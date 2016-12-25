Как англичаните „сканират” Русия

/Поглед.инфо/ В продължение на години авторите на британското списание „Икономист” утвърждават, че след разпада на Съветския съюз, Русия неизбежно ще тръгне по пътя на Запада. Събитията, които се случиха през изминалата година, като референдума във Великобритания, победата на Доналд Тръмп в САЩ и други показват точно обратното – Западът се обърна към политическия стил на Владимир Путин.

От Средиземно море до Тихия океан, политиката на Владимир Путин дава пример на националисти, популисти и диктатори, разочаровано коментират сега на страниците на британското издание. Президентът на Филипините Родриго Дутерте заяви, че руският лидер му е "любим герой." Лидерът на италианското движение "Пет звезди" Бепе Грило покрепя политиката на Путин спрямо Запада. Анти-имигрантската партия "Северна лига" и нейния лидер Матео Салвини, който през 2014 г. посети Москва, открито изразяват възхищението си от руската политика. Лидерът на френския "Национален фронт" Марин Льо Пен критикува Европейския съюз и Съединените щати за агресивната си политика спрямо Русия. Основателят на Традиционалистката работническа партия в САЩ Матю Хеймбах, в интервю за "Ню Йорк Таймс" каза, че Путин е "лидер на свободния свят." Доналд Тръмп пък нарече Путин "по-голям лидер от американския президент." А според Димитър Бечев, автор на книга, посветена на руското присъствие на Балканите, Путин има култов статус сред онези, които са обидени от Запада.

(рус.ез.)

Англичане сканируют Россию

Совсем недавно британский журнал Economist, который не был замечен в дружеском отношении к России, посвятил большую часть своих материалов пристальному рассмотрению политических процессов, происходящих в нынешней России, причем с проекцией на ситуацию в мире сегодня и завтра. Мнение британских аналитиков далеко не бесспорно, тем не менее, анализ экспертов представляет интерес хотя бы с точки зрения видения России из Лондона.

В частности, авторы Economist признают, что после распада Советского Союза длительное время казалось, что, несмотря на свою обособленность, Россия в своей политике неминуемо пойдет по западному пути. Однако, эксперты констатируют, что такие судьбоносные события, произошедшие в уходящем году, как еврореферендум в Великобритании и победа Дональда Трампа в США продемонстрировали совершенно обратное, — это Запад сделал крен в направлении политического стиля Владимира Путина.

Пости с обидой эксперты Economist пишут, что от Средиземного моря до Тихого океана Владимира Путина ставят в пример националисты, популисты и диктаторы. Так, Президент Филиппинн Родриго Дутерте (Rodirigo Duterte) считает российского лидера своим «любимым героем». А Трамп назвал Путина «бóльшим лидером, чем президент США». Лидер итальянской политической партии «Движение пяти звезд» Беппе Грилло (Beppe Grillo) стоит на стороне Владимира Путина в его оппозиции к Западу, анти-иммигрантская партия «Северная лига» и ее лидер Маттео Сальвини (Matteo Salvini), который в 2014 году побывал в Москве, открыто выражают восторг российской политикой. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен (Marine Le Pen), — по версии западных русофобов, партия получила ссуду одного из российских банков, в то время, как свои, французские банки, как утверждают СМИ, отказали «Национальному фронту» — критикует Евросоюз и США за агрессию в отношении России. А как пишет автор новой книги, посвященной российскому присутствию на Балканах Димитар Бечев (Dimitar Bechev), Путин имеет культовый статус среди всех, кто затаил обиду на Запад.

Более того, британские эксперты замечают, что нигде авторитет Путина так не высок, как среди американских «альтернативных правых». Основатель Традиционалистской рабочей партии и ярый борец с «антихристианским вырождением» Хаймбах (Matthew Heimbach) в своем интервью «Нью-Йорк Таймс» заявил, что видит во Владимире Путине «лидера свободного мира». Политик призывает к созданию «Традиционалистского Интернационала», что отсылает к Коммунистическому Интернационалу, основанному в 1919 году.

Последний раз, отмечает Economist, Россия играла такую роль в кристаллизации антиэлитарных идей в 1920-1930-х годах, после Октябрьской революции. Когда Иосиф Сталин писал, что «Советский Союз стал открытым центром мирового революционного движения», это было не просто пропагандой. В своей книге «Москва, четвертый Рим» историк Катерина Кларк (Katerina Clark) пишет, что Москва стремилась сформировать центр новой цивилизации, привлекая западных интеллектуалов и подавая себя в качестве единственной законной наследницы величайших художников мира. «Москва как концепт — это концентрация социалистического будущего для всего мира», — писал в 1933 году советский режиссер Сергей Эйзенштейн.

Economist пишет, что сегодня, спустя 25 лет после распада СССР, Россия вновь стала символом, но на этот раз националистического порядка, и, как и в 30-х годах, ее изоляционизм не мешает ей принимать участие в глобальном популистском движении, нацеленном против истеблишмента. Эксперты уверенно считают, что, якобы сделанная Кремлем ставка на маргинальные правые партии окупилась, поскольку они попали в мэйнстрим. Британцы констатируют, что сегодня либерально-демократические идеи отступают, и по их мнению, это и позволяет российским пропагандистам заявлять о своей победе (оставим эти и другие утверждения на совести Economist).

Согласно их представлениям, Владимир Путин проявляет осторожность в том, что не оказывает открытой поддержки тем, кто ему симпатизирует лично или разделяет его представления о современном мире, будь то Ле Пен, Трамп или радикальные националисты. Президент называет себя «самым большим националистом в России», однако национализм, который он выдвигает, по мнению Economist, можно скорее назвать империалистическим, чем этническим, поскольку, как замечают британцы, согласно Путину, нация должна сплачиваться вокруг событий, цифр и идей.

В России проживает почти 20 миллионов этнических мусульман, что делает официальные проявления религиозного или расового шовинизма опасными. Эксперт по российскому национализму Верховский отмечает, что в то время, как Кремль раздувает антизападный национализм и манипулирует им, в России возникающие в народе ультранационалистические группировки подвергаются беспрецедентному давлению. В августе российский суд приговорил лидера запрещенного Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ), лозунг которого «Россия для русских», Александра Белова к семи годам тюремного заключения.

Economist продолжает цитировать Верховского: «Кремль борется с этническим национализмом посредством своей собственной версии государственного национализма», в основе которого лежат военные и другие достижения государства, а не этническая идентичность народа».

Вот такой незатейливый и мелковатый экспресс-анализ. Ни слова о стратегии развития России и ключевых направлениях внешней политики. Видимо, перо не поднимается. Хотя очевидно, что приходится молча признать, что Россия все эти годы не теряла время попусту и сумела создать как элементы внутренней экономической и политической устойчивости, так и многообразный потенциал проецирования силы в поддержку своего дипломатического инструментария. Явный разрыв по всем этим пунктам между Россией и Западом, похоже, и служит главным источником недовольства и пессимизма британского журнала.

Източник: Иносми

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели