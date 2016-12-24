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Руската армия е все още далеч от САЩ


/Поглед.инфо/ Постсъветска Русия, страдаща от икономически и социални сътресения, всъщност спря модернизацията и бойната подготовка на армията си. Поколения руски военни не получаваха достатъчна подготовка и загубиха важни навици и умения.

Но през 2000 г., когато цените на петрола се повишиха, а руската икономика започна да се съвзема от постсъветската катастрофа, Москва поднови инвестициите във въоръжените сили. Но все още само малка част е оборудвана с най-модерна военна техника. Руските пилоти, например, трябваше да възстановят от нулата уменията си за зареждане с гориво по време на полет. Това е дълъг и труден процес и Русия е изминала само част от пътя. В този смисъл, руската намеса в Сирия не само демонстрира, че Русия е влиятелна и велика държава, която не може да бъде игнорирвана, но даде силен тласък за подобряване на военните умения на личния съъстав. Москва успя да провери и потвърди новите възможности на армията, например, за висока точност на удара от далечни разстояния и за придвижване на експедиционни части. Въпреки това Русия все още изпитва икономически трудности, което се отразява и на военната й реформа. (рус.ез.)

Российской армии пока еще далеко до американской

Этот снимок, сделанный 15 декабря, является олицетворением проблем, с которыми сталкиваются российские ВВС, продолжая наращивать свою мощь спустя 25 лет после распада Советского Союза. Военно-воздушные силы страны в большом количестве получают необходимую новую технику, например, самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С, однако авиации до сих пор не хватает хорошо подготовленных и обученных кадров. Особенно заметен дефицит опытных летчиков.

«У нас серьезные проблемы с опытными пилотами», — рассказал мне один российский источник.

В последние годы Пентагон тоже сталкивается с проблемами в подготовке кадров из-за бюджетной неразберихи. Летчики ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты просто не получают такой летной практики, как раньше. Но у России проблемы гораздо серьезнее. После распада Советского Союза когда-то могущественная советская военная машина стала получать намного меньше финансирования. Постсоветская Россия, в 1990-е годы страдавшая от экономических и социальных неурядиц, фактически прекратила модернизацию и боевую подготовку своей армии.

В результате целые поколения российских военных не получали должной подготовки, и крайне важные навыки и умения были утеряны. В 2000-е годы, когда поднялись нефтяные цены, а российская экономика немного оправилась от постсоветской катастрофы, Москва возобновила инвестиции в свои вооруженные силы. Но хотя Кремль приступил к модернизации армии, проводимые реформы неполноценны, и лишь малая часть войск оснащена самой современной боевой техникой и оружием. Еще больше проблем в сфере обучения. Например, российским летчикам пришлось практически с нуля восстанавливать навыки дозаправки в воздухе. Это долгий и трудный процесс — и Россия прошла в этом деле только часть пути.

В этом смысле российская интервенция в Сирии не только продемонстрировала, что Россия влиятельная и великая держава, которую нельзя игнорировать, но и дала мощный толчок повышению военного мастерства личного состава. Москва в ходе своей операции сумела проверить и подтвердить новые возможности армии, скажем, по нанесению высокоточных ударов большой дальности и по ведению экспедиционных войн.

«Безусловно, то, что мы наблюдаем в Сирии, это демонстрация возможностей. В некоторых ситуациях они применяют такое оружие, без которого вполне можно обойтись, но они показывают, какая у них есть техника, какими они обладают возможностями. Они практикуются, если хотите, — рассказал Би-Би-Си командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges). — Это реальная возможность пострелять, поэкспериментировать и потренироваться в применении всего этого оружия».

Нет сомнений, что российские военные приобретут ценный боевой опыт в ходе сирийской авантюры Кремля, но Москве понадобится немало времени, чтобы включить эти уроки в доктрину. А между тем, Россия по-прежнему переживает экономические трудности, с огромным трудом осуществляя военную реформу. Насколько успешными будут эти усилия? Время покажет.

Дейв Маджумдар — редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

The National Interest, США,

Източник: Иносми

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Публикувано на
24.12.2016 @ 18:31

Автор: Дейв Маджумдар

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