Пекин «по-китайски» предупреждава Вашингтон

/Поглед.инфо/ Китайското ръководство е притеснено, не толкова от икономическата политика на новата американска администрация, а доколко уважително САЩ ще разглеждат „стратегическите основни интереси” на Китай, един от които е въпросът за Тайван.

Интервюто на китайския външен министър Ван И съдържа скрити «по-китайски» предупреждения: ако не намерите общ език с нас и не вземате предвид жизнените интереси на други страни, особено на Китай, може да пострада най-важното - системата на глобално управление, тоест мирът и стабилността в света. (рус.ез.)

Пекин «по-китайски» предупредил Вашингтон

У КНР нашлись и неэкономические рычаги давления на американцев

Недавнее интервью министра иностранных дел КНР Ван И, опубликованное в главной газете страны «Жэньминь Жибао» 22 декабря, не содержит громких призывов или угроз. Однако даже спокойные формулировки китайских руководителей из раза в раз привлекают внимание всего мира. Так и сейчас не остались незамеченными слова Ван И, о возможных «новых сложностях и неопределённостях» в отношении с США. Впрочем, как считает главный советник директора РИСИ, доктор исторических наук Константин Кокарев, значительных изменений во взаимоотношениях двух сверхдержав ждать не стоит, несмотря на осуществляемые крупные перемены в администрации нового президента США и предстоящие изменения в правящей элите КНР, которые наверняка произойдут после XIX съезда КПК в 2017 году.

Однако изменение в руководстве США не во всём является негативным с точки зрения КНР. Хотя руководителем Национального Совета по торговле и назначен Питер Наварро, остро критиковавший предыдущую политику страны в отношении Китая, из-за которой, как говорит он, замерла промышленность в США. «Он написал две серьёзные книги на эту тему («The Coming China Wars» и «Death by China») и является крупным учёным»,- пояснил Кокарев, – «С другой стороны, хорошей новостью для КНР является то, что американским послом в Пекин назначен губернатор штата Айова Терри Брендстед. Это человек, в целом позитивно относящийся к Китаю и, что также особенно важно, у него сложились хорошие отношения лично с Си Цзиньпином. Они знают друг друга с 1985 года».

«В своём интервью Ван И говорит, что невозможно кому-либо произвольно и в разовом порядке изменить ход истории. Точно так же не может один человек повлиять и радикальным образом изменить «правильные» китайско-американские отношения», – отмечает Константин Кокарев. Любым подобным изменениям окажут сопротивление достаточно развитые экономические связи и отношения между странами, их взаимозависимость: «Поэтому в дальнейшем конструктивном сотрудничестве китайское руководство уверяли и президент США Барак Обама на саммитах 20-ки (Ханьчжоу, КНР) и АТЭС (Лима, Перу), а также избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, состоявшемся после выборов».

Впрочем, китайских руководителей пока беспокоит, скорее, не столько экономическая политика новой команды США, сколько то, насколько уважительно эта страна отнесётся к стратегическим «коренным интересам» КНР. «Пекин очень насторожило, что Трамп провёл переговоры ещё и с президентом Тайваня Цай Инвэнь», – подчеркнул учёный, ведь тайваньский вопрос – один из таких «коренных интересов» Китая.

Как же страна будет отстаивать свои интересы в отношениях с «мировым гегемоном»? «В интервью Ван И много внимания уделил вопросам глобального управления», – пояснил Константин Кокарев, – «Китай считает своё участие в процессе реформы системы глобального управления если не решающим, то немаловажным». Эксперт считает, что «если рассуждать дедуктивно, то можно заметить некое скрытое предупреждение: если вы не будете находить с нами общий язык и учитывать коренные интересы других стран, в частности Китая, то может пострадать главное – система глобального управления, то есть мир и стабильность во всём мире. А она уже касается и политики, и безопасности, и даже экономических отношений».

Източник: РИСИ

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