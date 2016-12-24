Дипломатическият хет-трик на Пекин

/Поглед.инфо/ Китай показва «икономически мускули» не просто за демонстрация. Икономическите лостове помогнаха на Поднебесната да спечели три сериозни успеха на дипломатическото поприще.

Норвегия призна „неправилното” си отношение към КНР с награждаването на китайски дисидент с Нобелова награда; Монголия декларира, че е имала погрешна политика по отношение на Тибет; а малката африканска островна държава Сан-Томе и Принсипе скъса отношенията си с Тайван. Макар и несвързани помежду си, тези три случая свидетелстват за успешните опити на втората по значение икономика на света да използва като геополитическо оръжие икономиката и финансите... (рус.ез.)

Дипломатический хет-трик Пекина

Китай поигрывает «экономическими мускулами» не просто для того, чтобы показать себя. Экономические рычаги помогли Поднебесной в конце года одержать три серьезных успеха на дипломатическом фронте.

Предпоследнюю неделю уходящего года Пекин, конечно, может записать себе в актив. Три государства, расположенные на трех континентах – Норвегия (Европа), Сан-Томе и Принсипи (Африка) и Монголия (Азия) признали свою неправоту в отношениях с КНР и публично «покаялись» в том, что пошли наперекор «коренным интересам» Китая. Пекин получил сатисфакцию в деле с награждением Нобелевской премией китайского диссидента, призывавшего положить конец монополии на власть КПК в стране. Сан-Томе и Принсипи отказалось дружить с Тайванем, что тоже является болезненным вопросом для Пекина. Монголия согласилась, что проводила ошибочную политику в отношении Тибета. Несмотря на то, что эти три случая никак между собой не связаны, их объединяет одно – успешные попытки второй экономики планеты использовать в качестве геополитического оружия экономику и финансы, особенно, торговые соглашения и финансовую помощь.

«Китай оттачивает мастерство в использовании всего арсенала орудий для достижения целей на дипломатическом поприще и в деле продвижения своих проектов,- цитирует Bloomberg Розиту Деллиос, профессора международных отношений из австралийского университета Бонда.- Он использует их для повышения своего авторитета на международной арене».

Председатель КНР Си Цзиньпин все с большей охотой прибегает к экономической мощи Поднебесной, накопленной за несколько десятилетий стремительного роста экономики. Возможность сохранения торговых и экономических связей со второй, а по многим показателям уже и первой экономикой планеты порой становится чересчур сильным соблазном даже для развитых стран, не говоря уже о маленьких и бедных государствах.

Достаточно вспомнить, что Пекин заморозил более чем на год все контакты на уровне министров с Великобританией в 2012 году после встречи премьер-министра Дэвида Кэмерона с далай-ламой, которого в Китае считают сепаратистом и главным возмутителем спокойствия на западе страны. Китай согласился нормализовать отношения с Соединенным Королевством лишь после того, как глава британского правительства публично подтвердил отрицательное отношение Лондона к независимости Тибета и пообещал в дальнейшем соблюдать интересы КНР.

Еще одно королевство – Норвегия терпело неудовольствие Поднебесной долгих шесть лет. Только сейчас в Осло признали ошибочность награждения в 2010 году Премией мира сидящего в китайской тюрьме диссидента Лю Сяобо. В ответ на присуждение нобелевской премии Пекин разорвал с северным королевством все связи и заморозил переговоры по свободной торговле. Особенно сильным ударом по экономике Норвегии стала потеря для норвежского лосося самого густонаселенного рынка в мире.

В понедельник Осло и Пекин договорились нормализовать отношения. В совместном заявлении говорится, что Норвегия придает высокое значение китайским интересам и не намерено поддерживать решения, которые смогут их нарушать. Осло обещает в дальнейшем воздерживаться от любых действий, способных повредить двусторонним отношениям между Китаем и Норвегией. Китайский премьер Ли Кэцян немедленно заявил о готовности Пекина возобновить переговоры по свободной торговле с королевством на севере Европы.

В Монголии сейчас экономический кризис. Улан-Батор сильно нуждается в китайских кредитах, за которые, как сейчас признают в монгольской столице, приходится платить не только деньгами. Правительство Монголии сейчас наверняка жалеет, что пригласило в ноябре в Улан-Батор далай-ламу и теперь оказалось перед угрозой замораживания отношений по примеру норвежских и, что самое главное, прекращения финансовой и иной помощи из Китая.

Во вторник глава монгольского МИД Цэнд Мунх-Оргил рассказал местным журналистам, что правительство испытывает «глубокие сожаления» в отношении визита далай-ламы и что больше лидеру буддистов не разрешат приезжать в Монголию даже по религиозным делам.

В тот же день – 20 декабря Сан-Томе и Принсипи, крошечное островное государство на западе Африки, объявило о разрыве отношений с Тайванем. Теперь дипломатические отношения со «вторым» Китаем поддерживают 21 государство. В Тайбэе африканскую страну, испытывающую серьезные финансовые трудности, обвинили в чрезмерной жадности и «астрономических» требованиях.

По словам африканского премьера Патриса Тровоады, сообщает тайваньское новостное агентство United Daily News, разрыв отношений с Тайванем – очень правильное решение, потому что правительство должно повышать жизненный уровень народа. Тровоада, кстати, опроверг обвинения в жадности и заявил, что не просил у Тайбэя денег.

К большим успехам китайской дипломатии следует, конечно, прибавить и разворот на 180 градусов в октябре Манилы. Президент Филиппин Родриго Дутерте обменял многолетнюю дружбу с Америкой на обещание Пекина оказать помощь на 24 млрд долларов.

Източник: Експерт.ру

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