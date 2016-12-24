Защо Меркел раздухва огъня в Близкия изток?

/Поглед.инфо/ Неотдавнашната визита на германския министър на отбраната Урсула фон дер Ляйен в Саудитска Арабия показва, что кабинетът на Ангела Меркел последователно провежда курс на дестабилизация на Близкия Изток, опирайки се на местните авторитарни режими.

Шиитският Иран, радикално сунитската Саудитска Арабия и светско-сунитската Турция се конкурират за правото да определят бъдещия геополитически облик на Близкия и Средния Изток. Обстоятелството, че Анкара и Рияд се обединяват против Техеран, напълно устройва Берлин, тъй като се създават допълнителни лостове за отстраняването на Асад. Всъщност, в опитите за сваляне на Башар Асад активно участват и турци, и саудитци, и немци...

(рус.ез.)

Зачем Ангела Меркель поджигает Ближний Восток?

Недавний визит министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в Саудовскую Аравию показал, что кабинет Ангелы Меркель неявно, но вполне последовательно проводит курс на дестабилизацию Ближнего Востока с опорой на местные авторитарные режимы.

В ходе переговоров госпожи фон дер Ляйен с министром обороны Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом была достигнута договорённость об обучении, начиная с будущего года, саудовских штабных офицеров в Академии руководящего состава бундесвера в Гамбурге.

Затрагивались также в германо-саудовских переговорах вопросы поставок Саудовской Аравии немецкого вооружения (правда, детали этой стороны дела остались за кадром).

Известно, что с 2001 по 2014 год Берлин продал Эр-Рияду оружия на 2,6 млрд. евро. В 2015 году саудовцы закупили у Германии оружия на 270 млн., а в первом полугодии 2016 года – уже на 484 млн. евро, поднявшись с пятой на третью позицию в списке импортёров продукции немецкого ВПК (вертолёты, запчасти к самолётам и электронное оборудование).

С тех пор, как в декабре прошлого года с подачи Эр-Рияда была создана так называемая Исламская антитеррористическая коалиция (Islamic Military Counter Terrorism Coalition), численность саудовских вооружённых сил постоянно растёт. Сухопутные силы увеличились с 100 тыс. до 200 тыс. человек, флот – с 15 тыс. до 25 тыс., совершенствуется система ПРО.

Саудовским ВС не хватает лишь опыта и вооружения, констатируют эксперты Федеральной академии безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik). Имеется в виду, что то и другое саудовцы получат от Германии.

Следует обратить внимание, что в исламскую коалицию входят 34 государства, в том числе такие активные на сирийском театре военных действий страны, как Турция, ОАЭ, Катар. При этом составе коалиции нет ни одного шиитского государства, хотя шиитам радикальные элементы суннитской ветви ислама угрожают ещё больше, чем умеренным суннитам.

Казалось, было бы логичным присутствие в составе коалиции, борющейся с терроризмом, шиитского Ирана с его мощной армией и опытными разведслужбами, но этого никогда не произойдёт потому, что курируемая Эр-Риядом и Анкарой коалиция направлена против шиитов. Иран (шиизм), Саудовская Аравия (суннитский радикализм) и Турция (светский суннизм) конкурируют за право определять в будущем геополитический облик Ближнего и Среднего Востока.

То, что сейчас Анкара и Эр-Рияд объединились против Тегерана, вполне устраивает Берлин, так как создаёт дополнительные рычаги для давления на Башара Асада. В попытках свержения Асада активно участвуют и турки, и саудовцы, и немцы.

Во время «арабской весны», затеянной администрацией Барака Обамы, Ангела Меркель и её кабинет одобрили увеличение поставок вооружений не только в Саудовскую Аравию, бесконечно далёкую от представлений европейцев о демократии и правах человека, но и в Алжир, Бахрейн, Кувейт, Оман, ОАЭ, Катар. Эти страны получают крупнокалиберные гаубицы, БТР Fennek, танки Leopard 2 A7, гранатомёты НК69, автоматы G36 и патроны к ним.

Поставкам германского оружия на Ближний Восток нисколько не мешает то, что Катар помогал Бахрейну подавлять выступления притесняемого шиитского населения, а Саудовская Аравия вторглась в Йемен, спровоцировав бомбардировками гражданской инфраструктуры гуманитарный кризис в этой стране. За такую политику депутат Левой партии Германии Ян ван Акен назвал Ангелу Меркель «лучшей подругой деспотов в регионе Персидского залива».

С началом войны в Сирии ближневосточные партнёры Германии по торговле оружием (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт) стали регулярно снабжать сирийских исламистов всем необходимым для ведения вооружённой борьбы против правительства Башара Асада. В том, что терроризм в Сирии сохраняет живучесть, есть и доля заслуги кабинета Меркель.

Чтобы ручеёк не иссяк, Урсула фон дер Ляйен во время визита в Иорданию пообещала Амману поставку 50 САУ Marder и радиолокационного оборудования для перехвата телефонных переговоров и СМС-сообщений. Изучается перспектива открытия в Иордании военной базы люфтваффе. Официально это объясняется необходимостью охраны иордано-сирийской границы и борьбы с ИГ. В таком объяснении, правда, есть одна неувязка: именно в Иордании американские инструкторы тренируют сирийских боевиков перед заброской их в Сирию. И Берлину это прекрасно известно.

Немецкие правозащитники обращают также внимание на пренебрежение кабинета Меркель к правам человека в контексте сотрудничества с ближневосточными тираниями. В Саудовской Аравии, например, до сих пор происходят публичные казни – людям отрубают головы, осуждённых побивают камнями. Только за один 2015 год в стране были публично казнены 158 человек.

В Йемене военная интервенция Эр-Рияда привела к тому, что 370 тыс. йеменских детей голодают. Эти данные привёл представитель партии зелёных в бундестаге Омид Нурипур. Однако все эти разоблачения на динамику сотрудничества Германии с Саудовской Аравией не влияют.

Ангела Меркель держится на посту канцлера уже 12-й год подряд. Согласятся ли немцы выдать ей на предстоящих осенью выборах в бундестаг новый мандат?

Източник: Фонд стратегической культуры

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