот ресурс рано или поздно подойдёт к концу.

 

Поэтому, если мы научимся дёшево качать нефть и дёшево её палить, мы ограбим своих внуков.

 

Высокие цены на нефть — это предупреждение о конечности ресурсов и, по большому счёту, об ограниченном размере нашей Земли.

 

Высокие цены на нефть — это стимул к сбережению. Они вынуждают быть расчётливее и создавать энергосберегающие технологии. Высокие цены вынуждают экономить. Можно сколько угодно смеяться над тавтологией Брежнева, — «экономика должна быть экономной», - но в этой фразе больше мудрости, чем в либеральном восхищении дешёвой нефтью.

 

Дорогая нефть — это, простите за пафос, инструмент сбережения планеты. Сбережения её недр от слишком быстрого исчерпания и сбережения её атмосферы от слишком быстрого загрязнения.

Дешёвая нефть, напротив, позволяет легкомысленно относиться к тому, что нам слишком легко досталось и так же легко может быть утрачено.

Поэтому договорённость России и ОПЕК, ведущая к росту нефтяных котировок, — не просто эгоистический акт стран-экспортёров. Это справедливое соглашение в интересах большинства землян.

Източник: Российская весна

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Публикувано на
23.12.2016 @ 07:42

Автор: Иван Таляронок

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