Системни кризи, убийство на президент, Втора световна война...

/Поглед.инфо/ Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп заяви: "Най-смешното е, че Федералният резерв (ФЕД) дори не е част от федералното правителство. Това е независима частна централна банка, създадена от много мощни лобисти на Уолстрийт преди 100 години. Приносът на ФЕД е "да награди" финансовата система на САЩ с огромен дълг, който разяжда Америка като раково образование. При това служителите на Федералния резерв не носят никаква отговорност пред американския народ."

Хипотеза: изборът на Тръмп наподобява по структура и типология изборът на Уорън Хардинг за американски президент през 1921 г., когато икономиката на страната е в спад. Умира през 1923 г. при неизяснени обстоятелства. При наследника му Калвин Кулидж започва подготовката на Великата депресия. Октомврийската революция се разглежда като "повреда в системата." Нуждата да се ликвидира тази "повреда" обяснява довеждането на Хитлер на власт и започването на Втората световна война. Още на 4 януари 1932 г. във вилата на Шрьодер се срещат Хитлер, германският канцлер фон Папен, директорът на Райхсбанк Ялмар Шахт и братята Дълес. Те решават въпроса как да доведат Хитлер на власт и гаранциите за това. Този тандем работи успешно и по време на Втората световна война. Днес, изменението на глобалните конфигурации показва, че предишият сценарий е в тупик и се нуждае от нов. И от нови изпълнители-кукли.

За предисторията на ФЕД, за последвалите събития, за Тръмп и новите сценарии на глобалистите, е разговорът с доктора на политическите науки Владимир Павленко.

Системный сбой

Владимир Павленко о Федеральной резервной системе, Трампе и новом сценарии глобалистов.

По традиции, начну с цитаты. Недавно избранный президент США Дональд Трамп считает: «Самое смешное, что Федеральная Резервная Система не является даже частью Федерального Правительства. Это независимый частный центральный банк, который был разработан очень мощными лоббистами Уолл-Стрит немногим более 100 лет назад. Между тем, ФРС «наградил» финансовую систему США огромной задолженностью, которая разъедает Америку, как рак. При этом нет никакой ответственности у чиновников Федерального Резерва перед американским народом».

Анамнез этой болезни будем собирать с доктором политических наук Владимиром Борисовичем Павленко.

«ЗАВТРА». У появления ФРС есть одна интересная особенность. Одновременно с ней появился подоходный налог. Перед ее появлением на каждого американца приходилось по 12 долларов долга, а сейчас, насколько мне известно, сумма превышает 20 000 долларов. Напрямую расплатиться невозможно – снова понадобятся кредитные деньги.

Владимир ПАВЛЕНКО. Есть другой вариант. Можно обрушить мировую долларовую систему, ликвидировав все финансовые «навесы». Банкиров в последнюю очередь будет интересовать, в каком положении после этого окажется мир. Вы верно поставили вопрос! ФРС появилась не на пустом месте, у нее своя предыстория, европейские корни, идущие из XIII века от торговых банкирских домов и ордена тамплиеров. Чисто американская сторона вопроса корнями уходит в полемику двух крупных государственных деятелей: Томаса Джефферсона, третьего президента США и одного из соавторов Декларации независимости, и Александра Гамильтона, первого министра финансов США, ставленника Ротшильдов, чьим прямыми потомками были Морганы. Суть полемики в контролировании частными банками выпуска валюты с помощью инфляции, а затем дефляции. Гамильтон требовал создать Центральный банк и оплачивать долги Правительства перед ним за счет налогов. У Валентина Юрьевича Катасонова, отечественного экономиста, раскрывающего подоплеку системы взимания налогов и накапливания долгов граждан из-за работы центральных банков, есть прекрасная цитата:

«От имени и по поручению группы ростовщиков переговоры с новым королем (речь идет о Вильгельме III Оранском, конец XVII века) вел известный в то время аферист Уильям Паттерсон. От Вильгельма потребовали, во-первых, согласиться на создание специального банка, который был бы монопольным эмитентом бумажных денег, имеющих хождение по всей стране. Во-вторых, этот банк должен был стать эксклюзивным кредитором правительства, выдавая ему кредиты под 8% годовых в обмен на долговые расписки правительства и облигации. В-третьих, разрешить банку частичное резервирование своих обязательств, т.е., фактически, делать деньги из воздуха. В-четвертых, основным резервом банка предлагалось сделать не золото, а долговые расписки правительства, за счет последних должно обеспечиваться полностью кредитование правительства, а также выдача иных кредитов. И погашать за счет налогов».

Трамп абсолютно правильно охарактеризовал роль ФРС в Америке, но не менее важной она стала и для всего мира. Возвращаясь к предыстории вопроса – Гамильтон выиграл этот спор, ведь еще в 1791 году был создан Первый банк США, существовавший (по условиям закона о его формировании) 20 лет. Банк закрыли при Джоне Мэдисоне, и тогда разразилась английская интервенция, вторая война за независимость. В ходе этой интервенции в США, в Нью-Джерси, поселился некто Роггенфелдер, воевавший на стороне англичан. Его потомки нам известны под фамилией Рокфеллеры. Так в США была внедрена олигархическая креатура европейских банкиров. В 1816 году был создан Второй банк в США, чье появление мотивировалось огромными долгами после войны за независимость (которая была организована специально!) В момент его закрытия при президенте Эндрю Джексоне, на три года раньше положенного срока, начался саботаж, затеянный главой этого банка. Президент отозвал все деньги страны из этого банка и закрыл его, по сути, но глава банка перенес финансовое производство в Пенсильванию, где сам банк функционировал долгие годы и стал впоследствии у истоков Гражданской Войны. Маховик войны был запущен в 1837 году, а организатором выступил Николас Биддл, глава все того же банка, создавший панику. В США прибывают эмиссары Ротшильдов, наступает депрессия, что и ведет к Гражданской войне. Так народ Америки разделился на Юг и Север (так же разделят Россию и Украину)

После окончательного закрытия Второго банка и окончания Гражданской Войны, в 1865 году, через Конгресс был проведен закон о Национальном банке, который не заработал, и только в 1875 году была одержана победа: решили, что центрального банка пока не будет. Был издан Акт о погашении: долг в деньгах, печатавшихся Линкольном без участия и доступа банкиров, было решено погашать золотом.

Однако это не остановило банкиров. Выдвигаются Рокфеллеры, выросшие на торговле в годы Гражданской Войны, а также Морганы. Заявляет о себе рокфеллеровское объединение нефтяных компаний (контроль над американской нефтью возрастает до 95%). В 1911 году, когда готовится операция по созданию Федерального Резерва, Standard Oil Trust Рокфеллеров демонополизируется, разделяется на 34 компании. Капитализация всех компаний возрастает в 3-4 раза, а все нити контроля над этими компаниями оказываются в руках у Рокфеллера в Нью-Джерси. Будучи ставленником Ротшильдов в плане влияния внутри Соединенных Штатов, Рокфеллер, однако, стал первым миллиардером, причем мы говорим о долларе того времени, который стоил гораздо больше, нежели нынешний.

«ЗАВТРА». Важно понять, что это тот порог, за которым деньги перестают быть собственно деньгами как целью в жизни.

Владимир ПАВЛЕНКО. Да, деньги становятся инструментом политики. То есть теперь мы наблюдаем не схему «деньги – товар – деньги с прибылью», согласно которой можно описать обычный капитализм, а схему «деньги – власть – деньги с прибылью», и эта прибыль уже идет за счет взимания административной ренты и слияния с властными институтами. Именно так появилась Федеральная резервная система, создание которой больше напоминает спецоперацию.

«ЗАВТРА». Первая статья американской Конституции говорит нам, что всеми полномочиями на выпуск денег наделяется Конгресс. Как можно было «обойти» Конституцию при создании ФРС?

Владимир ПАВЛЕНКО. Операция была многоходовой. Первым шагом сразу после Гражданской войны стало внедрение в США связки Шиффов-Варбургов. Якоб Шифф внедрился в компанию Kuhn, Loeb & Co. И женился на старшей дочери Лоеба. Феликс Варбург немного позднее женится на дочери Шиффа, а Пауль – на младшей дочери Лоеба. Так возникает уния, удовлетворяющая интересам как кланов Америки (Морганы и Рокфеллеры), так и Европы (Ротшильды)

В 1892 году появляется «Манифест банкиров», в которой, упрощая, можно найти такие положения:

1. Республиканская партия должна отвечать за протекционизм;

2. Демократическая партия должна отвечать за тарифы.

Разделив так электорат, банкиры собирались отвлечь внимание «толпы» бессмысленной борьбой, практически никак не связанной с событиями реальной жизни. В 1934 году этот документ был опубликован в официальном здании Конгресса, тем самым снялись все вопросы о его подлинности.

В 1907 году Морганы организовывают панику на бирже, убеждая людей в критической необходимости создания центробанка. Итогом стало создание в 1908 году Национальной Комиссии по денежному обращению, главой которой стал Нельсон Олдрич, дет 5 братьев Рокфеллера по материнской линии, создавший проект закона о Национальной резервной ассоциации, который был жестко раскритикован. И именно на фоне этой критики и создается демократический проект Федеральной резервной системы: 12 банков, объединенных так называемым «замковым камнем» - Совет управляющих находится в статусе Федерального агентства. По факту же там сидели олигархи. Именно так и была обойдена Конституция, но – более того! – параллельно с упомянутыми выше двумя проектами существовал и третий, от руководителя Национального городского банка Нью-Йорка олигарха Вандерлипа. Таким образом создавалась иллюзия конкуренции.

Федеральная резервная система была принята с тем же условием, что и первые два банка, - ровно на 20 лет, т.е. народу было обещано ее окончание к 1933 году. Однако произошел «великий сбой» - революция в России во главе с Лениным (а не с Троцким, как предполагалось изначально). Появляется необходимость срочного вмешательства.

Сенат Конгресса США «переигрывает» Версальский договор: являясь создателем Лиги Наций, сам в нее не входит. Версальский мир объявляется «перемирием» сроком…на 20 лет! В 1920 году наступает избирательная компания, победителем которой выходит никому не известный Уоррен Гардинг. Республиканская партия так и не смогла выдвинуть кандидата, а кандидатура Гардинга выдвигают в так называемой «прокуренной комнате», что значит для нас сейчас в буквальном смысле «важное закулисное решение». Через 2 года Гардинг умирает якобы от отравления. На его место приходит Карвин Кулидж, а при нем вице-президентом был Чарльз Дауэс, автор репарационного плана по взиманию денег с Германии.

«ЗАВТРА». Гардинг фактически одобрил признание Советской России (хоть и не по доброте душевной, а из-за нефтяных отношений). Мне кажется, в этом кроется причина его столь загадочной смерти.

Владимир ПАВЛЕНКО. Американцы планировали разделить Россию на зоны влияния ТНК, но Ленин их полностью переиграл, сам начав нефтяную экспансию, в частности, в Англии.

«ЗАВТРА». Я так понимаю, изгнание Троцкого из страны тоже не было в стороне от этого процесса?

Владимир ПАВЛЕНКО. Конечно. Проводя параллели с современной ситуацией, хоть это и страшно, но можно выдвинуть гипотезу: избрание Трампа очень похоже по структуре и типологии на избрание Гардинга. При Кулидже началась подготовка к Великой депрессии и приходу к власти нацистов. Перед приходом Гардинга, 18 мая 1920 года учредители ФРС встречались и решили опустить учетную ставку, изменив экономическую реальность. В 1929 году ее снова подняли. На первых ролях в списке акционеров ФРС были представители Банка Англии, представители названных ранее кланов.

«ЗАВТРА». Удивительно, что социология сегодня вообще понятие «клан» не рассматривает. Ведь судя по нашей беседе, именно 5 человек, тесно связанных узами родства, обычно и фигурируют в крупнейших политических и экономических событиях, и примеров тому множество – и Ротшильды, и Шредеры, и многие другие. И на рынке жесткой конкуренции выживают именно такие кланы.

Владимир ПАВЛЕНКО. Методологическая модель организации всех кланов была описана Бауэром, первым из Ротшильдов, в завещании.

- все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи;

- участвуют в делах только мужчины, наследуют – прямые наследники мужского пола;

- старший сын становится главой семье при единодушном одобрении братьев;

- мужчины должны жениться на своих двоюродных или троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри семьи;

- дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя при этом иудаизм;

- имущество семьи нельзя описывать, даже в случае суда или по завещанию;

- жить в согласии и дружбе, деля прибыль поровну.

В 1929 году в США приезжает директор Английского Банка Монтегью Норман ради встречи с американским олигархатом. В Америке утверждается план Янга: создается Банк международных расчетов с участием Шредеров. По факту – создавался инструмент финансирования гитлеровской Германии, потому что уже в 1932 году система репараций себя исчерпала, а созданный банк формально должен был заниматься именно этим. Далее на политическую арену выходят братья Даллесы, двоюродные братья пятерых братьев Рокфеллеров. 4 января 1932 года на вилле Шредера собираются Гитлер, фон Папен - немецкий канцлер, Ялмар Шахт – директор Рейхсбанка, а также оба Даллеса. Они решают вопрос о способах приведения Гитлера к власти и гарантиях. Этот тандем успешно работал на протяжение всей войны.

Вторая встреча в рейхе, окончательная с точки зрения прихода Гитлера к власти, состоялась 14 января 1933 года. Гитлер на ней обсуждал с группой немецких промышленников вопросы поддержки нацистов крупным бизнесом. Чтобы монополизировать влияние на внутреннюю политику Германии после отставки президента Гинденбурга эта должность была соединена с должностью канцлера. Так появился «фюрер».

При этом было решено разделить их вновь сразу после смерти Гитлера, то есть «наследника фюрера» существовать не могло в принципе. Вот так англо-американский капитал сыграл свою роль в приходе Гитлера к власти. Понятно, что это была проба сил, план по изменению ситуации в мире.

«ЗАВТРА». Но мы-то им планы сильно подпортили!

Владимир ПАВЛЕНКО. Конечно. Именно в это время появляется фраза Трумэна «Если будет выигрывать Германия, надо помогать России, если Россия – Германии»

«ЗАВТРА». Подводя итог, скажем: Дональд Трамп своим высказыванием замахнулся на очень сложную, старую, клановую структуру. Что мы можем из этого вынести?

Владимир ПАВЛЕНКО. Логика развития процесса такова: сперва борьба за США, затем попытка объединить олигархические верхушки двух стран (США и Англии). После «победы» в борьбе за США и создается ФРС. Далее борьба ведется за глобальное мировое доминирование – Первая мировая война. Монархии и империи были разрушены, но остались их функции, и прежде всего – стратегическое планирование. Под предлогом «выборности» политиков это планирование переводят в бизнес-структуры, сохраняя в них династический принцип правления. Октябрьская революция выглядит на фоне таких событий «системным сбоем». Необходимостью последствия этого сбоя ликвидировать объясняется приведение к власти Гитлера и развязка Второй мировой войны. Продолжается процесс современной гибридной войной – холодной в сочетании с ядерными угрозами. Сегодня же мы переживаем, видимо, такой же системный сбой, раз Трамп пришел к власти. Это не кажется мне экспромтом.

«ЗАВТРА». Сейчас основная линия мысли – не надо ничего от Трампа ожидать. В том плане, что вряд ли произойдут какие-то послабления или будет достигнута договоренность. Мне кажется, он себе не позволит психологически «сдать позиции» и терять авторитет перед медиа-пространством.

Владимир ПАВЛЕНКО. Вряд ли вообще уместно радоваться победе Трампа, ведь мы граждане суверенной страны, а такое повсеместное ликование очень походит на комплекс неполноценности наших СМИ.

«ЗАВТРА». Попробую привести пример обратного. От прихода Клинтон ждали прямой войны и силового вмешательства, а с Трампом игра пойдет по незапланированному сценарию, но войны не будет точно.

Владимир ПАВЛЕНКО. Сценарий все равно в прокуренной комнате будет написан, и уж точно не Трампом.

Нужно внимательно наблюдать за ситуацией. Мы не знаем характер нынешнего системного сбоя. Это Brexit? Так британская монархия контролирует ФРС. Рядом интересы и саудовской монархии, и Ватикана, и тех же Ротшильдов. Изменение глобальных конфигураций говорит лишь о том, что прежний сценарий зашел в тупик, нужен новый! И новые исполнители-куклы. Отныне все будет иначе...

Източник: Завтра.ру

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